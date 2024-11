Che fare nel weekend del 1, 2, 3 novembre

Il primo weekend di novembre porta castagne, zucche e ancora dolcetti di Halloween. Tornano a Saronno le casette di legno del tradizionale appuntamento con i sapori e i prodotti tipici del Trentino. De Chiesa e Gros portano “La valanga azzurra” a Glocal DOC. Due dei protagonisti dello sci italiano degli anni ’70 saranno al MIV domenica 3 novembre per la proiezione del documentario “La valanga azzurra” di Giovanni Veronesi. Un viaggio tra storia e natura: pedalata in e-bike dal Monastero di Torba a Santa Maria foris portas. Domenica 3 novembre Archeologistics organizza una giornata alla scoperta di due gioielli architettonici.

IL METEO

Le previsioni del Centro geofisico prealpino non lasciano dubbi: fino a domenica il sole la farà da padrone. E se vede qualche foschia al mattino sappiate che è destinata a scomparire prima di mezzogiorno.

EVENTI IN EVIDENZA

AZZATE – Festa delle zucche presso “Il Roccolo”, orto sensoriale nella Piana di Vegonno. Durante la giornata è in programma anche un laboratorio di intaglio e decorazione delle zucche. Il laboratorio è rivolto a tutti i bambini, senza limiti di età – Tutte le informazioni

COMERIO – Domenica 3 novembre, a partire dalle 9.00, l’area feste di Comerio ospiterà la Castagnata 2024, con caldarroste, intrattenimento e il tradizionale mercatino degli hobbisti – Tutte le informazioni

VARESE – Storie paurose, scorci nascosti, opere misteriose, luci inaspettate e qualche personaggio stravagante aspettano i bimbi che vogliono trascorrere i giorni di Halloween a Villa Panza. Insieme si scopriranno tante curiosità per poi concludere con un laboratorio creativo in cui si costruiranno maschere paurose e personaggi stregati. Consigliato ai bambini dai 4 agli 8 anni – Tutte le informazioni

VARESE – Laboratori magici, cene con spettacoli, merende golose ricche di pozioni e anche week-end al chiaro di luna. Al Borducan si chiudono i Giochi della Magia 2024 – Tutte le informazioni

SARONNO – Tornano le casette di legno del tradizionale appuntamento con i sapori e i prodotti tipici del Trentino, Trentino in Piazza: vini, grappe, salumi, conserve, formaggi, dolci, miele e prodotti artigianali della tradizione trentina – Tutte le informazioni

FUORI PROVINCIA

LUGANO – Torna a Lugano il Salone Internazionale Svizzero delle Vacanze: oltre 400 espositori e più di 60 nazioni – Tutte le informazioni

EVENTI

TRADATE – Porte aperte domenica al Centro didattico scientifico ed Ecoplanetario del Parco Pineta. Domenica 3 novembre dalle ore 14 speciali viaggi spaziali alla scoperta del sistema solare, giochi, percorsi e nuove Prove dell’esploratore – Tutte le informazioni

GALLARATE – Danza senza limiti, a Gallarate un fine settimana di danza per la comunità tra Maga e Proscaenium.

Riflessione e pratica, con workshop e anche un momento aperto a tutti alla Sala Arazzi Ottavio Missoni del museo d’arte contemporanea – Tutte le informazioni

VARESE – Una pioggia di eccellenze gastronomiche varesine in mostra a Golosaria. La diciannovesima edizione si svolgerà dal 2 al 4 novembre 2024 a Fiera Milano Rho: dall’Amaro Rubino a Legu, dal ristorante Ma.Ri.Na di Olgiate al Mirò di Busto Arsizio, tutte le segnalazioni varesine dell’anno – Tutte le informazioni

FESTE, SAGRE E CASTAGNATE

GANNA – A Ganna la tradizione con la Sagra del Salamino dei Morti. Venerdì 1 novembre l’appuntamento al Prato Airolo per la 19esima edizione della sagra – Tutte le informazioni

VARESE – Castagnata Solidale e Vin Brulé in Piazza del Podestà a Varese per sostenere i progetti della Cooperativa Sociale Il Millepiedi. Il Millepiedi invita a sostenere il progetto Passo dopo Passo partecipando alla castagnata solidale domenica 3 novembre 2024 in Piazza del Podestà a Varese dalle 14 alle 19 – Tutte le informazioni

CASTELLO CABIAGLIO – La Ecofesta d’autunno colora il borgo di Castello Cabiaglio. Un’intera giornata di attività e appuntamenti per tutti in programma domenica 3 novembre per le vie del borgo incastonato tra i boschi tra la Valcuvia e Varese – Tutte le informazioni

CINEMA E TEATRO

GLOCAL DOC – “Tiziano Terzani, il viaggio della vita” inaugura Glocal DOC 2024 a Varese. Seconda edizione per il festival del documentario. Il film sul giornalista e scrittore scomparso anni fa sarà proiettato il 2 novembre al cinema Nuovo, alla presenza del registi. Aperte le prenotazioni con ingresso gratuito – Tutte le informazioni

CUVIO – Al teatro di Cuvio “Vissi d’Arte“ con Paesaggi Sonori: omaggio a Giacomo Puccini. Vissi d’Arte, una serata di grande musica in omaggio a Giacomo Puccini, è quella che Paesaggi Sonori organizza sabato 2 novembre alle ore 21 presso il Teatro Comunale di Cuvio, in occasione del centenario della morte del grande compositore – Tutte le informazioni

VIGGIU’ – “C’era una volta la Merica”: un viaggio tra le voci dei migranti di Viggiù. Un reading con musica dedicato alla memoria dei migranti del paese e della Valcresio, di e con Marina De Juli – Tutte le informazioni

VARESE – Minions da paura nell’Halloween di CinemaKids con Cattivissimo Me 4. Giovedì 31 ottobre alle 15.30 speciale Halloween al Cinema Nuovo con la proiezione di Cattivissimo Me 4. Film in replica domenica 3 novembre – Tutte le informazioni

GLOCAL DOC – De Chiesa e Gros portano “La valanga azzurra” a Glocal DOC. Due dei protagonisti dello sci italiano degli anni ’70 saranno al MIV domenica 3 novembre per la proiezione del documentario “La valanga azzurra” di Giovanni Veronesi- Tutte le informazioni

VARESE – Al Teatro di Varese arriva “La sposa cadavere” per il weekend di Halloween. La Sposa Cadavere-il musical e’ un adattamento teatrale ispirato alla fiaba resa famosa dal celebre film d’animazione “The Corpse Bride” di Tim Burton – Tutte le informazioni

INCONTRI

INDUNO OLONA – A Induno Olona un incontro per ricordare i 100 anni di Valerio Ganugi. L’anniversario del sindacalista e anima della comunità civile della Valceresio verrà ricordato a Induno Olona il 2 novembre – Tutte le informazioni

VARESE – 40 anni fa Papa Giovanni Paolo II in visita al Sacro Monte di Varese: gli eventi per commemorare la ricorrenza. Il Segretario di Stato del Papa, cardinale Pietro Parolin, sarà domenica 3 novembre al Sacro Monte di Varese, invitato dalla Fondazione Paolo VI per il Sacro Monte e dalla Parrocchia del Santuario di Santa Maria del Monte – Tutte le informazioni

ARTE E MOSTRE

BUSTO ARSIZIO – Le atmosfere del colore” alla Galleria Boragno. Mostra personale di Sergio De Martini, pittore di origini gallaratesi, da anni residente a Busto Arsizio – Tutte le informazioni

GALLARATE – “Linens & Skin” di Ellie Ivanova: a Gallarate un viaggio tra memoria e tattilità. La sede della Pro Loco ospita ancora per pochi giorni la interessante mostra di cianotipia, che in un’epoca di fotografia digitale apre l’esperienza anche alla percezione con il tatto – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Palazzo Cicogna aperto il 1 novembre con una speciale guida tematica. Venerdì 1 novembre le Civiche Raccolte d’Arte di Palazzo Marliani Cicogna saranno aperte al pubblico con il consueto orario di apertura del venerdì e prevederanno una speciale guida tematica dal titolo “Scorci di Città” – Tutte le informazioni

VARESE – Una pioggia di eventi a novembre per il Musei Civici di Varese. I siti varesini, come di consueto, come ogni prima domenica del mese, il 3 novembre saranno visitabili gratuitamente – Tutte le informazioni

ORIGGIO – Origgio rende omaggio all’opera di Luciano Minguzzi. È stato uno degli scultori più rappresentativi del Novecento italiano. La mostra “Luciano delle porte” è allestita a Villa Borletti e rimarrà esposta dal 29 settembre al 1 dicembre 2024 – Tutte le informazioni

MUSICA

VARESE – Al Salone Estense il “Concerto del Ricordo”. Protagonista del concerto sarà il Trio Rose di Maggio, composto da Chiara Bottelli al violino, Mariachiara Cavinato alla viola e voce soprano, e Caterina Cantoni al violoncello – Tutte le informazioni

CAZZAGO BRABBIA – Il quinto concerto di Reviviscenze Musicali. L’evento rappresenta un’occasione unica per immergersi nella musica antica, con un programma che spazia tra compositori celebri e canti tradizionali di epoche e culture diverse – Tutte le informazioni

ORAGO – Concerto di inaugurazione del nuovo organo della chiesa di Orago. A suonare l’organo, il celebre compositore oraghese, Silvano Scaltritti – Tutte le informazioni

ESCURSIONI

VALGANNA – Un viaggio tra storia e natura: pedalata in e-bike dal Monastero di Torba a Santa Maria foris portas. Domenica 3 novembre Archeologistics organizza una giornata alla scoperta di due gioielli architettonici – Il programma

SPORT

CICLOTURISMO – Sangiano accoglie i cicloturisti con il raduno del GS Contini. Domenica 3 novembre, nell’ambito della festa autunnale a Villa Fantoni, raduno “a concentramento” per gli amanti del pedale – Tutte le informazioni

MINIBASKET – Oltre 400 “aquilotti” a canestro in 112 partite: via alla VBS Cup. Il torneo intitolato ad Aldo Monti scatta giovedì 31 ottobre e termina con le finali di Malnate il 3 novembre. Ben 32 le squadre iscritte: «Il fiore all’occhiello della nostra società» – Tutte le informazioni

CHE FARE SUL LAGO MAGGIORE – Cosa fare nel weekend fino al 3 novembre. Tante le iniziative dedicate ad Halloween e poi sagre ed eventi fuori porta. Ecco i principali appuntamenti in programma sul Lago Maggiore e nei dintorni – Gli eventi

CHE FARE A SARONNO E NEL SARONNESE – Un bel weekend lungo, con la festività del 1° novembre. Per chi non sceglierà di trascorrere qualche giorno fuori provincia a Saronno e dintorni ci sono diversi appuntamenti interessanti, sia per chi cerca attività all’aria aperta sia per chi è più interessato a storia e cultura – Gli eventi