Sergio Rubini porta “Sud” al Teatro Sociale di Busto Arsizio con il Michele Fazio Trio

Sabato 4 ottobre alle 21, per la rassegna Eventi in Jazz 2025, uno spettacolo tra parole e musica che racconta il Mezzogiorno con emozione e ironia

Sabato 4 ottobre 2025 alle ore 21, il Teatro Sociale di Busto Arsizio ospita lo spettacolo “SUD”, interpretato da Sergio Rubini con le musiche dal vivo del Michele Fazio Trio. L’appuntamento rientra nella nuova edizione della rassegna Eventi in Jazz 2025, promossa dalla Città di Busto Arsizio.

La voce del Sud tra narrazione e jazz

SUD è un racconto intenso e coinvolgente che mescola parola, musica e teatro. Con la sua voce inconfondibile, Sergio Rubini conduce il pubblico in un viaggio personale e collettivo nelle atmosfere del Meridione, tra paesaggi interiori, storie familiari, suoni e profumi del Sud.

Ad accompagnarlo, le composizioni originali del Michele Fazio Trio, formazione di spicco nel panorama jazzistico italiano, che intreccia melodie liriche e ritmi contemporanei, creando una colonna sonora emozionante e perfettamente integrata con la narrazione.

Una serata di grande suggestione

Lo spettacolo si distingue per la sua capacità di evocare ricordi, emozioni e riflessioni attraverso un linguaggio semplice ma profondo. Rubini alterna momenti di ironia a passaggi più poetici e malinconici, in un dialogo continuo con la musica e con il pubblico. SUD non è solo un omaggio al Mezzogiorno, ma un invito a riscoprire le radici e il valore della memoria.

Info utili

L’ingresso è aperto al pubblico fino a esaurimento posti