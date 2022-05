Arriva la “Festa di primavera” nell’area dei Calimali, la valle Olona si riempe di colore

Domenica 8 maggio l’area dei Calimali, in valle Olona, si riempirà di allegria con la “Festa di primavera”, dove ci sarà spazio per la musica, il cibo, l’artigianato e soprattutto l’amore per la natura e la sostenibilità

All’Approdo Calipolis si fa festa. E’ una delle mete più apprezzate della valle Olona, un luogo scelto per passeggiate, gite in bicicletta o semplicemente per picnic sull’erba: l’associazione dei Calimali, che gestisce con impegno l’area nel fondovalle situata fra Fagnano Olona e Gorla Maggiore, però non si accontenta e, periodicamente, propone anche eventi ricchi di colore.

Domenica 8 maggio sarà la volta della “Festa di primavera”: in collaborazione con l’associazione “Spazio Zero Gruppo Giovani” ci sarà spazio per la musica, il cibo, l’artigianato e soprattutto l’amore per la natura e la sostenibilità.

Si inizierà alle 10.30 con il momento del contest fotografico “I luoghi della Valle Olona”, una mostra di pittura ed un mercato medievale.

Dalle 12.30 prenderà avvio lo stand gastronomico con salamelle, patatine, calamari, tomini e verdure grigliate.

Dopo pranzo, a partire dalle 14 i riflettori saranno puntati sui più piccoli, per i quali sono stati pensati laboratori e attività all’aria aperta. I bambini potranno giostrarsi tra l’Arte dei mestieri (come, ad esempio, scrittura con piuma o intaglio del legno), la produzione di oggetti creati da materiale riciclato e la costruzione di un simpatico Hotel per ospitare gli insetti impollinatori. Le attività educative saranno accompagnate da giochi organizzati all’interno del parco.

Dalle 15.30 alle 18.30 chi passerà dall’area dei Calimali potrà sentire tanta gente cantare: è infatti prevista musica dal vivo, con “Lara Duo” e “The Bee Tools” (tributo ai Beatles).

I Calimali, dopo aver precisato che in caso di maltempo la festa sarà spostata alla domenica successiva (il 15 maggio), hanno tenuto a ringraziare tutte le associazioni del territorio che hanno collaborato con loro per l’organizzazione di questo evento.

L’evento fa parte del progetto “La Ciclopedonale delle Meraviglie” di cui é maggior sostenitore la Fondazione Comunitaria del Varesotto.