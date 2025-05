Paolo Franzato dirige “L’etico definisce la verità”: in scena 40 attori del Liceo Scientifico “Galileo Ferraris” di Varese

Venerdì 16 maggio 2025, alle ore 21.00, al Teatro auditorium San Giovanni Bosco in via Lazzaro Papi 7, Sant’Ambrogio a Varese andrà in scena lo spettacolo teatrale “L’etico definisce la verità”, ideato, progettato e diretto dal regista Paolo Franzato.

La rappresentazione è interpretata dai 40 attori allievi del Laboratorio Teatrale svolto nell’arco dell’anno scolastico 2024/25 al Liceo Scientifico Statale “Galileo Ferraris” di Varese condotto da Paolo Franzato in qualità di pedagogista teatrale.

Il regista ha scelto varie drammaturgie di Julian Beck, Maria Caielli, Giuseppe della Misericordia, Peter Handke, Daniel Pennac, Mattia Torre, trasformando tutti i testi originariamente scritti come monologhi, in testi corali. Il macro tema dello spettacolo è la ricerca del senso del teatro, in modo specifico del teatro contemporaneo, della funzione dell’attore nelle relazioni con gli spettatori, con la società e con se stesso. Uno spettacolo/rito polisemico dove i diversi linguaggi (parola, corpo, testi, musiche, immagini, canzoni) si alternano, convergono e sovrappongono intorno alle dissertazioni su esibirsi/esporsi, realtà/finzione, vero/falso, performance e società dello spettacolo. Una acuta e coraggiosa analisi delle dinamiche di manipolazione e seduzione che portano all’involuzione e al degrado culturale, piuttosto che i processi di riflessione e consapevolezza rivolti alla crescita e alla consapevolezza.

Questo il numeroso Cast:

Attori: Crina Ioana Barbascu, Giovanni Beccegato, Davide Belli, Marta Bianchi, Benedetta Brianza, Maria Caielli, Emma Cavenaghi, Arianna Chetta, Matteo Del Prete, Sara Fonte, Sofia Marie Heldens, Sofia La Rosa, Alice Leuratti, Greta Lodi, Sofia Lucrezia Lucerna, Matteo Luini, Federico Marchetta, Marco Masciullo, Matteo Mazza, Federico Flavio Maria Mazzuca, Giorgio Metaliu, Thomas Michael, Stefano Miglierina, Rebecca Moreno Santamaria, Luca Parmigiani, Kyle Diego Pegoraro, Anna Piraino, Lucrezia Carolina Pozzi, Clelia Ranieri, Rodney Rodcini, Luca Rossi, Michela Sampaoli, Giulio Sciacca, Giulio Solinas, Ginevra Trifirò, Stella Vanoni, Kejsi Voci, Emma Zambelli, Marco Zappatini

Drammaturgie:

“L’etico definisce la verità” di Julian Beck

“Insulti al pubblico” estratto di Peter Handke

“Grazie” estratto di Daniel Pennac

“In mezzo al mare” estratti, “Colpa di un altro” e “Gola” di Mattia Torre

“Come convincere gli altri a fare quello che vogliamo”, “Perché non vado a teatro” e “Istruzioni per indossare il cappello” di Giuseppe della Misericordia

“Applaudite!” di Maria Caielli

Musiche suonate e cantate dal vivo da Giovanni Beccegato, Benedetta Brianza, Greta Lodi, Kyle Diego Pegoraro, Anna Piraino, Lucrezia Carolina Pozzi, Michela Sampaoli, Giulio Sciacca, Marco Zappatini

Canzoni di Edoardo Bennato, Jackson Five, Persiana Jones, Pino d’Angiò, Jovanotti, Solomon Linda, Vasco Rossi, Elio e le storie tese, Red Hot Chili Peppers.

Immagini scenografiche a cura di Maria Caielli, Stefano Miglierina e Giulio Solinas

Tecnico luci, audio e proiezioni Gioele Caravatti

Artwork locandina Thomas Michael

Coordinamento Enrico Brusaioli

Regia e adattamento drammaturgico di Paolo Franzato

«Il teatro nella nostra scuola non è più esperimento – rivela il professor Marco Zago, dirigente scolastico del Liceo Scientifico Statale Galileo Ferraris di Varese – Gli studenti che fanno teatro hanno una marcia in più, imparano l’importanza del tempo e dell’impegno, il teatro insegna loro il valore dell’ascolto, della partecipazione e delle relazioni. Il laboratorio teatrale rappresenta inoltre un luogo in cui i ragazzi riescono ad esprimere e condividere i loro vissuti, le loro emozioni, le loro idee e più in generale le loro personalità in assenza di giudizio e con la consapevolezza che ogni loro gesto e ogni loro parola sarà utile per far crescere il gruppo. Un gruppo che non rappresenta la somma di più elementi, ma qualcosa di nuovo ed unico che esiste solo in quel luogo magico che è il teatro».

«Ho il privilegio di insegnare al Ferraris dal 2003 – dichiara Paolo Franzato – 22 anni di straordinaria ricerca e creatività realizzata nel nostro laboratorio teatrale pomeridiano, divenuto una autentica officina degli stupori e delle meraviglie. In occasione di questa Stagione in cui ricorrono i miei 40 anni di carriera ho proposto uno spettacolo che è una impegnativa sfida culturale, che i giovani brillanti attori hanno accolto con entusiasmo e coraggio, e son certo che vi sorprenderanno».

Lo spettacolo è inserito nella 30^ edizione del Festival Teatro & Territorio 2025 “Theandric” con la Direzione artistica e culturale di Paolo Franzato.

Info Liceo Ferraris: www.liceoferrarisvarese.edu.it – www.instagram.com/liceogalileoferraris/

Info Teatro Franzato: sito web: www.franzato.it/info

Social: www.facebook.com/TeatroFranzato – www.linkedin.com/in/TeatroFranzato –

www.twitter.com/TeatroFranzato – www.pinterest.it/pfranzato/

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria