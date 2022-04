Riapre a ritmo di jazz a Pasquetta il parco delle feste di Maccagno

Ad aprire la rassegna musicale Blue Lake Jazz Club, che si protrarrà per tutta la primavera e l’estate, saranno i musicisti jazz di About Time Quartet

La ProLoco Maccagno con il patrocinio del Comune di Maccagno con Pino e Veddasca, apre le porte del Parco delle Feste nel giorno di Pasquetta, lunedì 18 aprile, con il primo incontro della stagione estiva d’intrattenimento nella rinnovata sede del parco. Un Open Day in musica sarà l’occasione per illustrare le numerose iniziative in programma per quest’estate maccagnese.

Ad aprire la rassegna musicale Blue Lake Jazz Club, che si protrarrà per tutta la primavera e l’estate, saranno i musicisti jazz di About Time Quartet, formazione jazz composta da affermati musicisti varesini – Thomas Rosenfeld al piano, Luca Pedroni alla chitarra, Marco Conti al basso e Massimo Salina alla batteria – con un sound fresco ed energico di forte impatto live.

Una rassegna musicale che vedrà alternarsi sul palco della sede del Parco delle Feste musicisti e formazioni jazz con la direzione artistica di Renato Bertossi, a cadenza regolare per la durata di tutta la stagione.

Con un programma di eventi per tutti i gusti e le età, il Parco delle Feste torna a rappresentare un punto di riferimento importante per la comunità di Maccagno e dei suoi visitatori, e a porsi come ritrovo per chi vorrà riscoprire i panorami mozzafiato della Valle Veddasca e della sponda alta del Lago Maggiore, approfittando delle numerose attività culturali e naturalistiche da svolgere in famiglia a Maccagno, a partire dalla classica gita di Pasquetta.

Nel corso della giornata si può scoprire il territorio tra lago e montagna godendo di vedute spettacolari, magari salendo fino al Lago Delio; pranzare sfruttando le numerose aree pic-nic o presso i numerosi ristoranti; visitare la mostra di acquerelli “Natura Madre – Quattro artiste e il difficile equilibrio tra uomo e natura” al Museo “Parisi Valle” di Maccagno, e chiudere la giornata in musica al parco.

La serata al Parco delle Feste si apre alle 18 con un aperitivo in musica e prosegue dalle 20.30 con una jam session organizzata in collaborazione con 67jazzclub e la partecipazione di numerosi altri musicisti professionisti.

L’ingresso è libero con giro di cappello per i musicisti a offerta minima.