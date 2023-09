Viaggio nel tempo a Busto Arsizio: una serata magica tra musica e prelibatezze gastronomiche

A Busto Arsizio quattro weekend all’insegna della musica e del buon cibo: Lumachiamo Green Festival anima via Canale per tutto il mese di settembre. Il primo appuntamento è con i “Parsec”

Siete pronti per un nostalgico viaggio nel tempo? Sabato 9 settembre alle ore 20 l’evento da non perdere è con i la Parsec cover band che vi accompagneranno attraverso i migliori successi pop e rock degli anni ’80, ’90 e 2000.

L’appuntamento è al Lumachiamo Summer Fest, in fondo a Via Canale a Busto Arsizio, dove oltre alla musica dei Parsec vi aspettano un ampio spazio immerso nel verde dove gustare un aperitivo o una cena all’aperto, a base di taglieri di salumi e formaggi dai sapori unici, gnocco fritto croccante e tante altre sfiziosità.

Sempre attivo, ovviamente, il chiringuito, dove saranno serviti cocktail e birra a fiumi.

Sarà presente un’area appositamente dedicata e sicura, dove i più piccoli potranno divertirsi circondati dal verde (gonfiabili, minibasket, altalene).

Per garantirvi il posto migliore per questa esperienza unica, non dimenticate di prenotare il vostro tavolo telefonando o scrivendo al numero 351 917 7044.

I Parsec e il Lumachiamo Summer Fest vi aspettano per ballare e cantare le canzoni che hanno reso indimenticabili gli anni ’80, ’90 e 2000.

CONTATTI

Lumachiamo Green Summer Fest

Via canale, Busto Arsizio

M: 351 917 7044

@: info@lumachiamogreensummerfestival.it

Sito | Facebook | Instagram