Al Cinema Teatro San Giovanni Bosco di Busto Arsizio il concerto “Brothers” dedicato a Gaber e Jannacci

Venerdì 6 marzo 2026 alle ore 21.00 il Cinema Teatro San Giovanni Bosco di Busto Arsizio ospita “Brothers: Jannacci/Pastori Gaber/Muto”, un concerto in trio dedicato a due grandi protagonisti della scena milanese del Novecento: Giorgio Gaber ed Enzo Jannacci. L’ingresso è gratuito, con registrazione obbligatoria attraverso il sito ufficiale della struttura.

Un tributo a due simboli della Milano artistica

“Brothers” nasce come omaggio alla musica e all’amicizia che hanno legato Gaber e Jannacci, due uomini e due voci che hanno segnato profondamente la canzone d’autore italiana. Stili diversi, percorsi artistici distinti, ma una comune capacità di raccontare la realtà con ironia, profondità e uno sguardo attento alle contraddizioni della società.

Il concerto è proposto in formazione trio dalla ditta Pastori & Muto, che ripercorre brani celebri e meno noti dei due artisti, restituendone lo spirito originale e l’intensità espressiva.

Informazioni e prenotazioni

L’ingresso è gratuito, ma è richiesta la registrazione obbligatoria attraverso il sito ufficiale www.cinesgbosco.it, dove è possibile consultare anche l’intera programmazione della stagione.