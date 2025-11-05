Varese News

Tempo Libero

Tempo Libero

Lo spettacolo “Fellini” varca i confini per una serata di teatro e arti circensi

Sabato 15 novembre il Teatro Blu e Kataklò saranno sul palco del Teatro Dimitri di Verscio per un appuntamento del Festival “Terra e Laghi”

fellini
Spettacoli

15 Novembre 2025

Un racconto corale, affollato di personaggi fantastici, come la vita e l’immaginario del grande maestro riminese. Uno spettacolo in cui il teatro si mescola con le arti circensi, la danza acrobatica, atmosfere oniriche, immagini multimediali accompagnate dalla musica dal vivo che eseguirà le più belle melodie di Nino Rota.

L’universo onirico eppure così carnale, terreno, di Federico Fellini raccontato attraverso i personaggi indimenticabili dei suoi film da Gelsomina, monumento di ingenuità e purezza a Zampanò, burbero e spietato con un animo tenero, passando per il matto del paese, i clown, le contadine e i fantasiosi personaggi di Amarcord. Atmosfere oniriche in cui si alternano storie di ordinaria quotidianità, scene di campagna e di festa, scene improbabili ed estreme visioni ed illusioni attraverso apparizioni clownesche e coreografie mozzafiato.

Con Silvia Priori e Roberto Gerbolès
Kataklò Acrobatic performers: Simone Ceraolo, Federica Cuzzaniti, Cristian Lunghi, Alessandra Marino, Alessia Trocchianesi
Coreografie: Giulia Staccioli con la collaborazione artistica di Vito Cassano
Testo e regia Silvia Priori e Roberto Gerbolès

Maggiori Informazioni

Organizzato da

5 Novembre 2025

potrebbero interessarti anche

Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.