Sei Comuni del Saronnese insieme per l’inclusione con una settimana di musica, cinema, laboratori e incontri

Dal 15 al 22 ottobre l’evento “Dentro l’inclusione: un viaggio che si fa insieme”, una serie di iniziative promosse dai Comuni di Saronno, Gerenzano, Cislago, Caronno Pertusella, Uboldo e Origgio sui temi della disabilità e dell’inclusione

I Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale del Saronnese hanno organizzato l’evento “Dentro l’inclusione: un viaggio che si fa insieme”, una settimana di iniziative per una sensibilizzazione a 360° sul mondo della disabilità.

In programma cineforum, incontri con esperti, mostre immersive e laboratori per i più piccoli che dal 15 al 22 ottobre daranno l’opportunità a tutti di riflettere su questo tema

Un musical per tutti

Domenica 19 ottobre alle 16.30 al Teatro Giuditta Pasta a Saronno andrà in scena “Musical che magia”, uno spettacolo teatrale in un unico atto con una trama originale, un medley tra due musical famosissimi: “Pinocchio” e “Grease”, con un cast di 80 persone, tra ragazzi con disabilità, operatori e volontari della Cooperativa Il Granello.

Lo spettacolo, aperto a tutti, vuole essere un potente messaggio sul valore dell’inclusione e sulla capacità di ognuno di realizzare grandi cose quando si lavora insieme, superando ogni barriera.

Prenotazioni su WhatsApp al numero 351 0979511

Mind, una mostra per immergersi nella disabilità

Sabato 18 ottobre dalle ore 9.30 alle 13.00 nella Sala Community della Biblioteca Civica di Saronno si potrà visitare la mostra “Mind”, promossa da Consorzio CS&L, un consorzio di cooperative sociali di tipo A e B che si occupa di inserimento lavorativo di persone in situazione di fragilità da oltre 30 anni attraverso Area Lavoro.

La mostra si struttura in 5 tappe progettate per far sperimentare ai visitatori le difficoltà che una persona con disabilità potrebbe trovare su un posto di lavoro e per scoprire insieme quali sono gli accorgimenti che possono rendere più facile superarle.

Laboratori con i bambini

Venerdì 17 e sabato 18 ottobre in biblioteca a Saronno due proposte per i più piccoli, con letture animate e attività manuali.

Venerdì 17 ottobre dalle 16.30 alle 18.00 si terrà il laboratorio “E questa cos’è?”, rivolto ai bambini dai 3 agli 8 anni. Dopo la lettura del libro “Nel paese delle pulcette” di Beatrice Alemagna (Phaidon, 2009), i partecipanti realizzeranno un animaletto speciale da esporre in biblioteca. La partecipazione è gratuita con iscrizione online.

Sabato 18 ottobre dalle 9.30 alle 12.00, spazio al secondo laboratorio creativo, consigliato per i bambini dai 3 ai 7 anni. Dopo la lettura del libro “Il piccolo ragno Fucsia” i bambini costruiranno un’agenda visiva della settimana, per familiarizzare con la routine quotidiana in modo giocoso e colorato.

La partecipazione è gratuita con iscrizione online a questo link

In due film e un libro “Lo sguardo degli altri”

Il 15 e 22 ottobre al Nuovo Cinema Prealpi proiezioni, incontri e un aperitivo per parlare di inclusione attraverso il grande schermo, con la rassegna “Lo sguardo degli altri”.

L’edizione 2025 – promossa dall’Ambito Territoriale Sociale del Saronnese e da LEDHA – Lega per i diritti delle persone con disabilità, in collaborazione con il Nuovo Cinema Prealpi – propone la proiezione di due film e un momento di confronto con Matteo Schianchi, storico e responsabile della Mediateca LEDHA, ricercatore presso l’Università Milano-Bicocca, che dialogherà sul ruolo del cinema nella narrazione e rappresentazione della disabilità.

Il programma:

Mercoledì 15 ottobre

Ore 16.00: Presentazione e proiezione del film “Beautiful minds” (Francia, 2021)

Ore 19.00: Presentazione del libro “Cinema e disabilità: il cinema come strumento di analisi e partecipazione”

Incontro con Matteo Schianchi e Vittorio Mastrorilli, direttore del Nuovo Cinema Prealpi

A seguire aperitivo conviviale

Ore 21.00: Proiezione serale del film “Beautiful minds”

Mercoledì 22 ottobre

Ore 16.00: Proiezione del film “Hasta la vista” (Belgio, 2011)

Ore 21.00: Proiezione serale del film “Hasta la vista”

La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria per cineforum e aperitivo. Per info e registrazioni è possibile scrivere a: ufficiodipiano@comune.saronno.va.it o consultare i canali istituzionali e social dei Comuni dell’Ambito.