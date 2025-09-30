Varese News

“Il rifugio dei libri proibiti” reading di e con Giuseppe Civati

Un percorso nella lotta dei libri contro i loro censori d’ogni tempo, attraverso meravigliose pagine della letteratura

10 Ottobre 2025

All’interno del Festival dei diritti (A Varese dal 9 all’11 ottobre) appuntamento con “Il rifugio dei libri proibiti” reading di e con Giuseppe Civati.

Quando si attaccano i libri è sempre un pessimo segnale di qualcosa di peggio che succederà di lì a poco. I libri, però, non sono solo una “sentinella di libertà”, sono anche portatori della risposta alla crisi che la loro censura segnala.

Giuseppe Civati sviluppa il suo racconto in un reading che è un percorso nella lotta dei libri contro i loro censori d’ogni tempo, attraverso meravigliose pagine della letteratura. Appuntamento per venerdì 11 settembre, alle 21, in Sala Morselli della Biblioteca Civica di Varese.

Ingresso libero, riserva il tuo ingresso.

30 Settembre 2025
