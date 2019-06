Sagre, concerti e giochi, il fine settimana è in riva al lago

Tempo di bagni al lago e gite al fresco. Il fine settimana vede sole e temperature alte in tutta la provincia. E le iniziative per grandi e piccini sono tante. Ecco i consigli per il fine settimana del 28, 29 e 30 giugno.

BANDIERA BLU

Tempo di bagni al lago e di tuffi. Ecco qui le spiagge con la bandiera blu:

SAGRE E FESTE

Comerio – Un fine settimana da vivere con Microcosmi. La rassegna di eventi culturali, presenta un fine settimana da trascorrere tra momenti di letteratura e musica, seguendo il filo conduttore di quest’anno: “Differenze, la diversità è il motore del mondo”. In programma concerti, presentazione di libri, incontri e tanto altro. Stand gastronomico aperto e ingresso libero – Tutto il programma

Valganna – Torna la “sagra della cipolla” in Valganna. Sabato 29 e domenica 30 giugno l’area feste di Prato Airolo si animerà per la sedicesima edizione dell’apprezzatissima sagra della cipolla. – Tutto il programma

Masnago – La 41esima edizione del Palio di Masnago ha preso il via il 17 giugno con i tornei sportivi del Palio giovani. Eventi ed iniziative si susseguiranno presso l’oratorio di Masnago fino a domenica 30, giornata culmine del Palio di inizio estate. – Tutto il programma

Cugliate Fabiasco – Piazza Andreani si anima venerdì sera con la “Serata musicale”. L’iniziativa è in programma per il 28 giugno ed è organizzata dalla Pro Loco e dal Comune in collaborazione con la Scuola civica di musica Isabella Pellegrini di Besozzo, il Comune di Besozzo e il Conservatorio di Como. – Tutto il programma

Inarzo – Sabato 29 e domenica 30 giugno Inarzo si animerà per la tradizionale festa patronale dei Santi Pietro e Paolo: bar e buona cucina la sera del sabato e il mezzogiorno e la cena della domenica (con anche possibilità di asporto). Le due serate saranno allietate dalle esibizioni della scuola New Harmony Dance con balli di gruppo, latino americano e liscio per tutti – Tutto il programma

Ispra – Da venerdì 28 a domenica 30 giugno torna ad Ispra per la seconda edizione “Rolling Truck Street Food Festival”, sul lungolago piazzale Rapazzini. Tre giorni di divertimento e ottimo cibo nazionale ed internazionale, buona birra, animazione, musica live. L’evento è organizzato dalla Pro loco di Ispra in collaborazione di Nova Eventi, e patrocinato dal Comune di Ispra – Tutto il programma

Cocquio Trevisago – Due giorni di festa per ricordare Alex Zavarise. Tanta musica, cibo e un banco di prodotti artigianali per ricordare il giovane scomparso nove anni fa – Tutto il programma

Malnate – Un weekend ricco di appuntamenti va a concludere la rassegna. Settimana della Cultura” che da tre anni viene proposta dal Comune di Malnate in collaborazione con le associazioni del territorio. – Tutto il programma

Laveno Mombello – L’ultimo fine settimana di giugno sul lungolago c’è Lavenoland: una tre giorni, di giochi per i bambini e street food per tutti. A partire da venerdì 28 e fino a domenica 30 giugno 13 food truck proporranno le loro prelibatezze mentre i i più piccoli potranno divertirsi provando a cavalcare dei docili Pony, oppure mascherarsi con il Truccabimbi, o scatenarsi tra giostre e gonfiabili. Mentre gli artisti della famiglia Medini offriranno alle famiglie spettacoli circensi all’aperto. Numerose anche le bancarelle di prodotti tipici e hobbistica. – Tutto il programma

Castiglione Olona – Si apre nel fine settimana la 44° edizione del Palio dei Castelli di Castiglione Olona, che anche quest’anno partirà con il festival della birra artigianale “Birrifici erranti“, organizzato dalla Pro loco di Castiglione con l’associazione culturale “Le officine”. Da venerdì 28 a domenica 30 giugno, nel parco del Castello di Monteruzzo i più famosi birrifici italiani si affiancano ad una selezione di food truck con cibo di strada di qualità, e alle proposte gastronomiche della Pro loco con i ragazzi delle cucine del Palio che prepareranno intramontabili piatti della tradizione. – Tutto il programma

Gallarate – A piedi o in bici o in skate: nelle vie di Gallarate potete muovervi come volete, basta che non ci sia motore. È la caccia al tesoro organizzata Abitareleidee per venerdì 28 giugno alle 21. – Tutto il programma

Gallarate – Due settimane di festa a Moriggia. Da giovedì iniziano gli appuntamenti, tra spettacoli, momenti religiosi e stand gastronomici. Domenica 30 la comunità accoglierà anche don Andrea Luraghi – Tutto il programma

Castellanza – Dal 28 al 30 giugno i giardini di via Cantoni ospiteranno la festa del Rione In Su, appuntamento tradizionale che si rinnova ogni fine giugno sin dai primissimi anni ’80. La festa aprirà i battenti venerdì 28 giugno con la sagra dello stinco e lo show di Riccardo Pellegrini. Sabato seconda giornata con gran torneo di Burraco dalle 14,30 e sagra della porchetta a partire dalle 19. Alla sera si balla con il duo Lara e Marzio. – Tutto il programma

Cislago – Street food, dj set, giostre, shopping, musica e tanto altro. Sabato 29 giugno è il momento della Notte Bianca di Cislago, organizzata dal Comune, Ascom Saronno e dal Distretto del Commercio “Antiche Brughiere”. – Tutto il programma

INCONTRI

Varese – Quinto appuntamento per l’interessante ciclo di incontri organizzato dalla sezione varesina del Cai sui cambiamenti climatici. La serata, che si terrà venerdì 28 giugno, alle 21 nella sede Cai di Varese, in via Speri della Chiesa 12, vedrà come protagonista il dottor Raffaele Marini della Commissione Interregionale TAM Liguria – Piemonte – Valle d’Aosta, che interverrà sul tema “I cambiamenti climatici: fingere che non esistano. Uno sguardo critico su un progetto che vuole trasformare l’Alpe Devero”. – Tutto il programma

Varese – Sabato 29 giugno, Varese Gardening in via Volta 12 a Lozza, vi invita per inaugurazione del nuovo reparto pet. Scoprite la nuova gamma di prodotti per l’alimentazione, il benessere e lo svago dei vostri amici a quattro zampe. – Tutto il programma

Daverio – Domenica 30 giugno, dalle 15:30 alle 19:30 presso Il Gigante di Daverio: Madonnari all’opera. Ammira le geniali opere d’arte dei maestri madonnari. – Tutto il programma

GITE ED ESCURSIONI

Angera – Una passeggiata guidata nel cuore del Museo diffuso di Angera, alla scoperta delle bellezze storiche e paesaggistiche della città. “Tra terra e acqua“, il titolo del tour gratuito, adatto anche alle famiglie con bambini proposto dall’Ufficio turistico di Angera per domenica 30 giugno con ritrovo alle ore 10 al Museo Archeologico. – Tutto il programma

Casalzuigno – Villa Della Porta Bozzolo, bene FAI, è aperta per tutto il fine settimana dalle 10 alle 18. Possibilità di vedere la villa del cinquecento e il suo grande giardino all’italiana – Tutto il programma

Lonate Pozzolo – Una mattina in brughiera, per una visita guidata con il Centro Parco Dogana Austroungarica. L’appuntamento è per domenica 30 giugno 2019, dalle ore 10.00. Accompagnati da una guida naturalistica ed escursionistica del Parco del Ticino si andrà alla scoperta di questo percorso su strada sterrata e pianeggiante tra via Gaggio e la brughiera con partenza ed arrivo presso il Centro Parco Ex Dogana – Tutto il programma

Tradate – Nelle domeniche di luglio e il prossimo 30 giugno il cancello del Centro didattico del Parco pineta apre al pubblico per permettere ad escursionisti e famiglie di passeggiare lungo il Sentiero Natura e scoprire i dettagli della biodiversità del Parco Pineta. Il percorso, semplice e adatto anche ai passeggini, sarà aperto al pubblico nel pomeriggio, dalle ore 14.30 alle 18. – Tutto il programma

FUOCHI D’ARTIFICIO

Orta San Giulio – Domenica 30 giugno, prenderà il via la nuova edizione del “Festival di Fuochi d’Artificio” con la prima tappa della rassegna 2019 a Orta San Giulio (NO), sul Lago d’Orta, uno dei borghi più belli d’Italia con la sua Bandiera Arancione assegnata dal Touring Club Italiano. – Tutto il programma

SPORT

Varese – Calcio, integrazione e divertimento in campo a Biumo grazie a Move 4 All, il progetto avviato dalla Società Cooperativa Sociale Ballafon di Varese reso possibile grazie alla sovvenzione della Commissione Europea “Sport come Strumento di Integrazione e Inclusione Sociale dei Rifugiati”. – Tutto il programma

Luino – Tutto pronto a Luino per l’11a edizione del “Palio in divisa”, la sfida remiera che vede impegnati i portacolori delle forze dell’ordine, con l’organizzazione a cura della Canottieri Luino con la collaborazione di Avav, Sub Alto Verbano e Nautica Marine Star. Appuntamento per domenica – Tutto il programma

Legnano – La Dakar arriva a Legnano (MI). Domenica 30 giugno, il mitico rally africano approda alla scuola di musica Jubilate (via Abruzzi) con testimonianze, protagonisti, foto e soprattutto le moto che “fecero l’impresa”. – Tutto il programma

MUSICA E FESTIVAL

Corgeno, Vergiate – Il 28, 29 e 30 giugno torna il NeverWas Radio Fest, la festa in spiaggia più cool dei sette laghi. Anche quest’anno Corgeno, il piccolo paesino adagiato sulle rive del lago di Comabbio, diventerà il cuore pulsante della musica indipendente del varesotto. Sedici band live, stand gastronomico e incontri dedicati alla scoperta della luna – Tutto il programma

Valganna – Prosegue il programma culturale OperArte 2019 dal titolo “Pietre miliari incanto della Valganna” a cura dell’Associazione Amici della Badia di San Gemolo in Ganna. Domenica 30 giugno 2019 ore 17.00 presso i saloni della Badia di San Gemolo a Ganna si terrà il concerto “Il cielo nello sguardo della pietra: un nuovo mondo”. – Tutto il programma

Maccagno con Pino e Veddasca -Venerdì 28 giugno 2019 alle ore 20,45 nel Santuario della Madonnina sarà presentata la rassegna “Antichi organi, patrimonio d’Europa”, giunta alla 39° edizione, è una delle manifestazioni più longeve della nostra provincia, che nel corso degli anni ha permesso il restauro di ben novantadue strumenti. Alle ore 21.15, concerto per organo e soprano, a cura della Cappella Sancti Satyri Mediolani, con Matteo Galli e Ilaria Torciani. – Tutto il programma

Maccagno con Pino e Veddasca – Sabato 29 giugno 2019 alle ore 21 nella Chiesa di San Martino a Campagnano, nuovo appuntamento con la terza edizione del “Maccagno Lake Festival” – manifestazione organizzata dall’Accademia Internazionale MusicArte di Luvinate (Va). Protagonista la giovane e talentuosa violinista Giulia Rimonda, punta di diamante della “Camerata Ducale Junior” di Vercelli, che eseguirà un concerto per violino con musiche di Bach, Paganini, Vieuxtemps e altri, dal titolo “The art of solo”. – Tutto il programma

CINEMA

Al cinema tornano le avventure di Toy Story. L’ultimo episodio del cartoon targato Disney Pixar,è nella sale da giovedì 27 giugno. Al cinema anche “Ma” e “La Mia Vita” – La programmazione nelle sale