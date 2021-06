Il primo weeekend da zona bianca è un fiorire di eventi, feste, sagre e tanta bella musica

Dopo tanto tempo finalmente è in arrivo il primo weekend colorato di bianco. Prendono il via feste e sagre d’estate e poi tanta bella musica dal vivo e novità editoriali. In città o fuori porta c’è davvero l’imbarazzo della scelta.

EVENTI

SESTO CALENDE – A Sesto Calende torna “Un fiume tra arti e sapori”. Appuntamento sabato 19 giugno lungo viale Italia – Leggi l’articolo

GORNATE OLONA – Prima festa dei “circondari”, il Fai riparte di slancio. Sabato 19 e domenica 20 giugno incontri, itinerari e sorprese alla scoperta del territorio che circonda i beni del Fondo Ambiente Italiano – Leggi l’articolo

GAVIRATE – “Change the game”: la sfida è ripulire il lungo lago di Gavirate da rifiuti e immondizia. L’iniziativa voluta da tre giovani che puntano a coinvolgere loro coetanei per ripulire aree del comune. La prima uscita è prevista per domenica 20 giugno – Leggi l’articolo

VARESE – La Mazziniana presenta il suo programma. Si comincerà domenica 19 settembre con la commemorazione del 151° Anniversario della Breccia di Porta Pia – Leggi l’articolo

VARESE – Quattro passi in palude Stoppada per “Difendiamo Selene”. Dopo la sospensione del mese scorso, torna, domenica 20, la passeggiata di sensibilizzazione per la salvaguardia della Palude Stoppada organizzata dal comitato “Difendiamo Selene” – Leggi l’articolo

SOMMA LOMBARDO – Il parco e il maniero: tutto pronto per la Festa del Castello a Somma Lombardo. Domenica la grande festa: ci saranno il percorso di visita nel parco, mercatini e angolo del gusto, animazione, favole recitate e visite guidate al castello del Duecento – Leggi l’articolo

PORTO VALTRAVAGLIA – A Porto Valtravaglia un calendario di eventi per l’estate 2021. Gli eventi avranno inizio il 20 giugno in Piazza Imbarcadero e continueranno fino alla fine di agosto – Leggi l’articolo

TRAVEDONA MONATE – Una domenica di sport con l’Italian open water tour sul Lago di Monate. Dopo la tappa di Vulcano nelle isole Eolie, la manifestazione si sposta come da tradizione in provincia di Varese. In gara 68 atleti provenienti da tutta Italia – Leggi l’articolo

TRADATE – Dalle stelle ai cervi volanti, gli appuntamenti con il Parco Pineta. Il primo appuntamento è venerdì 18 giugno, con un approfondimento dal titolo “Storie di allunaggi e missioni spaziali” – Leggi l’articolo

CASTELLANZA – LEGNANO – Il Piccolo re dei fiori alla festa del Parco Alto Milanese. Domenica 20 giugno dalle 11 alle 19 visite guidate alla scoperta degli alberi del Parco Alto Milanese, musica e, alle 16.30 lo spettacolo per bambini di Progetto Zattera Teatro – Leggi l’articolo

RASA – Alla Rasa di Varese un fine settimana di festa per don Elio. Il parroco festeggia 65 anni di Sacerdozio e 30 a servire proprio la piccola comunità varesina – Leggi l’articolo

INDUNO OLONA – Tre appuntamenti con l’Anpi a Induno Olona. Sabato 19 giugno l’Anpi di Induno Olona propone un incontro e la cena sociale, in occasione dell’assemblea annuale. Saranno ospitati nel giardino della Pro loco – Leggi l’articolo

FESTE E SAGRE

VARESE – Varese Beer Festival, via alle danze: tutte le novità su orari, cucina e birre presenti. La rassegna dedicata alle birre artigianali è pronta a decollare: cancelli aperti ogni sera dalle 18, domenica da mezzogiorno. E per mangiare sul tardi c’è la “michetteria” – Leggi l’articolo

VARESE – Zona bianca, torna a Varese la sagra delle ciliegie. Sarà domenica 20 giugno la 33esima edizione della Sagra delle Ciliegie varesina: la terza in via Sacco, dopo il trasloco dalla storica collocazione in via Dandolo e la prima dopo il lockdown – Leggi l’articolo

TRAVEDONA MONATE – Gnocco fritto e pizzoccheri per la festa patronale a Travedona Monate. Le prenotazioni per il take-away sono aperte fino a venerdì 18 giugno. Per l’occasione è possibile visitare la mostra fotografica “C’era un volto”, coi ritratti degli abitanti di Travedona realizzati da Riccardo Posteri nei primi mesi di pandemia – Leggi l’articolo

CASSANO MAGNAGO – Un fine settimana tra i profumi e i sapori della Sicilia. Dal 18 al 20 giugno, presso l’Area Feste di via Primo Maggio a Cassano Magnago, Street Food Parade ha in programma un weekend di gusto e divertimento tra i profumi e i sapori della Sicilia – Leggi l’articolo

CINEMA E TEATRO

MARCHIROLO – La Fabbrica dei Baci in scena a Marchirolo per Piambello dal vivo. Lo spettacolo di Intrecciteatrali, finalista del premio Inbox 2020, andrà in scena sabato 19 giugno alle ore 21 nella palestra comunale. Ingresso gratuito – Leggi l’articolo

ARCISATE – Tra i boschi di Arcisate, Brenno e Velmaio prende vita la fiaba di Ghignad. Lo spettacolo di e con Marina De Juli sarà disponibile gratuitamente sul sito del Comune di Arcisate dal 19 giugno per il Festival Mulini Letterari – Leggi l’articolo

VARESE – Il Banff Mountain Film Festival 2021 fa tappa a Varese. Giovedì 19 giugno al Cinema Teatro Nuovo la serata con le pellicole dedicate alla montagna – Leggi l’articolo

LIBRI

VARESE – Libri e incontri, a Varese tornano i Giardini Letterari. Il festival dedicato alle novità editoriali e incontri è arrivato alla settima edizione e si terrà in diversi luoghi della città. Al via dal 18 giugno – Leggi l’articolo

VARESE – A Villa Mirabello la presentazione del volume “Le fonti duecentesche per la storia della provincia di Varese”. Appuntamento con gli autori Lucioni e Sharf Claudia Storti, Giuseppe Armocida, Renzo Dionigi e Gianmarco Gaspari – Leggi l’articolo

VARESE – La storia artistica e professionale di Maud Ceriotti Giaccari nel volume dedicato alle artiste italiane. Nel nuovo volume edito da Mimesis/Aurora si ripercorre la sua storia artistica e professionale – Leggi l’articolo

ALBIZZATE – Tornano gli appuntamenti culturali ad Albizzate con la presentazione di “Ecco l’uomo”. Ci sarà anche Don Mazzi. Venerdì 18 giugno presentazione dell’opera data alle stampe dal fotografo castellanzese Davide Caforio, con la collaborazione del giornalista de La Prealpina Silvestro Pascarella – Leggi l’articolo

CANTELLO – Mulini letterari porta a Cantello un workshop di fumetti sui mostri di Dante. Domenica 20 giugno il fumettista della Bonelli Tommaso Bianchi all’Antico cascinale lombardo. Iscrizioni entro il 18 giugno – Leggi l’articolo

CASTIGLIONE OLONA – “A pranzo dal cardinale”, la cucina medievale nel nuovo libro di Michele Piacenza. Il volume, nelle sue 252 pagine presenta uno spaccato della cucina medievale con centinaia di ricette originali dell’epoca – Leggi l’articolo

MUSICA

GALLARATE – “Basta con le nuvole”: la musica al tempo degli Impressionisti voleva essere concreta. Sabato 19 giugno al Museo Maga di Gallarate il concerto di Alessandra Sonia Romano e Bruno Canino ripercorre l’Impressionismo in musica – Leggi l’articolo

LUINO – A Luino riprende la musica, tre concerti di classica a Palazzo Verbania. Tre appuntamenti con la grande musica d’arte che riaccende la voglia di cultura sul lago Maggiore – Leggi l’articolo

TURATE – Accordo Zero Live Music Festival, musica live 7 giorni su 7. Band emergenti, serate karaoke e tribute band tutti i giorni da iComHub a Turate: sul ledwall 6×3 le partite dell’Italia, ottimo cibo e divertimento assicurato – Leggi l’articolo

BUSTO ARSIZIO – Il jazz incontra Dante quando l’ora volge ‘l disio al teatro Lux di Sacconago. Appuntamento con il concerto del duo Radaelli-Cappelletti per un omaggio a Dante Alighieri nel 700esimo anniversario della sua morte – Leggi l’articolo

BREBBIA – LAVENO MOMBELLO – Il lago cromatico continua coi primi due concerti a Brebbia e Cerro. Si partirà con l’Orchestra Canova il 18 giugno alla chiesa romanica di Brebbia. Domenica 20 giugno appuntamento al Midec di Cerro a Laveno Mombello con l’Ensemble FiloBarocco – Leggi l’articolo

MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA – Arriva “Maccagno lake festival 2021”. L’evento viene organizzato dall’associazione MusicArte che da quattordici edizioni organizza anche il MusicArte festival – Leggi l’articolo

ARTE

BUSTO ARSIZIO – Fotografia o letteratura, il weekend di Busto Arsizio è cibo per la mente. In biblioteca la presentazione del libro di Gianni Biondillo “Lessico metropolitano”, a Palazzo Cicogna alle tre mostre in corso se ne aggiunge una quarta dedicata ai ritratti del ‘900 – Leggi l’articolo

ARCUMEGGIA – Ad Arcumeggia la mostra di Ugo La Pietra. Gli eventi artistici saranno fruibili in due sedi differenti: presso la Sangalleria e al Museo della Fotografia di Arcumeggia. Dal 20 giugno – Leggi l’articolo

VARESE – Ventuno artisti in mostra: torna la rassegna di Punto Sull’Arte. Il vernissage si terrà giovedì 17 giugno dalle 15 alle 19 presso la sede di Viale Sant’Antonio 59/61 a Varese – Leggi l’articolo

VARESE – Alla Ghiggini i colori dell’anima. Dal 19 giugno una mostra mette in dialogo opere pittoriche con ritratti fotografici di Mario Chiodetti – Leggi l’articolo

TURISMO

TURISMO – MuseOn, l’app che ti guida alla scoperta del Forte di Bard. L’impiego della App MuseOn per poter approfondire l’offerta espositiva ha debuttato in occasione della mostra d’arte dedicata ai Macchiaioli che resterà aperta sino al 27 giugno – Leggi l’articolo

VALLE D’AOSTA – L’estate di Fiabosco: eventi, spettacoli magici e giochi all’aperto. Dopo aver accolto 10 mila famiglie al scorsa estate, il Parco di Fiabosco riapre con quattro percorsi tematici e tantissimi eventi per divertirsi, genitori e figli insieme – Leggi l’articolo