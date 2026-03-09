Sei film e l’incontro con Michele Evangelisti: a Saronno arriva il festival del cinema di comontagna

Questa sera Saronno ospita una tappa del Banff Mountain Film Festival World Tour Italia 2026, la rassegna internazionale dedicata al cinema di montagna, all’avventura e agli sport outdoor. L’appuntamento è in programma questa sera, lunedì 9 marzo alle 20, al Cinema Silvio Pellico, dove il pubblico potrà assistere alla proiezione di una selezione di film premiati e finalisti dell’omonimo festival canadese.

Ad arricchire la serata la presenza di Michele Evangelisti, atleta e coach specializzato in trail running e ultra endurance, fondatore del progetto On Your Legs. Durante l’incontro Evangelisti racconterà come nasce una sfida personale e come trasformare l’ispirazione in un’avventura concreta, parlando di allenamento, preparazione mentale e costruzione progressiva dei propri obiettivi sportivi.

Sei film tra avventura e natura

Il programma della serata prevede la proiezione di sei film tra corti e mediometraggi, che raccontano storie ambientate in territori remoti e contesti naturali estremi. Le immagini porteranno gli spettatori tra sci estremo, alpinismo, arrampicata su ghiaccio, kayak in acque bianche, mountain bike ed esplorazione, mostrando non solo l’aspetto sportivo delle imprese ma anche il rapporto tra l’uomo e l’ambiente.

Il filo conduttore dell’edizione 2026 è il concetto di “linea”, inteso negli sport outdoor come il percorso ideale che un atleta immagina e poi percorre, frutto di osservazione del territorio, esperienza e capacità di interpretare il paesaggio.

Un festival internazionale

Nato in Canada oltre cinquant’anni fa, il Banff Mountain Film Festival è oggi considerato uno dei più importanti festival cinematografici dedicati alla montagna e all’avventura. Il World Tour porta ogni anno una selezione dei film premiati in oltre 40 Paesi, coinvolgendo una comunità internazionale di appassionati di montagna, sport e natura.

In Italia la rassegna raggiungerà 42 città tra Italia e Svizzera italiana, offrendo un’occasione per condividere storie di esplorazione e riflessioni sul rapporto tra uomo e ambiente.

La tappa di Saronno è organizzata in collaborazione con il CAI – Club Alpino Italiano, sezione di Saronno e sezione di Legnano. L’edizione italiana del tour è curata da ITACA The Outdoor Community, realtà specializzata nell’organizzazione di eventi dedicati al cinema di avventura e agli sport outdoor.

I biglietti posso essere acquistati a questo link