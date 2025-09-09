Concerto del Coro Divertimento Vocale sul Lungolago De Angeli a Laveno

Il concerto non sarà soltanto uno spettacolo, ma un’esperienza capace di coinvolgere il pubblico di tutte le età. Il clima di festa e l’energia delle voci faranno del Lungolago De Angeli un luogo di incontro, emozione e comunità

Sabato 13 settembre 2025, il Lungolago De Angeli si trasformerà in un palcoscenico unico per uno degli eventi musicali più attesi dell’autunno: il concerto del Coro Divertimento Vocale di Gallarate. Diretto dal maestro Carlo Morandi, il coro pop-rock porterà sul lago tutta l’energia delle sue 150 voci accompagnate da una band dal vivo, per una serata che si preannuncia travolgente ed emozionante.

Un coro pop-rock che emoziona

Il Coro Divertimento Vocale è ormai un punto di riferimento nella scena corale varesina e lombarda. La sua cifra distintiva è la capacità di unire la potenza e la coralità delle voci a un repertorio che spazia dal pop al rock, regalando al pubblico arrangiamenti freschi e coinvolgenti. L’atmosfera del lungolago offrirà la cornice ideale per una performance che sarà tanto spettacolare quanto suggestiva.

L’incontro con i giovani coristi

Uno dei momenti più attesi della serata sarà l’arrivo sul palco dei giovanissimi del Junior Coro Valcuvia, che canteranno insieme ai coristi più grandi. Preparati con passione dalla musicista Margherita Gianola, gli adolescenti dei Piccoli Cori Valcuvia interpreteranno alcuni brani del loro repertorio, intrecciando le loro voci con quelle del grande coro.

Questa collaborazione, sostenuta anche dall’Associazione Culturale Valcuvia, non sarà solo un’occasione musicale, ma un vero e proprio simbolo di dialogo tra generazioni. L’entusiasmo e la freschezza dei più giovani incontreranno l’esperienza e la forza corale del gruppo gallaratese, dando vita a un momento di festa condivisa.

Una festa della musica sul lago

Il concerto non sarà soltanto uno spettacolo, ma un’esperienza capace di coinvolgere il pubblico di tutte le età. Il clima di festa e l’energia delle voci faranno del Lungolago De Angeli un luogo di incontro, emozione e comunità.

L’appuntamento è per sabato 13 settembre alle ore 21.00: un’occasione imperdibile per vivere la musica dal vivo in una cornice suggestiva, lasciandosi trascinare dalla forza di un coro che sa unire divertimento e qualità artistica.