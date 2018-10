Alla festa o a teatro, “basta avere l’umbrela”

Fine settimana di brutto tempo su tutta la provincia ma gli eventi non mancano. Ecco i nostri consigli per il weekend (vi invitiamo a contattare gli organizzatori per assicuravi che le manifestazioni all’aperto siano confermate)

METEO

Da venerdì sera a martedì previste precipitazioni anche intense. Allerta gialla per la navigazione sui laghi – Tutte le informazioni

CAMBIO DELL’ORA

Nella notte tra sabato 27 e domenica 28 ottobre bisogna tirare indietro le lancette dell’orologio di un’ora (di solito dalle 3 alle 2) per tornare all’ora “naturale” e recuperare, nei prossimi 5 mesi, un’ora di luce al mattino, a scapito del pomeriggio, dato che farà buio prima.

ESCURSIONI E CASTAGNATE

Varese – Domenica visita alle sculture di Edoardo Caravati al Campo dei Fiori (ore 14.30, Ritrovo all’Osteria Irma – Campo dei Fiori). L’escursione, gratuita ed aperta a tutti, sarà guidata dal Presidente dell’Associazione Amici del Campo dei Fiori Arch. Angelo Del Corso. Durata escursione: circa due ore. Abbigliamento: scarponcini da montagna o trekking, felpa o K-Way. In caso di pioggia l’escursione verrà rinviata a data da stabilirsi che sarà successivamente indicata. Info ed adesioni: info@amicidelcampodeifiori.net – tel.: 3383687658 www.amicidelcampodeifiori.net

Varese – Domenica con le Uscite Narranti al Chiostro di Voltorre e i dintorni del lago di Varese (ore 14.30, ritrovo al Parcheggio via San Michele Voltorre di Gavirate (VA). Durata 2h 30’circa. Info:info@officinambiente.org; www.officinambiente.org.

Varese – Venerdì 26 ottobre, dalle 19 alle 22, in via Veratti 11 a Varese, siete invitati alla festa per il primo compleanno di Veratti – Casual Gourmet. Una serata dedicata al gusto e alla scoperta dei sapori. – Tutto il programma

Brinzio – Il consorzio dei Castanicoltori organizza la Castagnata Day per domenica 28 ottobre: caldarroste e salamelle e visite guidate nel pomeriggio – Tutto il programma

Viggiù – Domenica 28 ottobre, per l’intera giornata, i volontari della Cri Valceresio prepareranno le caldarroste nel cortile della sede di Baraggia – Tutto il programma

Cavaria con Premezzo – Supercastagnata in arrivo organizzata dal gruppo storico dei genitori e dai genitori della Scuola dell’Infanzia “Luigi Filiberti”, sostiene l’asilo del paese. Il primo appuntamento è per domenica 28 ottobre – Tutto il programma

Gallarate – Da venerdì 26 a domenica 28 ottobre 2018, nella cornice di Piazza Libertà a Gallarate, si terrà una nuova edizione di “Trentino in Piazza”. Nelle tipiche casette di legno che sapranno ricreare un piccolo villaggio alpino, gli operatori proporranno articoli artigianali e prodotti enogastronomici della tradizione trentina.- Tutto il programma

INCONTRI

Varese – Sabato antico mercato bosino, dalle ore 8.00 alle ore 18.00 in Corso Matteotti, Via Marconi, Piazza Carducci.

Varese – L’ultimo weekend del mese di ottobre porta con sé uno dei momenti clou del panorama culturale varesino (e non solo): la Finale del Premio Chiara, il concorso letterario intitolato al celebre scrittore luinese, che giunge quest’anno alla sua trentesima edizione. Il suo atto conclusivo si celebrerà domenica 28 ottobre alle ore 17:00, come di consueto al Centro Congressi varesino delle Ville Ponti. – Tutto il programma

Varese – Cammini#INbiblioteca, domenica appuntamento con l’incontro “Contare i passi. Dai Pirenei all’Oceano sul Cammino di Santiago”: domenica alle 16 alla Biblioteca Civica di Via Sacco 9. Il Direttore di VareseNews, Marco Giovannelli intervista l’autrice del libro, Carla De Bernardi.

Varese – Tornano le emozioni, il fascino e l’eleganza di Domanimisposo Grangala, la prestigiosa rassegna dedicata ai futuri sposi. Sabato 27 e domenica 28 ottobre, nel fascinoso contesto delle Ville Ponti di Varese si svolgerà la quattordicesima edizione della manifestazione che vedrà protagonisti circa 50 espositori – Tutto il programma

Varese – Sabato 27 ottobre la concessionaria Marelli & Pozzi vi invita al suo Halloween Party: streghe, fantasmi e spiriti fanno tappa allo Showroom Marelli & Pozzi di Viale Borri, a Varese. Aperitivo con buffet, pizzette Horror, tramezzini bara e gustose dita mozzate vi aspettano per la La festa più terrificante dell’anno! – Tutto il programma

Albizzate – A The Family, il circolo di Albizzate, questo weekend ci sarà “Cantine in festa”, l’evento che ogni anno riapre i luoghi storici della cooperativa albizzatese con eventi, degustazioni, buon cibo e musica. I concerti: Venerdì sera è previsto il concerto dei “Dusty Fellas” mentre sabato sera quello di “Auroro Borealo”. Aperitivo: la festa comincia sabato alle 18.30 con l’aperitivo nella cantina storica della cooperativa che si ripeterà alla stessa ora domenica. Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito.

Gemonio – Primo fine settimana per la Mostra Mercato Missionaria di Gemonio, storico appuntamento autunnale organizzato nella palestra dell’oratorio di piazza Vittoria grazie al lavoro del gruppo Caritas-Missioni che fa capo alla Parrocchia del paese. – Tutto il programma

Gornate Olona – Una cucina a km zero ed il racconto delle mense antiche. Un appuntamento speciale per sabato 27 ottobre al Monastero di Torba: alle ore 19.00 visita guidata serale per scoprire, oltre alla storia dei luoghi, le abitudini alimentari nei secoli e nelle culture che hanno toccato la vita del Monastero. Alle 20 cena presso l’antico refettorio delle monache con un menù selezionato. – Tutto il programma

Porto Ceresio – “Ottobre in giallo”: si chiude con due libri di Sara Magnoli

Sabato 27 ottobre il quarto ed ultimo appuntamento della rassegna letteraria, giunta alla terza edizione – Tutto il programma

Fagnano Olona – Sabato 27 ottobre alle 18 lo storico batterista e cantante dei Pooh Stefano D’Orazio sarà a Fagnano Olona. Alla Biblioteca Comunale di piazza Matteotti, nel quadro del Festival del Libro del Sistema Bibliotecario di Busto Arsizio e Valle Olona, D’Orazio presenterà il suo nuovo libro “Non mi sposerò mai“, edito da Baldini & Castoldi. – Tutto il programma

Malpensa – La Grande Malpensa compie vent’anni e domenica ci sono diversi appuntamenti in programma per festeggiare, con musica, spettacoli, street food e molto altro. Tra gli ospiti Gualazzi, Paolo Jannacci, Leonardo Manera e tanti altri – Tutto il programma

Marnate – Buon compleanno CRAL di Marnate. Domenica 28 ottobre la cooperativa marnatese spegne le sue prime 70 candeline; diverse le iniziative in programma – Tutto il programma

Busto Arsizio – 400 espositori dentro e fuori i padiglioni pronti per le migliaia di visitatori che arriveranno a Malpensafiere. È la nuova edizione della mostra scambio di auto, moto, bici e ricambi d’epoca che sabato 27 e domenica 28 ottobre animerà il polo fieristico di Busto Arsizio. La Mostra Scambio andrà in scena dalle 8.30 alle 18 di sabato e domenica con un format ormai rodato ma con tante novità. – Tutto il programma

Tradate – Osservare il cielo e scoprire i dettagli della biodiversità del Parco Pineta. Tutto in un pomeriggio, quello di domenica 28 ottobre, grazie alla giornata di apertura del Centro didattico scientico di via Ai Ronchi, a Tradate. Dalle ore 14.30 alle ore 18 – Tutto il programma

TEATRO

Varese – Sabato sera a teatro con Renato Pozzetto che porta in scena il suo spettacolo “Compatibilmente” dove porta sul palcoscenico i personaggi di cinquant’anni di carriera – Tutto il programma

Domenica in scena l’Orchestra del Conservatorio Reale di Bruxelles, diretta da Sir Roger Norrington. Appuntamento alle 17 e 30 al Teatro Openjobmetis di Piazza della Repubblica. Programma: Gustav Mahler, Sinfonia No. 4, Michael Tippett, Concerto for double string orchestra. Info/prenotazioni: 0332-247897 | biglietteria@teatrodivarese, www. teatrodivarese.it.

Varese – Sabato sera al teatro Santuccio con “Opening Night Live con il Quartetto Marcucci”, (ore 22.00, Via Sacco, 10). Una serata tutta da ballare con i Solisti dell’orchesra Marcucci diretti da Gianni Iorio, uno dei più grandi bandoneonisti europei. Contributo Soci ACSI FAI Tango 20€, incluso oper bar per tutta la serata, con stuzzichini gastronomici, torte , refreshments , e prosecco DOC unlimited .

Completerà la serata la selezione musicale del Musicalizador della real casa Maurizio Soldà.

Jerago con Orago – La compagnia teatrale albizzatese porta in scena “Sposerò la vedova allegra”. Sabato 27 ottobre presso il teatro Auditorium torna in scena la compagnia teatrale albizzatese de “I messi lì” – Tutto il programma

Leggiuno – Debutta sabato 27 ottobre alle ore 21, presso il teatro san Carlo di Leggiuno in via Gioberti, la nuova produzione teatrale della Compagnia Duse di Besozzo, dal titolo “Il pallino Rosso – storie di un clown di guerra” nata dalla collaborazione con Marco Rodari – il Claun Pimpa – e la sua Associazione “Per Far Sorridere il Cielo”. – Tutto il programma

Ispra – Andos Varese Onlus promuove per il 2018 la seconda edizione di “Ottobre in Rosa”, una serie di appuntamenti sul tutto il territorio provinciale. La manifestazione si concluderà a Ispra il 27 ottobre con uno spettacolo teatrale della compagnia “gli Instabili” di Bisuschio, dal titolo “Le bugie hanno le gambe corte” – Tutto il programma

Bisuschio – Continuano gli appuntamenti del festival “Sogni all’aria aperta”, il festival di arte e teatro della Valceresio, che fino al 10 novembre animerà Bisuschio, coinvolgendo bambini e ragazzi (ma anche i grandi) di tutta la valle in un’esperienza multisensoriale. – Tutto il programma

Uboldo – Le Acli di Uboldo organizzano per sabato 27 ottobre,alle 21 al Cinema-Teatro San Pio Sala della Comunità di Uboldo, lo spettacolo “Ma nel cuore nessuna croce manca-Storie e canzoni della Grande Guerra”. Dirige il M° Francesco Paciariello. – Tutto il programma

Cardano al Campo – Uno spettacolo teatrale per festeggiare il 7° compleanno del nostro circolo “Quarto Stato” di Cardano al Campo. L’appuntamento è per venerdì 26 ottobre, alle 21:15, allo Sbocc, l’ex Bocciodromo trasformato in scuola di circo. Contributo di ingresso 3 euro, gratuito invece per i soci coop.Casa del Popolo. Dalle 19:30 cena solidale – Tutto il programma

Gallarate – Cyrano De Bergerac torna in teatro in chiave comica. Il Teatro Nuovo Madonna in Campagna di Gallarate ospiterà sabato 27 ottobre 2018 alle ore 21 lo spettacolo “Cyrano De Bergerac… in salsa comica” dell’Associazione Culturale Ronzinante per la regia di Valentina Bucci, con Giuliano Gariboldi, Lorenzo Corengia ed Emiliano Zatelli. – Tutto il programma

ASPETTANTO HALLOWEEN

Iniziano questo fine settimana gli appuntamenti dedicati alla festa delle streghe – Tutto il programma

CONCERTI E SERATE

Varese – Appuntamento al negozio Varese Dischi con “Dark Polo Gang”, il gruppo italiano della trap. L’appuntamento è per domenica 28 ottobre, in Galleria Manzoni alle 15 in occasione dell’uscita del loro disco “Trap Lovers”. – Tutto il programma

Varese – Lo spazio di Via De Cristoforis, 5 apre il weekend venerdì sera Cryal & Fun-Key Gang, sabato 27 ottobre in scena Generic Animal, è uno degli artisti più interessanti e in vista della scena musicale italiana contemporanea. Domenica spazio al teatro con “Amore, teatro e psicoanalisi” – Tutto il programma

Busto Arsizio – Indianizer e Mors in concerto per la Never Was Night

La web radio festeggia l’inizio della nuova stagione con una serata all’insegna dell’Indie Psych-Rock made in Italy. Appuntamento per venerdì 26 al Gagarin – Tutto il programma

Gallarate – Serata folk e blues da non perdere, a Gallarate: il 27 ottobre ci sarà il concerto dei Luf con la partecipazione straordinaria di Davide Van De Sfross. È una serata di raccolta fondi organizzata da Fondazione Exodus e Coop. 4exodus di Gallarate, per raccogliere fondi in favore di progetti sulle fragilità abitative per il comune di Gallarate. – Tutto il programma

ARTE

Gemonio – Una giornata di ringraziamenti al Museo Bodini. Evento speciale per per ringraziare chi in questi ultimi anni ha donato tempo, passione e competenze al museo – Tutto il programma

Busto Arsizio – Una ricerca in continua metamorfosi. Alla Fondazione Bandera per l’Arte in mostra le opere di Mario Surbone, tra i protagonisti dell’astrattismo – Tutto il programma

Busto Arsizio – L’esuberanza cromatica di un novantenne. L’arte pop di Joe Tilson alla Cristina Moregola Gallery – Tutto il programma

Gallarate – Il sacro e il museo, due nuove mostre per ricordare Silvio Zanella. Lo Spazio Restauro della Basilica e il Museo degli Studi Patri ospitano altri due percorsi tematici legati all’opera dell’artista gallaratese, nato cento anni fa – Tutto il programma

Laveno Mombello – Avventure Progettuali di Maurizio Duranti al Midec. Il designer presenta una selezione della sua opera relativa alla produzione di progettazione industriale ceramistica per aziende leader del settore di lavorazione della porcellana – Tutto il programma