Cosa fare a Varese e nel Varesotto: gli eventi del 28, 29 e 30 ottobre

Il weekend che sta per arrivare, per i più fortunati, si prolunga fino a martedì con la giornata di Ognissanti. Anche la nostra provincia si prepara alla festa più paurosa dell’anno con feste ed eventi di Halloween. Proseguono le sagre autunnali dal sapore di zucca e castagne a Cunardo e Golasecca. Diversi gli appuntamenti a teatro o al cinema con le nuove uscite nelle sale. Torna la Camminata del cuore di Arcisate mentre il Borducan di Varese si trasforma in una piccola Hogwarts.

Cambia l’ora, ricordatevi di spostare la lancetta indietro nella notte tra sabato e domenica.

EVENTI SPONSORIZZATI

BUSTO ARSIZIO – Al Teatro “Delia Cajelli” in via Dante Alighieri 20, andrà in scena Zero Sessanta, tratto dallo spettacolo “Zerovsky”. Tutte le informazioni

CASSANO MAGNAGO – Latinfiexpo ritorna all’area feste a Cassano Magnago con un grande evento dedicato alla notte più tenebrosa dell’anno con latin dance e street food. Tutte le informazioni

LUINO – Una cena tra i sapori e le eccellenze italiane. Venerdì 28 ottobre, nell’incantevole location del Tiffany Restaurant del Relais Villa Porta, in via Palazzi 1, è in programma una serata Italian Style Dinner. Tutte le informazioni

VARESE – Il Borducan di Varese si trasforma in una piccola Hogwarts. Tutte le informazioni

VARESE – Spazio all’arte e alla cultura con la doppia personale di Jernej Forbici e Marika Vicari. Appuntamento alla galleria Punto sull’Arte. Tutte le informazioni

VARESE – Tanti eventi per bambini e famiglie alla Libreria degli Asinelli con presentazioni e incontri con gli autori. Tutte le informazioni

VARESE – A Casbeno si festeggia Halloween tra musica e polenta. L’Halloween Party del Circolo di Casbeno è in programma a partire dalle 19.30. Tutte le informazioni

FUORI PROVINCIA

VALMOREA – Domenica 30 ottobre ritrovo a Valmorea per la visita al fondovalle, analisi dei depositi sottomarini affioranti con il dott. Di Capua. Tutte le informazioni

EVENTI

CUNARDO – Zucca e castagne alla Baita del Fondista di Cunardo. L’evento è organizzato dalla Scuola Materna di Bedero Valcuvia, in collaborazione con I Tencitt di Cunardo – Tutte le informazioni

GOLASECCA – Un pomeriggio di castagnata e vin brûlé a Golasecca. Domenica pomeriggio appuntamento con i sapori d’autunno – Tutte le informazioni

CASSANO MAGNAGO – La più grande festa della provincia di Halloween è a Cassano Magnago. Lunedi 31ottobre dalle ore 19.30 ritorna il grande evento dedicato alla notte più tenebrosa dell’anno – Tutte le informazioni

LOMBARDIA – Halloween nei beni Fai della Lombardia. Da sabato 29 a lunedì 31 ottobre a Villa Della Porta Bozzolo a Casalzuigno, al Monastero di Torba a Gornate Olona, a Villa e Collezione Panza a Varese e a Palazzo e Giardini Moroni a Bergamo – Tutte le informazioni

CINEMA E TEATRO

VARESE – Al Teatro Apollonio di Varese una serata di magia con il Galà del sorriso. La direzione artistica è a cura di Walter Maffei di Master of Magic. Il ricavato sarà destinato a donare un’incubatrice neonatale per il punto nascita dell’Ospedale di Tradate – Tutte le informazioni

INDUNO OLONA – Cinque film per il nuovo Cineforum d’autunno di Induno Olona. Dal 28 ottobre torna il cineforum proposto dal Portico degli Amici – Tutte le informazioni

GERMIGNAGA – Al cinema teatro Italia di Germignaga i “Cafè Diaspora” portano il genere “rebetiko” in Valtravaglia. Primo appuntamento musicale con un percorso di riflessione sul tema dei migranti e della loro presenza sul nostro territorio, sull’arco alpino e in Europa – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Uno spettacolo tra alpinismo e memoria, appuntamento con il Cai di Busto Arsizio. “Memorie d’altri tempi. Un secolo di Storia intreccia l’alpinismo e il modo di impararlo”, è il titolo dello spettacolo di presentazione della Scuola di alpinismo e scialpinismo “Guido della Torre” – Tutte le informazioni

MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA – La magia del Tango in scena a Maccagno con il Teatro Blu. Nuovo appuntamento con la programmazione di “Terra e Laghi Festival 2022” che continua sabato 29 ottobre, alle 21 con lo spettacolo prodotto da Teatro Blu – Tutte le informazioni

NATURA

TEMPO LIBERO – La storia geologica del territorio nella terza uscita per i 20 anni del Parco Valle del Lanza. Domenica 30 ottobre ritrovo a Valmorea per la visita al fondovalle, analisi dei depositi sottomarini affioranti con il dott. Di Capua – Tutte le informazioni

LIBRI

VARESE – Nei musei del Sacro Monte di Varese tre incontri dedicati alle letteratura. La Casa Museo Pogliaghi e il Museo Baroffio ospitano tre presentazioni di libri e volumi illustrati. Il primo è con Marta Morazzoni che presenta il suo nuovo romanzo “Il rovescio dell’abito” (Guanda editore) – Tutte le informazioni

VARESE – La storia costruita sulle bugie, alla libreria Mondadori di Varese si parla di grandi cospirazioni. Il nuovo libro di Danilo Sacco sarà presentato sabato 29 ottobre alle 18 alla libreria Mondadori. Pubblicato il 30 settembre, il libro è già alla terza ristampa – Tutte le informazioni

CASTIGLIONE OLONA – “Un anello per domarli e nel buio incatenarli”. A Castiglione Olona la visione del potere nelle opere di Tolkien. La serata organizzata dalla Sala d’Arme “I Magli d’Acciaio” avrà luogo venerdì 28 ottobre, alle ore 21:00, presso il Castello di Monteruzzo – Tutte le informazioni

MUSICA

UBOLDO – La musica dei Pooh protagonista a Uboldo. Appuntamento d’eccezione Sabato 29 Ottobre alle 21 al Cinema-Teatro San Pio Sala della Comunità di Uboldo quando sul palcoscenico saliranno gli Opera III – Pooh Officiale Tribute Band – Tutte le informazioni

ARTE E MOSTRE

VARESE – PUNTO SULL’ARTE porta in centro la nuova mostra di Jernej Forbici e Marika Vicari. GIOVEDÌ 27 OTTOBRE la seconda sede della Galleria PUNTO SULL’ARTE in Via San Martino della Battaglia, 6 (nel Centro Storico di Varese) ospiterà il Vernissage della mostra Cyan-IDE 2.0, doppia personale di JERNEJ FORBICI e MARIKA VICARI – Tutte le informazioni

VARESE – Serata finale al Foto Club Varese APS. Venerdi 28 ottobre in Sala Montanari in via dei Bersaglieri 1 a Varese la serata finale di multivisione organizzata dal Foto Club Varese APS in occasione della quattordicesima edizione di Oktoberfoto – Tutte le informazioni

SOLIDARIETA’

ARCISATE – Torna la Camminata del cuore di Arcisate e regala alla comunità due defibrillatori. L’appuntamento è per domenica 30 ottobre al Parco Lagozza, dove a partire dalle 9 sarà possibile iscriversi (costo di partecipazione 6 euro). La camminata partirà alle 10 – Tutte le informazioni

VARESE – A Varese torna il mercatino solidale della San Vincenzo. Oggettistica, artigianato etnico e tante golosità per finanziare una casa di accoglienza per famiglie in grave difficoltà – Tutte le informazioni

INCONTRI

GAZZADA SCHIANNO – A Villa Cagnola il convegno “Il bene della pace e il male della guerra”. Organizzato dall’ISSR Beato Paolo VI di Gazzada, tratterà un tema molto attuale con Mons. Eros Monti, Mons. Franco Buzzi, il Prof. Markus Krienke, don Aristide Fumagalli e Mons. Luca Bressan – Tutte le informazioni

GALLIATE LOMBARDO – Uomo e natura s’incontrano a Galliate Lombardo, protagonista il fungo. Sabato 5 Novembre avrà inizio la rassegna culturale organizzata dall’amministrazione comunale. Un appuntamento al mese per affrontare temi diversi dalla filosofia all’astrobiologia. Si parte con una mostra micologica – Tutte le informazioni

VARESE – “Giacomo Matteotti e il socialismo riformista”: appuntamento con la storia a Varese. Sabato 29 ottobre alle ore 17, in Sala Montanari il Comune di Varese, in collaborazione della Fondazione di studi storici “Filippo Turati” di Firenze e la sezione varesina dell’Anpi, organizzano un incontro pubblico con la partecipazione di Maurizio Degl’Innocenti – Tutte le informazioni

VARESE – In Salone Estense a Varese si parla di transizione sostenibile. Ad organizzare la serata la Società Astronomica “G.V.Schiaparelli”. Relatore il professor Gianluca Alimonti, docente di Fondamenti di Energetica presso l’Università degli Studi di Milano – Tutte le informazioni

SPORT

BUSTO ARSIZIO – Al PalaBisterzo di Busto Arsizio gli Internazionali di Taekwondo. Oltre 200 atleti di varie zone d’Italia, Grecia e Irlanda si affronteranno al palazzetto via Conterdo Ferrini. L’evento è organizzato dal Centro Taekwondo di Busto Arsizio – Tutte le informazioni

COCQUIO TREVISAGO – All’Ottobre Caldanese una domenica dedicata anche al ciclismo. Bici d’epoca, due mostre su Giuseppe Saronni e sulla Tre Valli, un raduno a concentramento: tante le proposte “a pedali” per la giornata del 30 ottobre – Tutte le informazioni