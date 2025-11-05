Due capolavori restaurati al Nuovo di Varese: “Viale del Tramonto” e “Arancia Meccanica”

Doppio ritorno dal passato sul grande schermo del Cinema Teatro Nuovo (Viale dei Mille 39, VA), con due capolavori del secolo scorso: Lunedì 10 novembre ore 21 con “Viale del Tramonto” di Billy Wilder; Giovedì 13 novembre ore 21 “Arancia Meccanica” di Stanley Kubrick. Entrambi in versione restaurata e proiettati in lingua originale con sottotitoli in italiano, per un’esperienza più vicina all’originale possibile.

L’occasione perfetta per riscoprire queste due introspezioni nell’animo umano, tra noir, dramma, colpe e fantasmi dal passato e contraddizioni insite in ognuno di noi, attraverso la storia di due città, Los Angeles e Londra, qui culle di violenza, ossessioni e intrighi mortali nascosti nelle profondità, dietro le porte chiuse delle ville della California o nei vicoli e nelle strade della capitale britannica.

Viale del Tramonto: Joe Gills, sceneggiatore cinematografico, è sommerso dai debiti. Per sfuggire ai creditori lascia la città e si rifugia in una vecchia villa, apparentemente abbandonata, ma abitata invece una vecchia diva del cinema muto, Norma Desmond. L’attrice è rimasta fedele, in cuor suo, alla sua antica arte e ignora deliberatamente tutto quello che s’è fatto di nuovo nel campo cinematografico.

Tuttavia, desiderosa di un ritorno alla ribalta, ella propone a Joe di trasferirsi nella villa per lavorare con lei ad un grande soggetto cinematografico che lei si propone d’interpretare.

Trailer del film:

Arancia Meccanica: In cerca di emozioni forti, il giovane Alex quotidianamente compie azioni criminali insieme alla sua banda. Viene arrestato e sottoposto ad un trattamento che lo condiziona alla non violenza. Uscito di galera, tutte le persone che hanno subito da lui dei torti gli si ritorcono contro in cerca di vendetta.

Trailer del film:

Per maggiori informazioni, contattare: filmstudi90@filmstudiao90.it.