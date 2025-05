“Le dame, i cavalier, gli scacchi e l’amor”: gli scacchi viventi a Fagnano Olona

Domenica 18 Maggio 2025 (con eventuale recupero previsto per domenica 25 maggio) all’Approdo Calipolis, via C. Colombo 80 a Fagnano Olona

L’associazione Calimali Odv Ets e Pro Loco di Fagnano Olona Aps, in stretta collaborazione, presentano una giornata dedicata agli scacchi con una rievocazione in costumi storici del tutto innovativa per la Valle Olona.

L’evento avrà inizio alle 9.30 di Domenica 18 Maggio con una decina di scacchiere posizionate sotto l’aula didattica di fronte al chiosco ristoro accessibili a chiunque volesse cimentarsi nel gioco degli scacchi. I maestri della Società Scacchistica Gallaratese ed i tutor del Circolo Acli di Bergoro Aps saranno a disposizione sia dei fruitori che si avvicinano per la prima volta al gioco, sia per coloro più esperti che volessero sfidarli in partite più avvincenti.

Dalle 12 sarà possibile consumare in loco il pranzo con un menù che prevede oltre alle classiche salamelle con patatine, tomini alla griglia con verdure, fagioli in insalata e trippa. Il chiosco ristoro naturalmente sarà aperto tutto il giorno con caffetteria, bevande e gelati. Verrà inoltre servita birra alla spina artigianale del territorio.

Il pomeriggio dedicato ai bambini sarà gestito dall’Associazione Salvatore Orrú per la Scuola con un workshop dedicato alla creazione di coroncine ispirate al leitmotiv dell’evento. Sarà presente anche una postazione “truccabimbi” che trasformerà i più piccoli in tante dame e cavalieri.

Alle 15 inizierà il vero e proprio momento d’intrattenimento della giornata. Due squadre di figuranti sfileranno fino al grande prato all’ingresso di Calipolis posizionandosi su un’imponente scacchiera creata per l’occasione. I due contendenti, Sir Giovanni da Fagnano e Sir Ludovico De Calimala, si sfideranno ad una partita a scacchi per ottenere la mano della bella dama Bianca. Le loro mosse verrano man mano rappresentate realmente dai vari figuranti sulla grande scacchiera dando vita così ad una vera e propria contesa. Al termine della partita, per festeggiare il vincitore, ci saranno balli sulle note di musiche medioevali dove anche il pubblico presente naturalmente potrà partecipare.

Calimali Odv Ets e Proloco Fagnano Olona tengono a ringraziare fin d’ora le associazioni che lavoreranno in supporto all’evento ed il Comune di Fagnano Olona per aver creduto nel progetto. Il grande impegno ed il coinvolgimento di quasi un centinaio di volontari sono per noi l’intento concreto di una cooperazione sempre più capillare nel e per il nostro territorio.