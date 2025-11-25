Varese News

Tempo Libero

Origgio

Alla Baita degli Alpini di Origgio torna la cassoeula solidale

L’appuntamento è per domenica 30 novembre. La cassoeula potrà essere gustata direttamente in baita oppure con il servizio da asporto. In entrambi i casi è necessaria la prenotazione

Origgio - Alpini
Sagre, Fiere e Feste

30 Novembre 2025

Domenica 30 novembre la Baita degli Alpini di Origgio si riempirà di profumi e sapori tipici della tradizione lombarda grazie alla “Cassoeula Alpina”, l’evento gastronomico organizzato dal Gruppo Alpini “Capitano Carlo Serassi”.

L’appuntamento unisce il piacere della buona tavola alla solidarietà: tutto il ricavato della giornata sarà infatti devoluto in beneficenza.

La cassoeula potrà essere gustata direttamente in baita, con inizio del servizio alle 12.30. I posti a sedere sono limitati a 40 e sono riservati esclusivamente a chi ha prenotato.

Per chi preferisce portarla a casa, è prevista anche la modalità da asporto, dalle 11 alle 12, sempre su prenotazione e fino a esaurimento delle porzioni disponibili.

Le prenotazioni si raccolgono alla Baita degli Alpini (in via Piantanida) dal martedì al sabato, dalle 14.30 alle 17.30 oppure telefonicamente al numero 348 4627274

25 Novembre 2025
di

potrebbero interessarti anche

Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.