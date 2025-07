Azzio si accende con le Quattro Stagioni: Vivaldi e Bach protagonisti nella Chiesa del Convento

Venerdì 1 agosto alle 20.45, nella suggestiva cornice della Chiesa del Convento di Azzio, la rassegna Musicuvia propone uno degli appuntamenti più attesi: il concerto “Le Quattro Stagioni” con il violinista Lina Uinskyte e l’organista Marco Ruggeri, che interpreteranno i celebri concerti di Antonio Vivaldi accompagnati dal maestoso suono dell’organo Mascioni.

Un viaggio musicale tra i capolavori di Vivaldi e Bach

La serata si aprirà con il Concerto in Sol BWV 592 per organo solo di Johann Sebastian Bach, composto da tre movimenti (Allegro, Grave, Presto) che rappresentano un esempio mirabile della scrittura organistica barocca.

Cuore del programma saranno poi le celebri “Quattro Stagioni” di Antonio Vivaldi, tratte dalla raccolta Il cimento dell’armonia e dell’invenzione, eseguite in un adattamento originale per violino e organo realizzato da Marco Ruggeri. Ogni stagione sarà introdotta da versi poetici, che dipingono con vivida intensità immagini sonore: dal canto degli uccelli e i temporali primaverili, all’arsura dell’estate, fino alla vendemmia d’autunno e al gelo dell’inverno.

Due interpreti di fama internazionale

Il Duo Uinskyte-Ruggeri, nato nel 2012, ha sviluppato un repertorio che spazia dal barocco al Novecento, con particolare attenzione alla riscoperta della musica italiana dell’Otto e Novecento. Con cinque registrazioni discografiche all’attivo per etichette come Elegia, Fugatto e Brilliant, il duo ha ottenuto prestigiosi riconoscimenti, tra cui le “5 stelle” di Radio Classica per l’esecuzione delle Quattro Stagioni.

Lina Uinskyte, violinista lituana, si è formata tra Vilnius, Bruxelles, Zurigo e Rotterdam, debuttando come solista nel 2001 a Bruxelles. È attiva in importanti rassegne internazionali e docente presso il Conservatorio “L. Marenzio” di Darfo.

Marco Ruggeri, organista e musicologo cremonese, è noto per la sua attività concertistica e per la vasta produzione discografica, oltre che per i suoi studi sull’organaria italiana. È docente e redattore della rivista «L’Organo», nonché esperto nella catalogazione e nel restauro di strumenti storici.

Un evento che fonde arte, poesia e natura

La musica di Vivaldi, interpretata in un luogo così evocativo e immersa nell’armonia tra architettura e paesaggio, rappresenta un invito alla contemplazione e alla bellezza. L’adattamento per violino e organo restituisce una nuova veste timbrica alle celebri pagine vivaldiane, avvicinando il pubblico a una dimensione intima e spirituale.

L’appuntamento del 1 agosto ad Azzio è quindi una tappa imperdibile del percorso musicale di Musicuvia, rassegna che valorizza territori, luoghi sacri e artisti di alto profilo, intrecciando tradizione e contemporaneità.