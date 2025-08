A Orino risuonano le note del contrabbasso e del violino

In occasione della festa patronale di San Lorenzo, la rassegna MusicuVia 2025 propone una serata imperdibile all’insegna dell’eleganza e dell’intensità sonora

Domenica 10 agosto alle ore 20.45 nell’ambito della rassegna MusiCuvia 2025, sotto il Tiglio di San Lorenzo a Orino, è in programma il concerto

Archi sotto le stelle

Protagonisti della serata sono due giovani e straordinari talenti del panorama musicale italiano: Fabrizio Buzzi, contrabbassista, e Eva Ghelardi, violinista.

I musicisti

Fabrizio Buzzi, primo contrabbasso del Teatro di San Carlo di Napoli, è tra i più promettenti strumentisti italiani. Vincitore del secondo premio al prestigioso Concorso Internazionale “Giovanni Bottesini” (VIII edizione), ha iniziato a distinguersi sin dai primi anni di studio, conquistando il Premio Nazionale delle Arti nel 2020 e, nello stesso anno, partecipando al programma Rai “Uno mattina in famiglia”.

Nel corso degli anni ha ottenuto riconoscimenti importanti come il Primo Premio del Conservatorio di Milano nella categoria “strumenti a corda” (2021), il premio “Dragoni” e il primo premio della giuria dei Solisti Aquilani al concorso “Massimo Giorgi” (2022). Si è formato presso due delle più prestigiose istituzioni musicali italiane: l’Accademia Chigiana di Siena e l’Accademia Stauffer di Cremona, sotto la guida di maestri come Giuseppe Ettorre e Franco Petracchi. Collabora con alcune delle più importanti orchestre italiane, tra cui la Filarmonica della Scala, il Maggio Musicale Fiorentino e l’Orchestra Haydn di Bolzano.

Eva Ghelardi è attualmente violinista presso il Teatro Regio di Torino. Ha iniziato lo studio del violino a soli tre anni con il metodo Suzuki e ha vinto il suo primo concorso a sei anni. Ha proseguito i suoi studi con maestri di fama internazionale come Pavel Berman e Zakhar Bron, laureandosi con lode nel 2021.

È stata membro di orchestre prestigiose come l’EUYO e la Gustav Mahler Jugendorchester e ha ricoperto il ruolo di spalla al Festival di Verbier. Nel 2024 ha iniziato a collaborare anche con l’orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, proseguendo al contempo le sue esperienze con importanti teatri come La Fenice di Venezia e il San Carlo di Napoli.

Il programma

Il concerto propone un viaggio musicale che spazia dal barocco al tango, offrendo trascrizioni rare e studiate appositamente per questa formazione inusuale e affascinante di contrabbasso e violino.

La scelta del repertorio mette in luce il dialogo tra i due strumenti: il contrabbasso, con la sua voce profonda e calda, e il violino, che si eleva con melodie luminose e cantabili.

H. Eccles – Sonata XIII in sol minore

J.S. Bach – Ciaccona dalla Partita in re minore per violino solo

L.V. Beethoven – Duo degli occhiali

A. Corelli – Sonata “La Follia” in re minore

A. Piazzolla – Cinque Tanghi per violino e contrabbasso

J.L. Duport (attrib. Barrière) – Duo per due violoncelli, Allegro prestissimo

Una formazione fuori dagli schemi

Il duo Buzzi-Ghelardi si distingue per la volontà di esplorare territori musicali poco battuti. Le trascrizioni originali per contrabbasso e violino sono il cuore del progetto, nato per dimostrare che, anche senza essere una formazione “tradizionale”, questi due strumenti insieme possono raccontare storie musicali complesse, profonde e raffinate.

“Archi sotto le stelle” sarà quindi più di un semplice concerto: sarà un incontro di personalità artistiche, una serata immersa nella bellezza della musica, della natura e del patrimonio culturale locale.

Ingresso libero. In caso di pioggia, il concerto si terrà in sede alternativa.

Clicca e scarica il programma MusiCuvia 2025