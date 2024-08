A Ispra è tutto pronto per i tre giorni di Cascine in festa

Il Comitato Cascine Onlus presenta il tradizionale appuntamento estivo con Cascine in Festa. Appuntamento per il 23, 24 e 25 agosto, proprio in Via Cascine, a Ispra (VA).

Nella bella atmosfera di una serata estiva, non mancherà un fornito stand gastronomico, dove i visitatori potranno deliziarsi con specialità culinarie tipiche della zona. Tra i piatti proposti spiccano i Pizzoccheri, una prelibatezza della tradizione valtellinese, e la Polenta taragna, accompagnata da una varietà di sapori. Ma le sorprese non finiscono qui: il menù offre molte altre opzioni per accontentare tutti i gusti.

Durante le serate di Cascine in Festa non mancherà l’intrattenimento. Venerdì torna il Karaoke Kollettivo di Ariele Frizzante, accompagnato dalla chitarra di Elton Novara. Un karaoke singolare dove si canta tutti, si canta male ma ci si diverte moltissimo. Sabato la serata sarà animata dall’energia travolgente dell’Urlo Show Band, che farà vibrare l’intera piazza tra vecchi e nuovi successi della musica italiana. Domenica, concludiamo il weekend con la performance di Mitzi e Keband, per una serata all’insegna della buona musica rock e non solo.

Appuntamento dunque in zone Cascine per tre giorni di festa.