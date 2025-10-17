Cosa fare con i bambini nel weekend del 18 e 19 ottobre a Varese e nel Varesotto

Castagne da raccogliere e gustare con i bambini nei boschi e nelle piazze in questo weekend di ottobre ricco di iniziative per bambini e famiglie, tutte da scoprire tra laboratori con le mani in pasta, di pane o di argilla, e spettacoli di cinema e teatro.

EVENTI

VARESE – Domenica torna ai Giardini Estensi Un Sorriso per il Ponte, un evento ricco di attrazioni, laboratori e spettacolipensato per unire divertimento ed educazione, con attività adatte a bambini di ogni età, in un’atmosfera di gioia, solidarietà e condivisione – Tutto il programma

VARESE – Domenica il quartiere di San Fermo celebra la sua prima Giornata della Meraviglia con una passeggiata tra passato e presente, un pranzo comunitario in piazza sSpozio e poi caldarroste, laboratori, foto, disegni e infine uno spettacolo di bolle di sapone – L’evento

VARESE – Sabato 18 ottobre dalle ore 14 la scuola Settembrini di Velate celebra la Festa d’autunno con le castagne raccolte dai bambini, giochi e Mercatino del baratto – Tutto il programma

BESOZZO – La nuova area bimbi della Biblioteca Comunale sarà inaugurata sabato 18 ottobre con una giornata di festa dedicata a bambini e ragazzi tra letture animate, disegno e caccia al tesoro – L’iniziativa

AZZATE – La Festa d’Autunno al Roccolo di Vegonno è un evento dedicato a famiglie e bambini. L’appuntamento è distribuito su tre weekend: 18 e 19 ottobre, 25 e 26 ottobre, 1, 2 e 3 novembre, con orario continuato dalle 10 alle 19 – Tutte le informazioni

BODIO LOMNAGO – Anche attività e laboratori per bambini domenica 19 ottobre nell’incantevole location di Villa Bossi a Bodio Lomnago, che ospiterà la nuova edizione del Creanza October Market – Qui tutte le info

GAVIRATE – Nel weekend torna la Festa della Zucca con un ricco programma di iniziative e sapori. Non mancano laboratori per tutte le età e attività per bambini dedicate all’ambiente e al riuso creativo – Il programma

AGRA – Agra si prepara per la 42° Festa della Zucca. L’attesissima manifestazione il 18 e 19 ottobre con street food, spettacoli di fuoco e un ricco programma di intrattenimento a tema autunnale – Qui tutte le info

CASTAGNATE

MALNATE – Domenica 19 ottobre alle ore 16il giardino della scuola materna Leopolda Frascoli di Gurone ospita una Castagnata rcca di giochi, truccabimbi, profumi e sapori d’autunno in compagnia degli Alpini di Malnate – L’iniziativa

COMABBIO – Castagnata e costinata per una domenica tra i sapori dell’autunno promossa dalla Pro Loco al campo sportivo – Tutte le informazioni

ANGERA – Domenica 19 ottobre castagnata e vin brulé a cura dell’Associazione Gido Mobiglia. Iniziativa sull’allea lungolago Piazza Garibaldi dalle 11.

MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA – Sabato 18 ottobre 2025 torna l’atteso appuntamento con “Le mondelle di Cadero”. A partire dalle 14, e fino al calar del sole, il paese si animerà con momenti di svago e convivialità. E non mancheranno le caldarroste – Tutte le informazioni

SOMMA LOMBARDO –Domenica pomeriggio l’Oratorio della frazione Mezzana, accoglierà famiglie, bambini e ragazzi per la tradizionale Castagnata con laboratori creativi per i più piccoli e, a seguire, la distribuzione delle castagne per tutti – Qui tutte le info

VARESE –Sabato 18 e domenica 19 ottobre torna la Castagnata del Gruppo Lucine sulla balconata del Mosè al Sacro Monte, con l’obiettivo di sostenere gli addobbi natalizi del borgo storico – Tutte le info

LABORATORI

ALBIZZATE – Doppio laboratorio per bambini con le mani in pasta sabato pomeriggio a Cascina Bertolina per la 10^ edizione di Lo Pan Ner, un pomeriggio di pane, grani, giochi e vini locali – L’iniziativa

SARONNO – Sabato pomeriggio al Museo della Ceramica Gianetti c’è “Attenti al drago”, un laboratorio creativo per bambini che potranno costruire il loro drago d’argilla seguendo l’iconografia cinese – Come partecipare

SARONNO – Sabato 18 ottobre dalle 9.30 alle 12 la biblioteca ospita un laboratorio creativo per bambini dai 3 ai 7 anni. Dopo la lettura del libro “Il piccolo ragno Fucsia” i bambini costruiranno un’agenda visiva della settimana, per familiarizzare con la routine quotidiana in modo giocoso e colorato – Scopri di più

CROSIO DELLA VALLE – Sabato mattina l’Accademia musicale Camille De Saint-Saens ospita L’atelier della natura, un laboratorio esperienziale sul ritmo per la coppia genitore – bambino in due turni per piccoli tra 1 e 3 anni e da 4 a 6 anni – La locandina

ISPRA – Domenica pomeriggio alle ore 14.30 a Casa Don Guanella, la Compagnia Roggero guida i bambini nel laboratorio creativo Burattini per il ciclo di eventi benefici Comunità in arte per tutti – Il programma

GAVIRATE – Domenica pomeriggio il Festival della Microeditoria al Chiostro di Voltorre propone ai bambini dagli 8 anni in su un laboratorio gratuito di Stampa con il torchio con l’artista Roberto Gianinetti – Come partecipare

SPETTACOLI

ISPRA – Domenica pomeriggio alle ore 16 a Casa Don Guanella, la Compagnia teatro Oplà porta in scena lo spettacolo Il segreto del bosco, per il ciclo di eventi benefici Comunità in arte per tutti – Tutto il programma

SARONNO – Domenica 19 ottobre alle 16.30 al Teatro Giuditta Pasta andrà in scena “Musical che magia”, un originale medley tra due musical famosissimi: “Pinocchio” e “Grease”, con un cast di 80 persone tra ragazzi con disabilità, operatori e volontari – Scopri di più

GAVIRATE – Sabato mattina il Chiostro di Voltorre ospita lo spettacolo di kamishibai di Chicco Colombo Aspettando Praticamente Rodari Festival. Partecipazione gratuita

VARESE – Domenica pomeriggio il secondo appuntamento della stagione con CinemaKids al Nuovo propone alle famiglie la proiezione de I Troppo Cattivi 2, con le nuove avventure dei terribili Wolf, Shark, Piranha, Webs e Snake – Il film

ESCURSIONI

TRADATE – Nuova domenica di Porte aperte al Centro Didattico Scientifico del Parco Pineta con Ecoplanetario tra caldarroste e viaggi spaziali alla scoperta del cielo di Halloween – l’Evento

GOLASECCA –Tradizionale Castagnata in piazza domenica 19 ottobre a partire dalla raccolta con un’escursione guidata nei boschi alla ricerca di castagne – Tutte le informazioni

BOAREZZO – L’autunno si celebra a pieni polmoni a Boarezzo con la tradizionale “Castagnata Boarezzese”, sabato 18 e domenica 19 ottobre, con escursioni nei boschi delle Prealpi Varesine, stand gastronomici e vin brulé – Il programma

COMERIO – Nelle domeniche di ottobre le ultime possibilità dell’anno di esplorare la Grotta Remeron prima che scatti il periodo invernale di riserva naturalista e faunistica della zona. Grandi e piccini avranno la possibilità di addentrarsi sul sentiero 12 del Parco del Campo dei Fiori per poi scendere in grotta, fino a -50 metri di profondità – L’iniziativa

MAMMA E PAPÀ

PER TUTTI – Un altro fine settimana è alle porte , e questo si preannuncia carico di sapori autunnali. Per chi cerca un’idea per uscire di casa ecco qualche spunto per non perdersi castagne, arte e solidarietà – Che fare nel weekend