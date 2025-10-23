Tenebre nel parco Lagozza: un halloween da paura ad Arcisate

Organizzato dalla Pro Loco Arcisate APS, un programma ricchissimo promette brividi e divertimento per tutte le età, dai più piccoli agli adulti più temerari

Segnatevi la data: il 31 ottobre 2025 l’Area Feste di Arcisate, presso il Parco Lagozza, si trasformerà in un inquietante regno di ombre e misteri per l’attesissimo evento di Halloween, “Tenebre nel Parco”, organizzato dalla Pro Loco Arcisate APS. Un programma ricchissimo promette brividi e divertimento per tutte le età, dai più piccoli agli adulti più temerari.

La festa prenderà il via alle ore 18:00 con un doppio appuntamento: i ragazzi della scuola elementare (accompagnati da un adulto) potranno cimentarsi in una emozionante Caccia al Tesoro nel Parco tra enigmi e misteri, mentre i più piccini saranno impegnati nei Laboratori Creativi a tema.

Alle ore 19:00 aprirà lo stand gastronomico, pronto a rifocillare streghe, fantasmi e mostri di ogni specie.

Il vero picco di adrenalina arriverà alle ore 19:30 con il Percorso Sensoriale da Brivido. Un’esperienza misteriosa e mozzafiato pensata per ragazzi e adulti che non temono l’oscurità e amano le forti emozioni.

La serata culminerà alle ore 20:00 con il DJ set che farà ballare tutti a ritmo di musica tra streghe e fantasmi.

Non mancherà l’occasione per sfoggiare la propria creatività mostruosa! Verranno premiate la maschera più originale e la maschera di gruppo più creativa, con due categorie dedicate: bambini e ragazzi/adulti.

E per i fan della tradizione: si rinnova l’iniziativa “Dolcetto o Scherzetto”. Chiunque desideri partecipare al classico giro pomeridiano può recarsi nel pomeriggio dai commercianti di Arcisate che hanno aderito all’iniziativa.

L’appello degli organizzatori è chiaro: “Vi aspettiamo vestiti mostruosamente creativi!”

Non perdete l’occasione di vivere una notte di Halloween indimenticabile al Parco Lagozza.

maggiori info: www.arcisatecultura.it