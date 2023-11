Un weekend a tutto Lego per Busto Arsizio

Anche quest’anno torna il Busto Bricks a Busto Arsizio, l’evento per tutti gli appassionati di mattoncini Lego. Dopo l’enorme successo dello scorso anno, questo weekend (25 e 26 novembre) al Museo del Tessile e della Tradizione Industriale di Busto Arsizio sarà possibile giocare, creare e divertirsi con i mattoncini iconici che hanno donato tanta gioia e fantasia a generazioni di appassionati.

Nelle sale gemelle del Museo troverete: una esposizione di un mega plastico, costruzioni e opere realizzate con migliaia di mattoncini Lego a cura del team di BrianzaLUG, la mostra fotografica a cura del team di Fotografia Costruttiva, un’area gioco con chili di mattoncini Lego sfusi per divertirsi e creare in libertà le proprie sculture. E ancora, una mostra a cielo aperto di di costruzioni in mattoncini LEGO nelle vetrine dei negozi del centro città aderenti all’iniziativa.

Al via anche il concorso per tutti gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado. Info: www.comitatocommercianticentrocittadino.it/eventi/.

La manifestazione è gratuita, con offerta libera, e gli orari per entrambi i giorni sono 10:00-18:30 con orario continuato.