Fritto misto, escursioni e musica indie

Un fine settimana ricco di iniziative e con molte sagre quello in programma venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 luglio in provincia di Varese. Ecco i nostri consigli per il weekend:

Meteo – Possibili rovesci nel pomeriggio di sabato ma, tutto sommato, il tempo nel fine settimana sarà bello. Il Centro Geofisico Prealpino annuncia per sabato una giornata parzialmente soleggiata con molti cumuli nel pomeriggio. Possibili rovesci e temporali in serata. Più caldo e afoso.

SAGRE E FESTIVAL

Casalzuigno – È l’esperimento che fa dell’uomo un’avanguardia nel mondo del sapore e quindi farà piacere ai discepoli del gusto sapere che in Valcuvia l’hanno fatta grossa, hanno inventato il “nuggets di cinghiale“. La novità, di cui nelle cronache culinarie non si hanno finora notizie, verrà presentata nel corso della “Sagra del Cinghiale“ in programma i prossimi 19, 20 e 21 luglio. – Tutto il programma

Valganna – Sabato e domenica appuntamento da non perdere nell’area feste di Ganna: torna infatti l’appuntamento con la sagra dello gnocco fritto, organizzata dalla Pro Loco. Si inizia sabato 20 con l’apertura dello stand gastronomico alle 19.30 e a seguire dalle 21 una serata in musica. Domenica invece le golosità preparate dagli chef della Pro Loco saranno disponibili già a pranzo: le cucine apriranno infatti alle 12.30 e alle 19.30 mentre dalle 21 è in programma una serata danzante. – Tutto il programma

Sesto Calende – La piccola frazione di Sesto Calende è pronta a fare festa. A partire da sabato 20 luglio a lunedì 22 a Lentate Verbano ci saranno infatti “I tri dì in cümpagnia”, la festa tradizionale nata nel 1973 nell’ambito della festa patronale di san Materno. Tutte le tre serate di sabato, domenica e lunedì saranno accompagnate da musica per ballare e divertirsi e non mancherà lo stand gastronomico con specialità cucinate dai volontari del Club 73. – Tutto il programma

Castelveccana, Caldè – Dal 19 al 21 luglio, presso l’area feste della Pro Loco di Castelveccana torna la

Festa in Voga, organizzata dai Canottieri di Caldè. Ricco stand gastronomico con lavarello fritto, fritto di mare, lavarello in carpione (preparato con l’antica ricetta dei pescatori di Caldè) – Tutto il programma

Luino – Anche a Luino torna il tradizionale appuntamento con lo street food, un’occasione unica per vivere il rapporto con la cultura italiana del cibo, quella delle nostre radici che si reinventano tutti i giorni “on the road”, grazie alle abili mani di cuochi che sperimentano in diretta i gusti del pubblico. Lo Street Food avrà luogo in centro città dal 19 al 21 luglio, con l’organizzazione dell’Ascom e del Comune di Luino. – Tutto il programma

Malnate – Torna un evento che sta diventando un classico dell’estate malnatese. Domenica 21 luglio la Fonderia delle Arti e l’assessorato alle culture di Malnate organizzano il “Pic-nic in bianco”, nel bellissimo contesto del Parco Primo Maggio. – Tutto il programma

Taino – Dal 19 al 21 luglio, al Parco di Taino arriva XXL Street Food Festival. Tre giorni dedicati al buon cibo dei truck food presenti e alla buona birra artigianale per un weekend di cibo e divertimento al parco. – Tutto il programma

Busto Arsizio – Sarà una giornata piena di iniziative quella organizzata da decine di associazioni di Busto Arsizio in occasione dell’anniversario della Pastasciutta Antifascista. Sono ormai 10 anni che a Busto Arsizio si ricorda il 25 luglio del 1943 quando cadde Mussolini (e con lui si pensava il fascismo) e i Fratelli Cervi decisero di offrire ai vicini una semplice pastasciutta burro e salvia. Quest’anno l’appuntamento è sabato 20 al Museo del Tessile con un ricco programma di eventi. – Tutto il programma

Gorla Maggiore – Dal 19 al 21 luglio a Gorla Maggiore torna “La Sagra Del Pesce”. All’area feste di via Sabotino potrete gustare tante specialità di pesce: dai gamberoni al polpo e patate, dagli spiedini di pesce ai totani fritti. Non mancheranno hamburger vegetariani, contorni freschi, patatine fritte e dolci. Sabato 20 e domenica 21 luglio, a mezzogiorno, vi aspettano tre menù speciali (la sera c’è libera scelta). – Tutto il programma

Vanzaghello – La festa della birra organizzata dallo Skating Vanzaghello è ormai una tradizione per il paese. L’edizione 2019 celebra il decimo anniversario e si svolge sempre nel periodo di metà luglio. Da giovedì 18 luglio a sabato 20 oltre naturalmente alla birra, si potranno gustare piatti come il fritto di calamari e pesciolini, hamburger, cheeseburger, salamelle, wurstel, patatine, brezel e tante altre specialità. – Tutto il programma

INCONTRI

Varese – Il lago di Varese, il nostro ambiente: Questa la tematica che sarà affrontata durante l’incontro organizzato dal Partito Democratico di Varese presso la Festa dell’Unità alla Schiranna venerdì 19 luglio alle 21. Con i relatori si parlerà dell’accordo quadro di sviluppo territoriale, il ruolo delle istituzioni e quello delle associazioni.

Varese – Sabato 20 luglio appuntamento con Apollo 11 Vintage Party, Codice Rosa per festeggiare i primi 50 anni del famoso aperitivo Apollo 11 – originale dal 20 luglio del 1969. A partire dalle ore 18.00, alla Pasticceria Pirola in via Veratti 10, potrete vivere gli anni ‘70 in cocktail, in musica con Brubeg dj, in moda e accessori con una straordinaria direzione artistica di La moda degli usi. – Tutto il programma

Angera – Una nuova intensa settimana di attività alla Casetta Pop al campetto di via Adige ad Angera inizia con un grande laboratorio di sistemazione (per adulti) e creatività (per bambini) nella mattinata di sabato 20 luglio dalle 8.30 a mezzogiorno. – Tutto il programma

VISITE GUIDATE ED ESCURSIONI

Viggiù-Brenno-Saltrio e Arzo – L’Associazione transnazionale Guide Sito Unesco del Monte San Giorgio organizza un’escursione a tappe tra Varesotto e Canton Ticino, per visitare alcune delle cave che hanno reso famose nel mondo queste pietre e i Picasass. Le cave che verranno visitate, a Viggiù-Brenno-Saltrio e Arzo, sono state tutte “coltivate” in rocce che testimoniano l’inizio del Giurassico nei nostri territori, rocce formatesi dai depositi dei fondali marini dell’antica Tetide. Appuntamento per domenica – Tutto il programma

Luino – Domenica 21 luglio il CAI Luino propone una escursione in alta Leventina molto suggestiva ed immersa in un ambienta di quota. L’itinerario inizia dal Passo del S. Gottardo (2000m) e seguendo un`ampia mulattiera si raggiunge l`Alpe di Fortunei ( 2230 m ). Continuando, con percorso non segnalato la Valletta, si arriva alla Bassa della Prosa (2552m). Discesa verso il lago della Sella (2160m) e poi al Passo del S.Gottardo. – Tutto il programma

Busto Arsizio – Nell’ambito del progetto “Riscoprirsi comunità. Educare al protagonismo civico attraverso la scoperta delle radici culturali per costruire nuovi legami di senso con la storia del territorio”, sabato 20 luglio alle 21 è in programma la seconda vista guidata gratuita a uno degli edifici storici della città. – Tutto il programma

MUSICA E FESTIVAL

Ternate – La musica torna protagonista al Parco Berrini di Ternate dove il 18 luglio si aprirà una nuova edizione di Woodinstock. La manifestazione nata otto anni fa, nel segno della solidarietà, torna anche quest’anno con l’obiettivo di raccogliere fondi a favore della lotta alla malattia di Parkinson. Fino a domenica 21 luglio quindi, dalle 19 il palcoscenico si accenderà con diversi artisti e musica di ottima qualità. – Tutto il programma

Cassano Magnago – Continua per tutto il fine settimana il Woodoo Fest. Iniziato mercoledì 17 luglio continua fino a domenica all’area feste e vedrà sul palcoscenico alcuni dei più interessanti artisti del panorama musicale italiano indie – Tutto il programma

Somma Lombardo – Immancabilmente come ogni anno torna a Somma lombardo il festival Rock Metal “Rock Inn Somma”, giunto oramai alla sua quattordicesima edizione. La manifestazione ,che è inserita di diritto tra i principali eventi del panorama Metal underground italiano ed europeo, avrà luogo a Somma Lombardo, in via Processione (area industriale) dal 18 al 21 luglio. Tanti gli ospiti Musicali di caratura nazionale ed internazionale che si esibiranno sul nostro palco. – Tutto il programma

Besozzo – Venerdì 19 luglio appuntamento nel cortile del Comune di Besozzo per il concerto di Big Pete Pearson & The Gamblers. (con lui gli entusiasmanti Gamblers. Ingresso intero 10€ – ridotto riservato ai soci B&B e residenti a Besozzo 8€). Sabato 20 luglio serata dedicata alle sonorità che guardano al funk e al R’n’B dei Mood Pusher in un crossover che ci traghetta verso l’ospite conclusivo: il rapper italiano Kaso, attivo sulla scena dagli anni ‘90 – Tutto il programma

Luvinate – Appuntamento per una giornata di tuffi e musica al Poggio Refresh. Dalle 10 del mattino alle 23:00 andrà in scena un’intensa giornata che vedrà protagonista la migliore musica elettronica e non solo: non mancheranno infatti momenti dedicati allo sport, al cibo e allo svago con gli stand di espositori locali e un’ampia area relax per godersi al meglio la musica. – Tutto il programma

Valganna – È giunto al termine per il primo semestre dell’anno il programma culturale OperArte 2019 dal titolo “Pietre miliari incanto della Valganna” a cura dell’Associazione Amici della Badia di San Gemola in Ganna. Domenica 21 luglio ore 17 presso i saloni della Badia di San Gemolo a Ganna si terrà il concerto “Pietre miliari d’in-canto”. – Tutto il programma

Cugliate Fabiasco – Interessante e originale concerto della rassegna musicale itinerante “Interpretando suoni e luoghi” della Comunità Montana Valli del Verbano e della Comunità Montana del Piambello in programma venerdì 19 alle ore 21.00 presso la chiesa di Fabiasco, comune di Cugliate. – Tutto il programma

SPORT

Morazzone – 2 ore di Beach Volley a Morazzone. Sabato 20 luglio 2019 dalle 10.00 alle 22.00, a Morazzone, appuntamento con la 4^ edizione del Torneo 12 ore di Beach Volley. Organizzato dalla Pro Loco di Morazzone, il torneo si terrà presso il campo sportivo di Morazzone, in via Europa 42. Per partecipare, ogni squadra dovrà rivolgersi agli organizzatori e comunicare nomi dei partecipanti e della squadra stessa. – Tutto il programma

Motonautica – La motonautica torna a Stresa. Dopo il grande successo dello scorso anno, l’UIM XCAT World Championship torna sulle sponde del Lago Maggiore, dal 19 al 21 luglio, per aprire la stagione 2019. Un evento fortemente voluto dal Sindaco di Stresa Giuseppe Bottini e da tutta la città. – Tutto il programma

Calcio – Da domenica 21 luglio a domenica 28 al campo sportivo di Porto Valtravaglia avrà luogo il 1° Torneo Roberto Pinto. Saranno 12 le squadre in campo con i giocatori di diverse età: dai più giovani ai più maturi tutti pronti a divertirsi in partite di calcio a 7 in memoria di un amico, di un conoscente e di un papà speciale. – Tutto il programma

Corsa – Partirà alle 9.00 dal piazzale di via san Francesco l’edizione 2019 della Color Run, organizzata dall’associazione Pre Njmegen con il patrocinio del Comune di Malnate. Appuntamento per domenica 21 luglio per la coloratissima corsa con la tipica maglia bianca. – Tutto il programma

Corsa – Venerdì 19 luglio prenderà il via la “Takery Run 5.0”. Alle ore 18 si partirà dal Parco Priveranno di Cascina Costa a Samarate. La corsa podistica non competitiva, organizzata da Nuova Atletica Samverga, è in favore dei progetti per le persone con disabilità e autismo di Fondazione Piatti. – Tutto il programma