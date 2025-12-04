Chiesa gremita a Biumo per lo spettacolo in memoria di Giacomo Ascoli. A Induno Olona il secondo evento

Oltre 500 persone hanno affollato la chiesa di Biumo Inferiore sabato 29 novembre per assistere al debutto de La Leggenda del saggio Artabàn, racconto musicale natalizio proposto nel giorno del 20° anniversario della scomparsa di Giacomo Ascoli, il dodicenne varesino morto a causa di un linfoma non Hodgkin. A lui è dedicata la Fondazione che porta il suo nome, impegnata da anni nel sostegno ai bambini e ai ragazzi dell’Oncoematologia pediatrica dell’Ospedale Del Ponte e alle loro famiglie.

L’evento si è trasformato in una serata carica di emozione e bellezza, un vero e proprio dono collettivo. Il pubblico – composto da adulti, famiglie e moltissimi giovani – ha accolto con calore il racconto ispirato al libro “Artabano, il quarto Re” di Henry van Dyke, che narra con delicatezza il cammino del quarto Re Magio e il suo spirito di dono.

Il progetto artistico porta la firma del maestro compositore Domenico Clapasson, autore delle musiche originali, e di Ottavio Da Carli, che ha curato i testi. La narrazione è stata affidata alla voce del regista varesino Andrea Chiodi, mentre la parte musicale è stata interpretata dal Coro voci bianche del Civico Liceo Musicale Malipiero – composto da 50 cantanti tra i 7 e i 25 anni – accompagnato dalla Piccola Orchestra da Camera dello stesso Liceo.

Sotto la direzione della maestra Angela Ballerio, i giovani artisti hanno guidato il pubblico in un viaggio suggestivo, ricco di magia natalizia, capace di unire atmosfere lontane e sentimenti profondi. Una performance che ha commosso tutti i presenti, compresi i genitori di Giacomo, accolti da un lungo e caloroso applauso.

Dopo il successo della prima, La Leggenda del saggio Artabàn tornerà in scena domenica 14 dicembre alle ore 21 nella chiesa di San Paolo Apostolo di Induno Olona (via Cappelletta 11). Per l’occasione, la voce narrante sarà affidata all’attrice Liliana Maffei. Una nuova opportunità per immergersi nella poesia e nel significato profondo del dono natalizio.