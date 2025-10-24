“Il teschio delle emozioni” a Gallarate: una serata tra magia, risate e coraggio

Mercoledì 29 ottobre alle 20:45 presso la libreria Librando – Libri in movimento (Corso Sempione 11, Gallarate) andrà in scena la serata Il teschio delle emozioni: sfida il tuo cuore o… la tua pancia!: un appuntamento per mettersi alla prova con leggerezza e rivelare il proprio coraggio nascosto. L’iniziativa è promossa dal Lallaland. L’ingresso è gratuito, ma è necessaria la prenotazione.

La serata sarà l’occasione per unire allegria e consapevolezza. «Un viaggio emozionante – spiegano gli organizzatori – dove il divertimento incontra la scoperta di sé». Durante la serata, i partecipanti potranno affrontare le proprie paure con leggerezza, risate e… un pizzico di magia.

Per partecipare all’evento è necessario iscriversi online a questo link.