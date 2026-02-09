A Cocquio Trevisago riparte la stagione culturale

Con l’inizio del nuovo anno riparte anche la stagione culturale promossa dal Comune di Cocquio Trevisago. Il primo appuntamento in calendario è fissato per sabato 7 febbraio alle 21, al Teatro SOMS di Caldana, dove andrà in scena lo spettacolo teatrale comico “Recitare stanca”.

L’ingresso, come da tradizione per la rassegna comunale, sarà gratuito. La commedia, scritta da Sara Maraschiello, è interpretata dalla compagnia Fuoriprove.

Lo spettacolo promette risate e qualche riflessione sul mondo del palcoscenico. Al centro della trama ci sono una regista idealista e visionaria, una compagnia di attori e una storia classica, “immortale”, pronta a prendere vita sul palco: le premesse per un grande debutto sembrano esserci tutte. Ma il percorso verso la Prima si trasforma presto in una corsa a ostacoli.

Tra manie di protagonismo, raccomandazioni che arrivano “dall’alto”, ritardi alle prove e improbabili circolari ministeriali, l’impresa di arrivare pronti diventa sempre più titanica, mentre lo sconforto rischia di prendere il sopravvento. A tenere in piedi tutto, però, restano passione e determinazione: gli ingredienti indispensabili per raggiungere l’unico vero obiettivo, quello di andare in scena.

“Recitare stanca” si presenta così come una commedia brillante, costruita attorno al teatro stesso e a tutto ciò che gli ruota intorno, con uno sguardo ironico sul dietro le quinte e sulle dinamiche, spesso surreali, che accompagnano ogni produzione.