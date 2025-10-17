Varese News

Cosa fare con i bambini nel weekend del 18 e 19 ottobre a Varese e nel Varesotto

Bambini con le mani in pasta, di pane o di argilla in questo weekend di pieno autunno con tante castagne da raccogliere e gustare con tutta la famiglia

castagnata galilei avigno

Castagne da raccogliere e gustare con i bambini nei boschi e nelle piazze in questo weekend di ottobre ricco di iniziative per bambini e famiglie, tutte da scoprire tra laboratori con le mani in pasta, di pane o di argilla, e spettacoli di cinema e teatro.

EVENTI 

festa d'autunno alla settembrini

VARESE – Domenica torna ai Giardini Estensi Un Sorriso per il Ponte, un evento ricco di attrazioni, laboratori e spettacolipensato per unire divertimento ed educazione, con attività adatte a bambini di ogni età, in un’atmosfera di gioia, solidarietà e condivisione – Tutto il programma

VARESE – Domenica il quartiere di San Fermo celebra la sua prima Giornata della Meraviglia con una passeggiata tra passato e presente, un pranzo comunitario in piazza sSpozio e poi caldarroste, laboratori, foto, disegni e infine uno spettacolo di bolle di sapone – L’evento

VARESE –  Sabato 18 ottobre dalle ore 14 la scuola Settembrini di Velate celebra la Festa d’autunno con le castagne raccolte dai bambini, giochi e Mercatino del baratto Tutto il programma

BESOZZOLa nuova area bimbi della Biblioteca Comunale sarà inaugurata sabato 18 ottobre con una giornata di festa dedicata a bambini e ragazzi tra letture animate, disegno e caccia al tesoro – L’iniziativa

AZZATE – La Festa d’Autunno al Roccolo di Vegonno è un evento dedicato a famiglie e bambini. L’appuntamento è distribuito su tre weekend: 18 e 19 ottobre, 25 e 26 ottobre, 1, 2 e 3 novembre, con orario continuato dalle 10 alle 19 – Tutte le informazioni

BODIO LOMNAGO – Anche attività e laboratori per bambini domenica 19 ottobre nell’incantevole location di Villa Bossi a Bodio Lomnago, che ospiterà la nuova edizione del Creanza October Market – Qui tutte le info

GAVIRATE – Nel weekend torna la Festa della Zucca con un ricco programma di iniziative e sapori. Non mancano laboratori per tutte le età e attività per bambini dedicate all’ambiente e al riuso creativo – Il programma

AGRA – Agra si prepara per la 42° Festa della Zucca. L’attesissima manifestazione il 18 e 19 ottobre con street food, spettacoli di fuoco e un ricco programma di intrattenimento a tema autunnale – Qui tutte le info

CASTAGNATE

caldarroste castagne

MALNATE – Domenica 19 ottobre alle ore 16il giardino  della scuola materna Leopolda Frascoli di Gurone ospita una Castagnata rcca di giochi, truccabimbi, profumi e sapori d’autunno in compagnia degli Alpini di Malnate – L’iniziativa

COMABBIO – Castagnata e costinata per una domenica tra i sapori dell’autunno promossa dalla Pro Loco al campo sportivo – Tutte le informazioni

ANGERA – Domenica 19 ottobre castagnata e vin brulé a cura dell’Associazione Gido Mobiglia. Iniziativa sull’allea lungolago Piazza Garibaldi dalle 11.

MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA – Sabato 18 ottobre 2025 torna l’atteso appuntamento con “Le mondelle di Cadero”. A partire dalle 14, e fino al calar del sole, il paese si animerà con momenti di svago e convivialità. E non mancheranno le caldarroste – Tutte le informazioni

SOMMA LOMBARDO –Domenica pomeriggio l’Oratorio della frazione Mezzana, accoglierà famiglie, bambini e ragazzi per la tradizionale Castagnata con laboratori creativi per i più piccoli e, a seguire, la distribuzione delle castagne per tutti – Qui tutte le info

VARESE –Sabato 18 e domenica 19 ottobre torna la Castagnata del Gruppo Lucine sulla balconata del Mosè al Sacro Monte, con l’obiettivo di sostenere gli addobbi natalizi del borgo storico – Tutte le info 

LABORATORI

Laboratorio di Cucina per bambini: GIOCHIAMO A FARE IL PANE

ALBIZZATE – Doppio laboratorio per bambini con le mani in pasta sabato pomeriggio a Cascina Bertolina per la 10^ edizione di Lo Pan Ner, un pomeriggio di pane, grani, giochi e vini locali – L’iniziativa

SARONNO – Sabato pomeriggio al Museo della Ceramica Gianetti c’è  “Attenti al drago”, un laboratorio creativo per bambini che potranno costruire il loro drago d’argilla seguendo l’iconografia cinese – Come partecipare

SARONNO – Sabato 18 ottobre dalle 9.30 alle 12 la biblioteca ospita un laboratorio creativo per bambini dai 3 ai 7 anni. Dopo la lettura del libro “Il piccolo ragno Fucsia” i bambini costruiranno un’agenda visiva della settimana, per familiarizzare con la routine quotidiana in modo giocoso e colorato – Scopri di più

CROSIO DELLA  VALLE – Sabato mattina l’Accademia musicale Camille De Saint-Saens ospita L’atelier della natura, un laboratorio esperienziale sul ritmo per la coppia genitore – bambino in due turni per piccoli tra 1 e 3 anni e da 4 a 6 anni – La locandina 

ISPRA – Domenica pomeriggio alle ore 14.30 a Casa Don Guanella, la Compagnia Roggero guida i bambini nel laboratorio creativo Burattini per il ciclo di eventi benefici Comunità in arte per tutti – Il programma

GAVIRATE – Domenica pomeriggio il Festival della Microeditoria al Chiostro di Voltorre propone ai bambini dagli 8 anni in su un laboratorio gratuito di Stampa con il torchio con l’artista Roberto GianinettiCome partecipare

SPETTACOLI

Generico 29 Sep 2025

ISPRA – Domenica pomeriggio alle ore 16 a Casa Don Guanella, la Compagnia teatro Oplà porta in scena lo spettacolo Il segreto del bosco, per il ciclo di eventi benefici Comunità in arte per tutti Tutto il programma

SARONNO – Domenica 19 ottobre alle 16.30 al Teatro Giuditta Pasta andrà in scena “Musical che magia”, un originale medley tra due musical famosissimi: “Pinocchio” e “Grease”, con un cast di 80 persone tra ragazzi con disabilità, operatori e volontari – Scopri di più

GAVIRATE – Sabato mattina il Chiostro di Voltorre ospita lo spettacolo di kamishibai di Chicco Colombo Aspettando Praticamente Rodari Festival. Partecipazione gratuita

VARESE – Domenica pomeriggio il secondo appuntamento della stagione con CinemaKids al Nuovo propone alle famiglie la proiezione de I Troppo Cattivi 2, con le nuove avventure dei terribili Wolf, Shark, Piranha, Webs e Snake – Il film

ESCURSIONI

Generico 13 Oct 2025

TRADATE – Nuova domenica di Porte aperte al Centro Didattico Scientifico del Parco Pineta con Ecoplanetario tra caldarroste e viaggi spaziali alla scoperta del cielo di Halloween – l’Evento

GOLASECCA –Tradizionale Castagnata in  piazza domenica 19 ottobre a partire dalla raccolta con un’escursione guidata nei boschi alla ricerca di castagne – Tutte le informazioni

BOAREZZO – L’autunno si celebra a pieni polmoni a Boarezzo con la tradizionale “Castagnata Boarezzese”, sabato 18 e domenica 19 ottobre, con escursioni nei boschi delle Prealpi Varesine, stand gastronomici e vin brulé – Il programma

COMERIO – Nelle domeniche di ottobre le ultime possibilità dell’anno di esplorare la Grotta Remeron prima che scatti il periodo invernale di riserva naturalista e faunistica della zona. Grandi e piccini avranno la possibilità di addentrarsi sul sentiero 12 del Parco del Campo dei Fiori per poi scendere in grotta, fino a -50 metri di profondità – L’iniziativa

MAMMA E PAPÀ

 

PER TUTTI –  Un altro fine settimana è alle porte , e questo si preannuncia carico di sapori autunnali. Per chi cerca un’idea per uscire di casa ecco qualche spunto per non perdersi castagne, arte e solidarietà – Che fare nel weekend

Pubblicato il 17 Ottobre 2025
