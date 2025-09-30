Varese
“Il rifugio dei libri proibiti” reading di e con Giuseppe Civati
Un percorso nella lotta dei libri contro i loro censori d’ogni tempo, attraverso meravigliose pagine della letteratura
10 Ottobre 2025
All’interno del Festival dei diritti (A Varese dal 9 all’11 ottobre) appuntamento con “Il rifugio dei libri proibiti” reading di e con Giuseppe Civati.
Quando si attaccano i libri è sempre un pessimo segnale di qualcosa di peggio che succederà di lì a poco. I libri, però, non sono solo una “sentinella di libertà”, sono anche portatori della risposta alla crisi che la loro censura segnala.
Giuseppe Civati sviluppa il suo racconto in un reading che è un percorso nella lotta dei libri contro i loro censori d’ogni tempo, attraverso meravigliose pagine della letteratura. Appuntamento per venerdì 11 settembre, alle 21, in Sala Morselli della Biblioteca Civica di Varese.
Ingresso libero, riserva il tuo ingresso.
