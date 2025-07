Concerto Jazz a Villa Fumagalli: l’estate di Laveno Mombello si tinge di musica

La Pro Loco Laveno Mombello Cerro, con il patrocinio del Comune di Laveno Mombello, è lieta di presentare la terza edizione del Concerto Jazz a Villa Fumagalli, uno degli appuntamenti culturali più attesi dell’estate. L’evento, che si terrà sabato 16 agosto alle ore 21:00, avrà luogo nel parco della storica villa, a pochi passi dalle sponde del Lago Maggiore.

La serata vedrà protagonista il Fluid Trio con il progetto “Un ponte musicale sul nostro lago”, un’esibizione che unisce l’eleganza del jazz alla bellezza naturale del paesaggio circostante. I protagonisti sul palco saranno tre giovani e promettenti musicisti locali: Matisse Berg (contrabbasso, Sangiano), Davide Broggini (batteria, Verbania) e Armando Baruffaldi (pianoforte, Verbania). Il trio proporrà un repertorio originale che spazia tra improvvisazioni e composizioni raffinate, capace di creare un dialogo sonoro che attraversa simbolicamente le sponde del lago, unendo territori, culture e sensibilità musicali.

L’ingresso al concerto prevede un contributo di 15 euro. I biglietti possono essere acquistati online tramite la piattaforma Eventbrite (eventbrite.co.nz/e/1448947012519?aff=oddtdtcreator), oppure direttamente contattando il numero 335 806 5586 per informazioni e acquisto. I biglietti sono inoltre disponibili presso i seguenti punti vendita a Laveno Mombello: Pelletteria Barisi in viale Porro 1, Foto Sangalli in via Marconi 9, El Cafferin in via Labiena 91 e Urban Life in via Ceretti 23.

Per ulteriori dettagli sull’evento, è possibile scrivere all’indirizzo email segreteriaprolocolmc@gmail.com, visitare il sito ufficiale www.prolocolmc.it oppure seguire gli aggiornamenti sui canali social della Pro Loco.