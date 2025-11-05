Lo spettacolo “Fellini” varca i confini per una serata di teatro e arti circensi

Sabato 15 novembre il Teatro Blu e Kataklò saranno sul palco del Teatro Dimitri di Verscio per un appuntamento del Festival “Terra e Laghi”

Un racconto corale, affollato di personaggi fantastici, come la vita e l’immaginario del grande maestro riminese. Uno spettacolo in cui il teatro si mescola con le arti circensi, la danza acrobatica, atmosfere oniriche, immagini multimediali accompagnate dalla musica dal vivo che eseguirà le più belle melodie di Nino Rota.

L’universo onirico eppure così carnale, terreno, di Federico Fellini raccontato attraverso i personaggi indimenticabili dei suoi film da Gelsomina, monumento di ingenuità e purezza a Zampanò, burbero e spietato con un animo tenero, passando per il matto del paese, i clown, le contadine e i fantasiosi personaggi di Amarcord. Atmosfere oniriche in cui si alternano storie di ordinaria quotidianità, scene di campagna e di festa, scene improbabili ed estreme visioni ed illusioni attraverso apparizioni clownesche e coreografie mozzafiato.

Con Silvia Priori e Roberto Gerbolès

Kataklò Acrobatic performers: Simone Ceraolo, Federica Cuzzaniti, Cristian Lunghi, Alessandra Marino, Alessia Trocchianesi

Coreografie: Giulia Staccioli con la collaborazione artistica di Vito Cassano

Testo e regia Silvia Priori e Roberto Gerbolès