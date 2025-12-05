Danza e solidarietà a Castellanza: torna l’appuntamento con Telethon e il Trofeo Tony Rose

Il PalaBorsani di Castellanza ospiterà dal 6 all’8 dicembre la “classicissima” manifestazione di danza sportiva che unisce agonismo e beneficenza. Il 29esimo Concorso Telethon 2025 e il 30esimo Concorso Tony Rose, collegato alla 29esima edizione del Trofeo Città di Castellanza, che rappresentano ormai un appuntamento consolidato nel panorama della danza sportiva lombarda, con il patrocinio del Comune di Castellanza e sotto l’egida della Regione Lombardia.

L’evento, organizzato dal c in collaborazione con l’A.D.D.S. Tony Rose, vedrà sfidarsi atleti di ogni categoria nelle discipline della danza sportiva: danze nazionali, danze standard, liscio tradizionale, tango argentino, balli di gruppo, latin style, free style e hip hop. Saranno oltre 690 gli atleti attesi alle varie competizioni, davanti a un pubblico che negli anni ha dimostrato grande passione e partecipazione.

Il programma si articola su tre giornate intense. Sabato 6 dicembre il Palazzetto ospiterà il Festival dello Sport, con la sala verde dedicata al Campionato di Bodybilling e la sala rossa alla serata country. Domenica 7 dicembre sarà la giornata delle danze coreografiche, accademiche, street e pop dance, hip hop, latin style, con il tradizionale Team Match Junior e lo spettacolo Show en Show, culminante nel Team Match Ballando per la Vita. Lunedì 8 dicembre si chiuderà con le competizioni di liscio unificato, ballo da sala, liscio tradizionale e danze standard, aperte a tutte le categorie.

La manifestazione mantiene salda la sua vocazione benefica: grazie all’impegno degli organizzatori e alla generosità del pubblico e dei partecipanti, sono stati destinati alla Fondazione Telethon oltre 64.000 euro per il finanziamento della ricerca scientifica italiana sulle malattie genetiche rare. Solo nell’edizione 2024 la raccolta ha raggiunto 2.935 euro, portando il totale complessivo a 64.305 euro.

«La danza sportiva italiana dimostra ancora una volta di essere non solo disciplina agonistica e momento di aggregazione, ma anche strumento di solidarietà concreta – è il commento del vicesindaco e assessore allo Sport di Castellanza, Claudio Merati -. Gli atleti si sfideranno con tecnica e passione, mentre il pubblico avrà l’opportunità di assistere a esibizioni di alto livello e contribuire a un progetto di utilità sociale rilevante». Per il sindaco di Castellanza, Cristina Borroni, «il Trofeo Tony Rose rappresenta per la nostra città motivo di grande orgoglio. Questo evento, che coniuga agonismo e solidarietà, è diventato nel Corso del tempo un patrimonio della nostra comunità, capace di richiamare atleti e appassionati da tutta la Lombardia e di valorizzare il Palazzetto dello Sport come polo di eccellenza per la danza sportiva. Il fatto che un evento di questa portata continui a scegliere la nostra città come sede privilegiata -ha concluso il primo cittadino- testimonia la capacità del territorio di fare sistema tra istituzioni, associazioni e sponsor, trasformando tre giornate di sport in un’occasione di crescita culturale e di impegno concreto per la ricerca scientifica».

L’organizzazione è curata dal maestro Antonio Altomare con il supporto del Centro Studio Danze Lombardia e la collaborazione dell’A.D.D.S. Tony Rose. «Avere ogni anno un numero sempre maggiore di appassionati è motivo di grande orgoglio – ha sottolineato Altomare -. Una manifestazione di un così ampio respiro è possibile solamente grazie alla volontà e all’impegno di tante persone. Per questo, desidero ringraziare l’Amministrazione Comunale, che ci è sempre vicina, le società Sport Più, Pallacanestro Legnano e la Futura Volley con cui collaboriamo attivamente e i tanti volontari che ci assistono per la migliore riuscita della manifestazione». L’ingresso per ogni singola giornata è di € 10 per gli adulti, gratuito per bambini e ragazzi fino a 16 anni. Per informazioni è possibile contattare i numeri 335-8131072 e 333-3340135.