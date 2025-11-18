A Cantello risuona l’armonia delle donne che hanno fatto la storia della musica

Martedì 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Cantello ospita un evento musicale intitolato “Il dono delle muse”, un concerto per voce e pianoforte del duo Cassina – Di Domenico.

L’appuntamento è alle 20.45 presso la sede del Centro Anziani di via delle Crugnole 11, con ingresso libero. A esibirsi saranno il soprano Mariam Cassina e la pianista Caterina Di Domenico, in un programma pensato per celebrare la bellezza, la sensibilità e la forza espressiva del linguaggio musicale al femminile.

L’iniziativa, promossa dall’assessorato alla Cultura del Comune di Cantello, vuole essere un omaggio alle compositrici che, attraverso la loro arte, sono riuscite a farsi ascoltare in epoche e contesti in cui la voce femminile era spesso relegata ai margini.

Mariam Cassina e Caterina Di Domenico daranno vita a un percorso musicale che attraversa i secoli e le biografie di alcune delle più importanti figure femminili della musica colta.

Il programma prevede brani di Francesca Caccini, Barbara Strozzi, Fanny Mendelssohn, Clara Wieck Schumann, Pauline Viardot, Nadia e Lili Boulanger, Amy Beach. Donne di talento che hanno saputo imporsi in un mondo dominato da uomini, lasciando una traccia viva e ancora attuale nel repertorio musicale europeo.

L’ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza.

