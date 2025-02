Dialoghi di Design: ultimo appuntamento con Franco Poli e Axel Iberti al Museo Ma*Ga

L’incontro di febbraio moderato da Giacomo Manzoni e Giorgio Caporaso si focalizzerà sul significato del Design e sul concetto di Progetto in un senso più ampio

L’Ordine degli Architetti PPC Varese, la Fondazione Pio Manzù e il Museo MaGa di Gallarate presentano l’ultimo incontro della terza edizione della rassegna Dialoghi di Design. L’appuntamento si terrà giovedì 20 febbraio dalle 18.30 alle 20 nella Sala Arazzi del Museo MaGa, con la partecipazione di Franco Poli, designer, e Axel Iberti, design curator di Memphis Milano.

Ad accompagnare la rassegna, due mostre inaugurate il 13 ottobre e visitabili fino al 2 marzo 2025: Arte e design. Design è arte e Hyperdesign. La prima, ispirata da un’idea di Philippe Daverio, propone una retrospettiva della storia del design italiano dagli anni ’50 fino al Duemila. La seconda, curata da Chiara Alessi per la XVII edizione del Premio Nazionale di Arti Visive Città di Gallarate, esplora il futuro del design attraverso temi quali sostenibilità, ambiente, sicurezza, lavoro, relazione e inclusività.

L’incontro di febbraio si focalizzerà sul significato del Design e sul concetto di Progetto in un senso più ampio. Franco Poli analizzerà il progetto umano, inteso come la capacità di rispondere razionalmente a un bisogno utilizzando strumenti, utensili, parole o azioni. Axel Iberti, invece, racconterà l’esperienza del gruppo Memphis Milano, emblema di un’estetica riconoscibile e rappresentativa di un’epoca.

Riflettendo sullo stato attuale del design, Poli richiama una citazione di Vittorio Gregotti: “Oggi è veramente lo specchio del nostro tempo, dei suoi aspetti più formalistici e volgarmente transitori; della sua dipendenza dal mercato, del suo scambiare libertà con assenza di principi (…) del suo accanirsi davanti ad ogni telecamera.” Consapevole di questa deriva, Poli sostiene la necessità di riscoprire il vero valore del design italiano e il suo straordinario insieme di oggetti.

A moderare la serata saranno Giacomo Manzoni, presidente della Fondazione Pio Manzù, e Giorgio Caporaso, coordinatore della Commissione Design ed Economia Circolare dell’Ordine degli Architetti PPC Varese.

L’incontro si terrà giovedì 20 febbraio 2025 dalle 18:30 alle 20:00 presso la Sala Arazzi del Museo Ma*Ga in Via Egidio De Magri 1 a Gallarate.

Per partecipare in presenza è necessario iscriversi scrivendo a formazione@ordinearchitettivarese.it.

L’evento sarà disponibile anche in modalità webinar gratuita, con iscrizione a questo link.

L’incontro è aperto a tutti e agli architetti saranno riconosciuti 2 CFP.