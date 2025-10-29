L’ultimo Dracula al cinema Nuovo a Varese per un Halloween da paura

L’ultimo Dracula, quello di Luc Besson, arriva in prima visione al cinema Nuovo di Varese giusto in tempo per il lungo weekend di Halloween.

In progranma quattro proiezioni serali, da giovedì 30 ottobre a domenica 2 novembre – quest’ultima in lingua originale in inglese e sottotitoli in italiano – un appuntamento pomeridiano – sabato 1 novembre alle 18.45 – e un’insolito matinè domenica alle 10, seguito da un aperitivo da brividi per il pubblico che aderisce all’invito.

Dracula – L’amore perduto

Il regista Luc Besson scrive e dirige una storia d’amore in grado di resistere alla morte e attraversare i secoli. Il suo Dracula, interpretato da Caleb Landry Jones, mostra il lato più intimo del re dei vampiri, mostruoso e tormentato. Dracula è disposto a tutto pur di ritrovare l’amore perduto: inganna, manipola, seduce, uccide.

La sua sete di sangue è, in fondo, una sete disperata, assoluta, eterna.

Potrà il più puro dei sentimenti redimerlo dall’oscurità a cui ha scelto di abbandonarsi da oltre quattro secoli?

Fondamentale sarà il ruolo dei coprotagonisti: Christoph Waltz, Zoë Bleu Sidel e l’italiana Matilda De Angelis.

LE PROIEZIONI

Giovedì 30/10 ore 21.00

Venerdì 31/10 ore 21.00

Sabato 01/11 ore 18.45, 21.30

Domenica 02/11 ore 10.00 – con aperitivo offerto, in collaborazione con TuMiTurbi – e 21.30 – in lingua originale sottotitolato.

I BIGLIETTI

Feriale: intero € 7,00 / ridotto € 5,50

Prefestivo e festivo: intero € 8,00 / ridotto € 6,50

Ridotto soci Filmstudio 90 under 25: € 4,00 (tutti i giorni)

Prenotazioni a QUESTO LINK