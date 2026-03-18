Nella chiesa di san Vito di Somma Lombardo il concerto dell’Orchestra Filarmonica europea

Domenica 22 marzo si esibirà l’orchestra di 40 studenti. Il progetto ha preso il via nel 2012 ed ha visto finora transitare nel suo ambito oltre 200 studenti provenienti dai Licei e Conservatori di diverse province

Domenica 22 marzo alle 17.00 presso la chiesa di S.Vito a Somma Lombardo la sezione giovanile dell’Orchestra Filarmonica europea si presenta con un concerto dal repertorio ricco e molto variegato con alcuni brani che per la prima volta presenta in pubblico, mentre altri sono ormai parte del vasto repertorio consolidatosi nei suoi 14 anni di esistenza. Il progetto infatti ha preso il via nel 2012 ed ha visto finora transitare nel suo ambito oltre 200 studenti provenienti da tutti i Licei e Conservatori delle Provincie di Varese, Como, Novara, Vercelli, Pavia, Milano e Novara.

Al momento l’organico e’ di oltre 40 studenti , seguiti nelle prove e nei concerti da una ventina di Docenti (alcuni di Conservatorio). L’eta’ va dai 13 anni fino ai 26-27.

Il concerto offre una visuale completa delle linee guida del progetto: Repertorio sinfonico ( quest’anno e’ stata completata la V^ sinfonia di Beethoven e a Somma verranno eseguiti il 3° e 4° movimento). Poi il repertorio per solista e orchestra (solo quest’anno sono ben 7 i concerti solistici oggetto di studio ( a Somma si potranno ascoltare due studenti di clarinetto con un tempo dal Concerto 3 di Stamitz ed un altro dal Concerto di Weber in fa minore. Infine il repertorio operistico: 2 arie da Nozze di Figaro ( va segnalato che negli anni ormai sono state eseguite tutte le arie di quest’opera) e la celebre Ave Maria da Otello di Verdi.

Degna di nota anche la presenza di un o studente direttore che ha già diretto in diverse occasioni questa formazione giovanile e che, dopo essere stato allievo per il pianoforte , e’ seguito dal M.o Pennuto per la direzione da un paio d’anni e quest’anno frequenta il corso di Direzione per strumenti a fiato presso il rinomato Conservatorio Verdi di Milano.

Il concerto e’ patrocinato dal Comune di Somma Lombardo e dalla Parrocchia di S. Agnese e fa parte delle programmazioni che da anni l’Associazione Amici di San Vito elaborano e conducono a favore della diffusione della musica classica e, per suo tramite, indirizzano per la manutenzione e restauro della preziosissima chiesa di San Vito risalente al XIII secolo.

Programma

1^ Parte

L.van Beethoven dalla Sinfonia n 7: 2° movimento (Allegretto)

Direttore: Paolo Toscano (1)

Allievo del corso di Strumentazione e Orchestrazione per Orchestra di Fiati del Conservatorio di Milano – Allievo scuola di direzione del M.o Pennuto

Carl Stamitz dal Concerto n. 3 per clarinetto: 3° movimento (Rondo)

Clarinetto: Marco Karol Vitali

A.Vivaldi Concerto per 2 trombe e archi in do magg. (Allegro – Largo – Allegro)

Trombe: Egon Castiglioni (4)

Ettore Leccese ( Docente)

W.A.Mozart da Nozze di Figaro ” Il capro e la capretta” ( aria di Marcellina)

soprano Ilenia Aquino (2)

L.van Beethoven dal Concerto n.5 per pianoforte e orchestra: 3° movimento(Rondo[Allegro])

Pianista: Marcello Pennuto

Direttore: Paolo Toscano

Intervallo

C.M. Von Weber dal Concerto n.1 in Fa min. per clarinetto e orchestra: 2° movimento (Adagio ma non troppo)

Clarinetto: Dario Farucci

Direttore. Paolo Toscano

W.A.Mozart da Nozze di Figaro “In quegli anni” ( aria di Basilio)

Tenore: Gioele Russo (2)

L.van Beethoven dalla Sinfonia 5: 3° e 4° movimento (Allegro – Allegro – Presto)

G.Verdi da Otello: Ave Maria

soprano Ilenia Aquino

Violini primi Alice Katagiri (primo violino di spalla), Zhou Tong, Valeria Bodnar, Lara Pirotta, Chiara Villa, Giulia Lo Monaco

Violini secondi Ian Bravi, Isabel Durand, Anna Laura Bagnati, Aradia Gurian, Anna Chierichetti, Viole Elisa Pianezzola

Violoncelli: Letizia Livraghi, Matilde Zocchi, Elisa Bonfatti, Rebecca Cosili, Valerie Durand

Flauti: Gabriel Hoek, Luca Sassu , Paolo Toscano, Chiara Betti

Oboi: Gaia Ferrari, Zoe Castracane, Laura Boselli, Lorenzo Arminio

Clarinetti: Marco Karol Vitali, Alexandra Munteanu, Chiara Caimi Fagotto: Leonardo Maroni Corni Engida Bonomi, Beatrice Benavides

Trombe: Gabriele Patea, Vito Trezza, Egon Castiglioni, Stefano Bonfanti, Gabriel Patricelli Timpani – percussioni: Leonardo Torresan, Gabriele Portaluppi, Riccardo Lofaro, Martino Benzoni , Gianluca Fasciana, Daniele Dindo

Docenti assistenti Luiza Toska, Lilia Bodnar, (violino) Raffaella Stirpe (violino/ viola), Lucia Corini (viola), Artem Dzeganowsky ( violino/ viola) (Luca Pratissoli, Davide Cervi, Salvo Musso (violoncello), Vito Tagliente / Claudio Guadrini (contrabbasso) Francesca Mancuso (Flauto), Danilo Zaffaroni (fagotto), Stefano Golli (fagotto), Brunello Gorla (corno), Luca Frizzele (clarinetto), Marco Cavallone (viola), Ettore Leccese e Davide Casafina (tromba)