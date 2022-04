A Castello Cabiaglio torna il Mercato del GiustoInPerfetto

La festa del primo maggio domenica rilancia il Giustoinperfetto con prodotti locali e artigianali, associazioni, musica, danze e laboratori per grandi e piccini

Finalmente domenica primo maggio riparte il ciclo del Mercato del GiustoInPerfetto promosso dalla comunità diffusa di Castello Cabiaglio.

Sarà una giornata da trascorrere tra le vie del borgo in compagnia di musica dal vivo, danze, laboratori, stand di artigianato, produttori agricoli e orticoli, banchetti di associazioni e un piccolo stand gastronomico, oltre ai punti di ristorazione presenti in paese. Tutto all’insegna della qualità, della sostenibilità e della responsabilità.

IL PROGRAMMA

ore 10-18

Mercato del GiustoInPerfetto per le vie del borgo

ore 12

Stand Gastronomico “Beautiful Rebel” con birra artigianale e panini (porchetta&scamorza, salumi locali, vegetariani)

ore 11 e ore 15

Laboratorio di cucina sensoriale “Nutrire di Gratia – Verdure in Fermento” con Gianfranco Ceccato e Matrioska aps (max 6 persone per turno, per info e prenotazioni Laura 3402571852 oppure info.matrioska@gmail.com)

dalle ore 14

Musiche e danze itineranti dal mondo con i Cann Cord e Pell

dalle 15

Laboratorio per bambini “Mi disegni un fiore” a cura degli educatori della Casa nel Bosco e della Tana di Piripù – letture ad alta voce e attività con materiali naturali

ore 16

Grande cerchio di danza per tutte le età e abilità “Abbon-danza di comunità” con Matrioska Aps.