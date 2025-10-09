Creanza October Market: esperienza tra arte, gusto e storia a Villa Bossi

Appuntamento domenica 19 ottobre per vivere una giornata che unisce l’eccellenza dell’artigianato, le degustazioni di vini e i sapori del territorio

Un’esperienza autunnale completa attende il pubblico domenica 19 ottobre nell’incantevole location di Villa Bossi a Bodio Lomnago, che ospiterà la nuova edizione del

Creanza October Market

una giornata che unisce l’eccellenza dell’artigianato, le degustazioni di vini e i sapori del territorio.

L’evento, a ingresso libero e aperto dalle 10:30 alle 18:30, si conferma come un appuntamento imperdibile per gli amanti dell’artigianato, della cultura e del buon vino, valorizzando la maestosità della Villa in tutte le sue sfaccettature.

Eccellenza artigiana e degustazioni di qualità

Oltre cinquanta espositori selezionati di alto artigianato riempiranno i saloni, i loggiati e il parco di Villa Bossi con creazioni uniche, realizzate interamente a mano. Sarà l’occasione ideale per scoprire pezzi esclusivi di design, moda e oggettistica di alta qualità.

Nelle antiche cantine della dimora, invece, andranno in scena le degustazioni di vini e liquori locali curate da enoteche e produttori del territorio: tra i protagonisti, Enoteca San Vittore, Enoteca Pas Dosè, Enoteca Le Note del Vino, i produttori Cascina Piano, Emotion Green Wine e le Distillerie TIM.

L’esperienza si completerà con un’offerta gastronomica d’eccellenza: Riarma Cafè proporrà piatti selezionati, affiancato dai dolci artigianali di C’est La Vie, dalle birre alla spina di Origini e dal gin al mirtillo di MirtilloBrillo.

Cultura e benessere

Anna, guida esperta della Villa, svelerà la storia e le curiosità dell’antica dimora, portando i visitatori anche nelle stanze normalmente chiuse al pubblico. Le visite (durata 45 minuti) partiranno alle 10:30, 12:00, 15:00 e 16:30. Prenotazione via email a workshop@gmail.com.

Nella magnifica Sala Chopin si terrà anche Yoga in Villa; due sessioni di profondo benessere si terranno nella magnifica Sala Chopin, guidate da Ilaria (10:30) e Naima (12:00). Un “viaggio di connessione interiore” per un respiro di magia. Posti limitati, prenotazione consigliata tramite il link:tinyurl.com/yogainvilla-19ottobre.

Il cuore della comunità: solidarietà e famiglia nel Parco dei Pioppi

Questa edizione del Creanza October Market vede una forte partecipazione di iniziative promosse dalla comunità di Bodio Lomnago, che animeranno il Parco dei Pioppi di via Bossi, proprio di fronte all’ingresso della villa.

Tra queste, “Cuore Vintage” con ANDOS Varese, lo stand solidale dell’associazioneche unisce l’amore per la moda e il vintage ad un concreto sostegno alla prevenzione e all’assistenza. Un’iniziativa che trasforma lo shopping in un gesto di solidarietà.

Non mancheranno infine le attività dedicate ai più piccoli, con i laboratori creativi curati dall’associazione Una Scuola per Amica e la tradizionale castagnata organizzata dalla Pro Loco Bodio Lomnago, per un pomeriggio di festa e convivialità aperto a tutta la famiglia.

Il 19 Ottobre a Villa Bossi è la destinazione ideale per chi cerca l’eccellenza, la tradizione e un momento da dedicare al benessere, contribuendo al contempo a una causa nobile. Non mancate all’appuntamento che celebra la bellezza in tutte le sue forme.

Per maggiori informazioni sull’evento potete seguire i canali social Facebook e Instagram, oppure scrivere all’indirizzo creanzacreative@gmail.com