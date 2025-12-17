Alla Biblioteca di Cuveglio un “Viaggio nel nord dell’Etiopia”

Un racconto per immagini capace di unire viaggio, cultura e riflessione. Giovedì 18 dicembre alle 20.30 la Biblioteca di Cuveglio ospiterà la proiezione del filmato Viaggio nel nord dell’Etiopia, accompagnato dal racconto diretto dei protagonisti Massimo Guzzi e Mariagrazia Crugnola.

L’iniziativa propone dieci giorni di esplorazione sull’altopiano etiopico, tra le regioni degli Amhara e del Tigray, in un susseguirsi di scenari naturali maestosi, antiche chiese rupestri e luoghi simbolo come Lalibela, spesso definita la “Gerusalemme nera”. Il viaggio diventa anche occasione per raccontare la vita quotidiana delle popolazioni locali, la fierezza delle comunità, i colori dei mercati e la complessità di un contesto economico e politico tra i più fragili del mondo.

La serata, a ingresso libero, si inserisce nel calendario delle iniziative culturali della biblioteca comunale di via Asilo 12 e si rivolge a tutti coloro che amano viaggiare non solo per conoscere, ma anche per riconoscere, come ricorda la citazione di Confucio scelta a cornice dell’evento.