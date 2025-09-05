Open day \"Compagnia Armonica\" a Brinzio

Alla sala GAL del Municipio (sottotetto), sarà l’occasione per conoscere la proposta dei corsi che partiranno nei prossimi mesi e vivere un pomeriggio all’insegna dell’arte e della creatività

Il Comune e la Biblioteca di Brinzio, in partenariato con la “Compagnia Armonica” dei maestri Francesco Postorivo e Fabio Sioli, aprono l’accademia comunale di musica e teatro.

L’open day del 14 settembre, alla sala GAL del Municipio (sottotetto), sarà l’occasione per conoscere la proposta dei corsi che partiranno nei prossimi mesi e vivere un pomeriggio all’insegna dell’arte e della creatività.

L’obiettivo è portare sul territorio varesino un’accademia innovativa che unisce musica e teatro in un unico spazio creativo. Un ambiente dove l’arte diventa accessibile a tutti, dai principianti agli esperti, dai bambini agli adulti, creando percorsi su misura per ogni esigenza e livello di preparazione, spaziando dalla musica classica a quella moderna, e dal teatro tradizionale alle produzioni originali.