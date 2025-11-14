Stretto: un viaggio poetico tra mito e memoria. Stefano Panzeri torna a Varese

A Spazio Yak torna Stefano Panzeri, con Stretto, spettacolo di narrazione che conduce gli spettatori in un viaggio poetico tra mito e memoria. Panzeri intreccia storie, visioni e musica in un racconto evocativo sulle radici e sull’identità, ambientato sullo Stretto di Messina, in un’esperienza accessibile anche a un pubblico non vedente.

STRETTO è la storia di un uomo che deve attraversare a nuoto quella lingua di mare tra la Sicilia e l’Italia, quello Stretto di Messina luogo mitico dell’immaginario dei popoli del Mediterraneo.

Non è che vuole, e basta: S. – questo il suo nome – deve attraversare il mare tra Scilla e Cariddi, e vuole raccontare anche perché deve. Per anni si è preparato a questa sfida, ed è finalmente arrivato il giorno di compierla. Nel silenzio dell’acqua, tra onde e pesci, riaffiorano la memoria, la famiglia, le radici della sua terra d’origine, mentre le ragioni profonde della sua scelta si intrecciano con i racconti di quella scaglia di mare blu, sospesa tra mito e leggende, storie vere e verosimili. L’eco del tempo mitico risuona nel tempo umano di tre generazioni del Novecento– nonno, padre e figlio – che S. racconta, à rebours.

Interpretato da Stefano Panzeri, STRETTO racconta una storia di emigrazione e nostalgia, fluttuando tra ricordi e visioni. Come in un dolce dormiveglia S. si rivela, accompagnato dalla musica originale live e dal canto ammaliante di Giorgia Faraone, immagine della luna riflessa nelle acque.

STRETTO è un viaggio nel tempo, in bilico tra passato presente e futuro, nel continuum della Storia e delle storie, quelle straordinarie del mito e quelle umane fatte di legami e di assenze. Nel tempo del teatro mito, Storia e storie si ricongiungono in parole e musica, in un unico flusso visivo e sonoro che ha la forza delle correnti dello Stretto.

Testo e regia Giovanni Arezzo

con Stefano Panzeri

musiche dal vivo Giorgia Faraone

Produzione Vimas teatro

STRETTO

Venerdì 14 e Sabato 15 NOVEMBRE ore 21.00

SPAZIO YAK, Piazza Fulvio de Salvo 6, Varese

SPETTACOLO DI PROSA CONTEMPORANEA, TEATRO DI NARRAZIONE

COSTO BIGLIETTI ONLINE ONLINE

Intero: 12€ + prevendita

Ridotto: 8€ + prevendita

Ridotto under 18: 6€ + prevendita

COSTO BIGLIETTI IN CASSA

Intero: 14€

Ridotto: 10€

Ridotto under 18: 8€

