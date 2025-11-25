Alla Baita degli Alpini di Origgio torna la cassoeula solidale

L’appuntamento è per domenica 30 novembre. La cassoeula potrà essere gustata direttamente in baita oppure con il servizio da asporto. In entrambi i casi è necessaria la prenotazione

Domenica 30 novembre la Baita degli Alpini di Origgio si riempirà di profumi e sapori tipici della tradizione lombarda grazie alla “Cassoeula Alpina”, l’evento gastronomico organizzato dal Gruppo Alpini “Capitano Carlo Serassi”.

L’appuntamento unisce il piacere della buona tavola alla solidarietà: tutto il ricavato della giornata sarà infatti devoluto in beneficenza.

La cassoeula potrà essere gustata direttamente in baita, con inizio del servizio alle 12.30. I posti a sedere sono limitati a 40 e sono riservati esclusivamente a chi ha prenotato.

Per chi preferisce portarla a casa, è prevista anche la modalità da asporto, dalle 11 alle 12, sempre su prenotazione e fino a esaurimento delle porzioni disponibili.

Le prenotazioni si raccolgono alla Baita degli Alpini (in via Piantanida) dal martedì al sabato, dalle 14.30 alle 17.30 oppure telefonicamente al numero 348 4627274