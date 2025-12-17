Alla Biblioteca di Cuveglio un “Viaggio nel nord dell’Etiopia”
Giovedì 18 dicembre alle 20.30 la Biblioteca di Cuveglio ospiterà la proiezione del filmato, accompagnato dal racconto diretto dei protagonisti Massimo Guzzi e Mariagrazia Crugnola
Un racconto per immagini capace di unire viaggio, cultura e riflessione. Giovedì 18 dicembre alle 20.30 la Biblioteca di Cuveglio ospiterà la proiezione del filmato Viaggio nel nord dell’Etiopia, accompagnato dal racconto diretto dei protagonisti Massimo Guzzi e Mariagrazia Crugnola.
L’iniziativa propone dieci giorni di esplorazione sull’altopiano etiopico, tra le regioni degli Amhara e del Tigray, in un susseguirsi di scenari naturali maestosi, antiche chiese rupestri e luoghi simbolo come Lalibela, spesso definita la “Gerusalemme nera”. Il viaggio diventa anche occasione per raccontare la vita quotidiana delle popolazioni locali, la fierezza delle comunità, i colori dei mercati e la complessità di un contesto economico e politico tra i più fragili del mondo.
La serata, a ingresso libero, si inserisce nel calendario delle iniziative culturali della biblioteca comunale di via Asilo 12 e si rivolge a tutti coloro che amano viaggiare non solo per conoscere, ma anche per riconoscere, come ricorda la citazione di Confucio scelta a cornice dell’evento.