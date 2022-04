Cosa fare a Varese e nel Varesotto: gli eventi del 22, 23 e 24 aprile

Un altro lungo fine settimana, dopo il ponte di Pasqua e Pasquetta che ci porta fino a lunedì 25 aprile. Il meteo prevede piogge e nuvoloni per tutto il weekend, un toccasana dal punto di vista ambientale, un po’ meno per chi ha organizzato gite ed escursioni. Non rattristatevi però, le iniziative a cui partecipare sono tante, dal cinema al teatro, dalla musica agli incontri con i libri. E, in ogni caso, portate dietro l’ombrello.

Nel fine settimana sono in programma anche tanti appuntamenti dedicati alla ricorrenza del 25 aprile, giorno in cui si festeggia l’anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo.

Gli appuntamenti per il 25 Aprile a Varese e nel Varesotto

Gli appuntamenti più significativi nel Varesotto e fuori provincia in occasione delle celebrazioni del 25 Aprile, festa della Liberazione – TUTTI GLI APPUNTAMENTI

Cosa fare il 25 aprile sul Lago Maggiore

Dalle cerimonie dedicate all’anniversario della Liberazione alle iniziative per il tempo libero: gli appuntamenti del 25 aprile sul Lago Maggiore – TUTTI GLI APPUNTAMENTI

EVENTI

Besozzo – Sabato sera al Teatro Duse, alle 21, l’amministrazione comunale presenta l’incontro con l’alpinista Matteo Della Bordella. Il varesino presenterà il suo ultimo libro, intervistato da Alessandro Zoccarato dal blog AnimalTrip. – L’incontro

Bregazzana – Una bella gita organizzata dagli Amici di Bregazzana domenica 24 aprile con partenza alle 8.45 dalla Valganna al Lago di Brinzio – L’incontro

Castiglione Olona – Oltre 180 concorrenti per il Premio nazionale aforisma “Flavio Limido”. Sabato 23 aprile alle 16 e 30 a Palazzo Branda Castiglioni la cerimonia di premiazione – L’evento

Crosio Della Valle – Domenica 24 aprile riapre lo spazio dedicato alla lettura e al prestito dei libri. – Il programma della giornata

Comerio – Con l’arrivo della primavera riparte la stagione turistica della Grotta Remeron a Comerio. A partire da domenica 24 aprile – Il programma

Cuggiono – A Cuggiono torna la mostra-mercato Libraria, una domenica dedicata ai libri. Domenica 24 aprile la splendida Villa Annoni ospita un appuntamento molto amato, la mostra-mercato di libri antichi, rari e d’occasione – L’evento

Gornate Olona – Sabato 23, domenica 24 e lunedì 25 aprile 2022, dalle ore 10.30 alle 18, il Monastero di Torba, Bene del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano a Gornate Olona (VA), ospiterà la seconda edizione di Herbarium, appuntamento dedicato alle piante officinali e ai loro innumerevoli usi passati e attuali, tra credenze popolari, tradizioni e scienza. – L’evento

Velate – Domenica 24 aprile torna la festa di San Cassiano a Varese. Dopo due anni di stop a causa della pandemia, la chiesetta tra Velate e Avigno torna a essere al centro di una giornata di eventi – Il programma

Saronno – In Villa Gianetti a Saronno arriva il concorso d’eleganza per velocipedi. Il curioso evento si svolgerà nella giornata di domenica 24 aprile a Villa Gianetti, che ospiterà un’esposizione di biciclette d’epoca di grande valore, precedenti al 1940. – Il programma

Saronno – Le porte del Centro Islamico di Saronno si aprono alla città. Il 23 aprile è in programma un grande evento al centro religioso di via Grieg: una serata aperta a tutti i cittadini, non solo musulmani, che si svolgerà in occasione del mese del Ramadan. – L’evento

MANIFESTAZIONI SPORTIVE

Canottaggio – La Super Regata Regionale apre il 2022 del canottaggio a Varese: sabato 23 e domenica 24 aprile la manifestazione organizzata dalla Canottieri Varese. Appuntamento al Lido della Schiranna – La manifestazione

Caronno Pertusella – A Caronno Pertusella torna domenica 24 aprile la “Quatar pass”. La manifestazione podistica è organizzata dal Gruppo Alpini di Caronno Pertusella e Bariola e prevede la possibilità di correre 5, 10 o 15 chilometri – La manifestazione

Lonate Ceppino – Doppio appuntamento con il Giro della provincia Allievi: si corre ad Ardena e a Lonate Ceppino. Sabato 23 e domenica 24 la seconda e la terza tappa della manifestazione. – La manifestazione

CINEMA

Varese – Si conclude sabato 23 aprile la diciannovesima edizione di Cortisonici, il film festival dei cortometraggi di Varese. Le proiezioni anche venerdì 22 aprile. Appuntamento al Cinema Teatro Nuovo. – Il programma

MUSICA

Besozzo – Appuntamento allo storico negozio di dischi Musical Box di Besozzo. Il negozio di Via XXV Aprile aspetta gli amanti della musica venerdì 23 aprile con un ospite speciale: Francesco Più. L’evento è in programma in occasione del Record Store Day, ma anche in occasione dell’uscita del vinile in edizione limitata dell’artista. – L’evento

Busto Arsizio – Sabato 23 aprile il prossimo appuntamento con “L’acqua siAMO noi!”, il progetto di valorizzazione e tutela delle acque e del territorio voluto da Alfa Srl, gestore del servizio idrico integrato in provincia di Varese, realizzato in collaborazione con Legambiente e in partnership con Green School e WWF Varese- Insubria. In programma una camminata nel Parco Alto Milanese. – L’evento

Gallarate – Sabato 23 aprile davanti allo storico negozio di dischi Carù di Piazza Garibaldi a Gallarate si celebrerà il Record Store Day con un una maratona musicale dalle 12 alle 17 che alternerà 10 band sul palco. Tutto a ingresso libero e con un ospite eccezionale in cartellone direttamente dall’Inghilterra: Chris Jagger. Sarà proprio il fratello della celebre rockstar Mick Jagger il testimonial di questa edizione del Record Store Day che verrà aperta dalla slide guitar del bluesman sardo Francesco Piu. Ma gli ospiti sono anche altri. – L’evento

Parabiago – A Parabiago la mostra mercato del vinile . Appuntamento con oltre 20 espositori con migliaia di dischi in vinile, Cd e Dvd – L’evento

Varese – Sabato 23 aprile appuntamento al Teatro di Varese con un’icona della musica italiana: Loredana Bertè fa tappa per una data del “Manifesto Tour”, dal nuovo album di inediti prodotto dal produttore gallaratese Luca Chiaravalli per Warner Music. – L’evento

Varese – Riki Cellini in concerto a Varese per un revival degli anni ’70 e ’80. L’idea è giusta, quanto lo spettacolo che il cantante ha messo a punto e che sabato 23 aprile è in scena al Salotto – L’evento

TEATRO

Busto Arsizio – Domenica 24 aprile alle ore 18, presso il Teatro Sociale Cajelli di Busto Arsizio, andrà in scena lo spettacolo “Pagliacci”, dramma in un prologo e due atti di Ruggero Leoncavallo, a cura de La Ponchielli APS. Lo spettacolo è dedicato al tenore Vittorio Tosto, scomparso improvvisamente nella notte tra il 21 e il 22 aprile 2008 a causa di un tragico incidente sull’autostrada A8, poco dopo la barriera di Milano. – Lo spettacolo

Cassano Valcuvia – Lo spettacolo di Stefano Beghi dedicato all’incredibile impresa del 1920 dell’aviatore Arturo Ferrarin sarà in scena al Teatro Comunale di Cassano Valcuvia, il 23 aprile alle ore 21.00. Sul palco, insieme all’autore varesino, ci sarà anche Stefano Panzeri, controparte di una divertente gara tra due attori per raccontare la scommessa del pilota Ferrarin e il suo fidato motorista. – Lo spettacolo

Olgiate Olona – Area 101, in collaborazione con l’Ufficio Cultura di Olgiate Olona, l’Amministrazione comunale di Olgiate Olona e JazzAltro organizza “Tamburi per la pace”, lo spettacolo di danza & ritmi afro brasiliani del Gruppo Pé No Chão di Recife (Brasile). – Lo spettacolo

Porto Ceresio – Porto Ceresio è il palcoscenico di tre spettacoli per Piambello dal vivo. Domenica 3 aprile tre spettacoli itineranti gratuiti animeranno strade e spiaggette con due spettacoli per bambini e una rappresentazione per adulti – Lo spettacolo

Saronno – Il celebre comico Paolo Cevoli porterà sul palco del Teatro Giuditta Pasta lo spettacolo che racconto la sua storia personale di padre e di figlio. Appuntamento venerdì 22 aprile 2022, alle ore 21.00. – Lo spettacolo

Taino – Un nuovo spettacolo in scena al Teatro dell’Olmo di Taino, sabato 23 aprile. Alle ore 21, il gruppo teatrale Orama porterà in scena la pièce Categorie, dramma in singolo atto per la regia di Michele Giurola con interpreti Lorenzo Di Donato, Federica Ferro e Marica Malgarini. – Lo spettacolo

