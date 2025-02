I Tra-Ballanti di Malnate tornano in scena con “Pulecenella”

Lo spettacolo della compagnia teatrale malnatese sarà sabato 1 marzo all’oratorio di Gurone. Il ricavato andrà in beneficenza proprio per le attività della Parrocchia

Il gruppo teatrale Tra-Ballanti è pronto a tornare in scena per celebrare il 32° anniversario di attività riproponendo un classico del proprio repertorio: “Pulecenella”, una commedia in due atti scritta e diretta da Giosuè Romano. Lo spettacolo si terrà sabato 1° marzo alle ore 21 all’oratorio San Lorenzo di Gurone. L’ingresso sarà libero ma le eventuali offerte raccolte saranno destinate alle attività della parrocchia.

I Tra-Ballanti sono una realtà consolidata nel panorama teatrale locale, con un gruppo di attori affiatati, composto da una ventina di interpreti provenienti da Malnate e dai paesi limitrofi. Alcuni di loro sono proprio ex studenti di Giosuè Romano, che nel corso degli anni ha saputo trasmettere la passione per il teatro, favorendo un continuo ricambio generazionale e alimentando l’amore per la recitazione tra i giovani del territorio. Da un paio di anni si sono affiliati alla Pro Loco cittadina.

Lo spettacolo scelto per questo importante anniversario è uno dei più amati dal gruppo: “Pulecenella” è stato rappresentato per la prima volta vent’anni fa e torna ora in scena con un cast rinnovato. La storia è ambientata nel 1852 e gira intorno alla figura storica di Francesco Mastriani, autore de “La cieca di Sorrento”. Lo spettacolo è stato premiato nel Salone del Cinquecento a Palazzo Vecchio di Firenze, in occasione della XXV edizione del Premio Internazionale Firenze-Europa, nel corso del quale la giuria gli ha conferito il “Fiorino d’Argento”.

Questa la motivazione della Giuria:

“Una commedia leggera, tutta napoletana nell’ambientazione e nella parlata, genuina e simpatica, con Pulecenella/Pulcinella, solito povero diavolo che alla fine se la cava sempre e che, anzi, nell’epilogo salva se stesso dalla forca, cui è stato condannato per furto, e anche Napoli dall’assalto dei Turchi.

Ben costruita farsa napoletana, con un interessante gioco di specchi tra gli attori contemporanei che la dovranno mettere in scena, gli attori che storicamente dettero vita alla maschera di Pulcinella, e la rappresentazione di Pulcinella che salva miracolosamente Napoli. Un classico e garbato esempio di teatro nel teatro.

Il capocomico, al termine dello spettacolo, si congeda dal pubblico e da Napoli con una speranza: “Speriamo che questa città per risolvere i suoi problemi non debba sempre avere bisogno di Pulcinella……”. Forse invece, avrebbe dovuto auspicare il contrario: Finché sul palcoscenico ci sarà Pulcinella, Napoli, al di là dei suoi gravissimi problemi, sarà comunque sempre salva…!”

Sul palco si alterneranno numerosi attori, tra cui Mauro Sarasso, Benedetta Malatesta, Loredana Stefanoni, Matteo Andriolo, Francesco Romano, Giosuè Romano, Tina Vastola, Rosaria Romano, Sergio Rota, Mauro Ricchitelli, Rita Bondì, Marisa Franzolin, Carla Zanon, Lara Chiarotto, Alvise Luchetta e Carlo Poggi.

Le scenografie sono curate da Fulvio Cavadini, i costumi da Rosella Roncato, mentre il supporto tecnico è affidato a D. Moretto e S. Chiavazzo.