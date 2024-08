Che fare a Varese e nel Varesotto nel weekend del 23, 24 e 25 agosto

Tutto pronto per la XXI edizione del “GuroneInFesta”. Durante la manifestazione, che si svolgerà da Sabato 24 Agosto a Domenica 1 Settembre, si alterneranno eventi musicali, culturali e di intrattenimento. Ultimo appuntamento per gli aperitivi in torretta all’Oasi Palude Brabbia di Inarzo in programma per venerdì 23. A Maccagno tutto pronto per la tradizionale Festa della Gabella. Diverse le attività programmate per accogliere i nostri concittadini e i numerosi turisti che popolano il Maggiore d’estate. Il Festival LagoMaggioreMusica chiude in bellezza con il clarinettista Fabrizio Meloni e la band Musica da Ripostiglio. Per l’ultimo atto della 30a edizione, il Chiostro di Palazzo Perabò di Cerro ospita, sabato 24 agosto, un evento imperdibile. A piedi dall’alta Val Veddasca al monte Gambarogno. E’ la proposta di escursione del Cai Luino per domenica 25 agosto.

EVENTI

VARESE – Piazza Repubblica a Varese si tinge di giallo e blu per l’Ucraina. L’Associazione di Promozione Sociale Anna Sofia ha organizzato per sabato 24 agosto l’evento. nel giorno della Festa dell’Indipendenza del popolo ucraino – Tutte le informazioni

GERMIGNAGA – Al Boschetto di Germignaga un weekend di eventi dedicati a clima, pace e integrazione. L’appuntamento è per sabato 24 e domenica 25 agosto – Tutte le informazioni

MALTO GRADIMENTO – In 13 aziende agricole italiane va in scena – il 25 agosto – “Luppoleti Aperti” – Tutte le informazioni

INARZO – All’Oasi Palude Brabbia di Inarzo appuntamento in torretta. Ultimo appuntamento per gli aperitivi in torretta all’Oasi Palude Brabbia di Inarzo in programma per venerdì 23 agosto alle 18.30 – Tutte le informazioni

DAVERIO – Musica e apericena, festa d’estate al Centro Anziani di Daverio. Domenica 25 agosto 2024, il Centro Daverio si trasforma in un palcoscenico all’aperto per un pomeriggio all’insegna della musica e della convivialità. Iscrizioni entro il 23 agosto – Tutte le informazioni

FESTE E SAGRE

MALNATE – Tutto pronto per la XXI edizione del “GuroneInFesta”. Durante la manifestazione, che si svolgerà da Sabato 24 Agosto a Domenica 1 Settembre, si alterneranno eventi musicali, culturali e di intrattenimento – Tutte le informazioni

MALNATE – Una settimana all’insegna di “PerBacco” la festa della Pro Loco di Malnate. Da venerdì 16 a sabato 24 agosto, presso l’oratorio di Malnate, la rassegna enogastronomica giunta alla sua quattordicesima edizione, con musica, solidarietà e gastronomia – Tutte le informazioni

BRINZIO – Arrosticini e polenta, a Brinzio torna la festa degli Alpini. Dedicata alla Madonna della Neve, questa festa promette tre giorni di puro divertimento, buona cucina e celebrazione della tradizione alpina – Tutte le informazioni

ISPRA – A Ispra è tutto pronto per i tre giorni di Cascine in festa. Stand gastronomico fornitissimo. Venerdì il Karaoke Collettivo di Ariele Frizzante, sabato la Urlo Show Band, domenica la Mitzi e Keband – Tutte le informazioni

LUINO – A Luino una serata all’insegna della musica italiana e del buon cibo. Sabato 24 agosto, al Parco a Lago, gli MDF Band renderanno omaggio ai cantautori italiani. La serata inizierà alle 19:00 con l’apertura dello stand gastronomico, seguita dal concerto alle 21:00 – Tutte le informazioni

CUVIO – Polenta e buseca, a Cuvio torna la festa del Villeggiante. Sabato 24 e Domenica 25 un week-end con le specialità gastronomiche della Valcuvia e intrattenimento – Tutte le informazioni

VARESE – La Festa della Schiranna del Partito Democratico continua per tutto agosto. Per i prossimi due fine settimana la cucina sarà aperta dalle 19:30 alle 21:30. Dopo cena, la balera sarà sempre aperta a partire dalle ore 21 – Tutte le informazioni

BODIO LOMNAGO – A Bodio Lomnago tutti i sapori di Spagna con la sagra della paella e sangria. La Paella sarà cucinata al momento in pentole da 3 Kg di riso per volta per garantire a tutti una porzione di qualità sempre fresca, fragrante e ricca di sapore – Tutte le informazioni

MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA – A Maccagno tutto pronto per la tradizionale Festa della Gabella. Diverse le attività programmate per accogliere i nostri concittadini e i numerosi turisti che popolano il Maggiore d’estate – Tutte le informazioni

VELATE – VARESE – A Velate la Festa Patronale con un fine settimana di eventi e solidarietà. Momenti di fede, solidarietà e divertimento per tutta la comunità di Velate nel fine settimana dal 23 al 25 agosto – Tutte le informazioni

CAIDATE – Caidate in festa, in programma momenti di festa e preghiera. Tanti gli appuntamenti in programma in occasione della festa patronale tra momenti di incontro, musica, gastronomia e attività per tutte le età – Tutte le informazioni

MUSICA

LUINO – Il 23 agosto a Luino l’ultimo appuntamento con i dj set in riva al lago. L’evento, parte della rassegna #musicaperipro organizzata dalla Nuova Pro Loco Città di Luino, inizierà alle ore 21:00 – Tutte le informazioni

LAVENO MOMBELLO – Il Festival LagoMaggioreMusica chiude in bellezza con il clarinettista Fabrizio Meloni e la band Musica da Ripostiglio. Per l’ultimo atto della 30a edizione, il Chiostro di Palazzo Perabò di Cerro ospita, sabato 24 agosto, un evento imperdibile – Tutte le informazioni

BISUSCHIO – Concerto all’alba a Bisuschio: musica acustica e colazione nel cuore del parco. Domenica 25 agosto, alle ore 5:30, il Parco del Campo Sportivo di Bisuschio ospiterà il tradizionale Concerto organizzato dal Gruppo Caronte – Tutte le informazioni

CASALZUIGNO – Le “chitarre eclettiche“ di Fortino, Serafini e De Stefano faranno suonare la Valcuvia. Musicisti, di lunga e comprovata esperienza concertistica e didattica, offrono e sperimentano la propria creatività compostitiva al servizio di un repertorio accattivante senza limiti di genere – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – LEGNANO – Serate di grande musica tra Busto Arsizio e Legnano con JAZZaltro. Tomohiro Yahiro a Busto Arsizio; sabato 24 a Legnano sarà di scena l’Infinity World Quartet di Michele Fazio; domenica 25 a Olgiate Olona, infine, spazio alla cantante Sonia Spinello e all’emergente pianista Eugenia Canale – Tutte le informazioni

GERMIGNAGA – Concerto blues d’eccellenza al bar dei Pescatori di Germignaga con Dana Gillespie e Lorenzo Bertocchini. Con 74 album all’attivo e una carriera che abbraccia il teen pop, il folk, il rock e soprattutto il blues, venerdì 23 agosto la leggendaria blues-woman inglese sarà accompagnata dal cantautore varesino in una serata davvero unica – Tutte le informazioni

BREZZO DI BEDERO – A Casa Paolo di Brezzo di Bedero “Omaggio a Puccini”. Il tributo al grande compositore sarà protagonista della Stagione Musicale della Canonica, in programma domenica 25 agosto alle 21:00 – Tutte le informazioni

CADEGLIANO VICONAGO – Interpretando suoni e luoghi domenica 25 agosto alla Chiesa di Sant’Antonio alle ore 21 Flavio Maddonni (violino), Antonino Maddonni (chitarra) eseguiranno musiche di Paganini, Molino, Modugno, Piazzolla – Tutte le informazioni

INCONTRI

LAVENO MOMBELLO – A Laveno Mombello la conferenza “7 viaggi con Marco Polo” con lo scrittore Luca Novelli. Un incredibile viaggio da Venezia al Monte Ararat, dal Catai a Sri Lanka partendo dal testo di Marco Polo “Il Milione” – Tutte le informazioni

ORINO – “Intrusi”: a Orino una serata dedicata agli animali invasori. L’evento organizzato dagli “Amici della Montagna” sarà tenuto dall’esperto Danilo Baratelli. Un successo l’appuntamento precedente incentrato sugli insetti pericolosi (e non). Appuntamento venerdì 23 agosto alle ore 21:00 presso il Centro Civico Padre Pino Moia – Tutte le informazioni

ARTE

VARESE – Ultimo weekend per visitare la mostra di Ravo al Castello di Masnago. Sabato 24 agosto alle ore 15 ci sarà l’ultima visita guidata per conoscere in modo approfondito la mostra Img2img – Pittura, Copia e Intelligenza artificiale – Tutte le informazioni

ESCURSIONI

LUINO – Escursione al giro del sole di Agra e “giro pizza”: è la proposta del Cai Luino. Una passeggiata semplice al tramonto per godere delle viste più spettacolari sul Lago Maggiore. Appuntamento per venerdì 23 agosto – Tutte le informazioni

ESTATE NEL VARESOTTO – VA IN GIRO – A piedi dall’alta Val Veddasca al monte Gambarogno. E’ la proposta di escursione del Cai Luino per domenica 25 agosto. Il programma e le modalità di iscrizione – Tutte le informazioni

SPORT

ORINO – La diciannovesima edizione di Bicipanathlon si svolgerà a Orino. La manifestazione per i giovani ciclisti è stata organizzata insieme alla Società Ciclistica Orinese – Tutte le informazioni

COSA FARE SUL LAGO MAGGIORE – Cosa fare nel weekend del 23, 24 e 25 agosto. A Baveno la sagra Sapori di Lago, a Ispra torna la Festa delle Cascine. E poi tanta musica dal vivo, spettacoli e mercati – Gli appuntamenti del fine settimana sul Lago Maggiore