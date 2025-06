Il Piccolo Principe: a Tradate lo spettacolo di Terra e Laghi

Venerdì 20 giugno in piazza Mazzini lo spettacolo del festival teatrale itinerante del Teatro Blu

Si narra la storia di un incontro, avvenuto nel deserto, tra un aviatore ed un bambino vestito da principe e proveniente da un minuscolo pianeta nello spazio. La saggezza pura del piccolo principe si contrappone a quella degli adulti, che hanno perso la loro originaria autenticità e guardano il mondo, con i pregiudizi e le disillusioni tipiche dell’era contemporanea, senza il filtro del cuore, perdendo di vista i valori essenziali come i sentimenti, il valore dei legami, il senso della vita, l’amore e l’amicizia.Nel susseguirsi dei capitoli, viaggiando su diversi pianeti, il protagonista incontra diversi personaggi, ognuno dei quali stupisce il piccolo principe per la sua stranezza, che riflette la stranezza del mondo degli adulti. Ogni personaggio incontrato dal piccolo principe ha in se una caratteristica della società moderna.

Il Piccolo Principe è sicuramente un’opera che fa riflettere e che sottolinea l’ importanza di non dimenticare mai quella semplicità tipica e caratteristica dei bambini.

Nel romanzo, il protagonista si trova a conoscere diversi personaggi ed ognuno di questi lascia un segno nel Piccolo Principe che si trova basito e stupito di fronte alla stranezza delle persone adulte. Ogni incontro va visto come una sorta di allegoria o stereotipo della società moderna del tempo. In un certo senso, costituisce una sorta di educazione sentimentale alla conoscenza del prossimo.