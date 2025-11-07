A Porto Ceresio il weekend di “Ready to Save” con SOS Valceresio

Il 15 e 16 novembre al Palazzo della Cultura due giornate gratuite di formazione e prevenzione su sicurezza personale, difesa e primo soccorso per adulti e bambini

Un intero fine settimana dedicato alla sicurezza, alla prevenzione e alla consapevolezza. È questo lo spirito di “Ready to Save”, l’iniziativa promossa da SOS Valceresio ODV che si terrà sabato 15 e domenica 16 novembre 2025 al Palazzo della Cultura di Porto Ceresio. Due giornate intense di incontri, corsi gratuiti e attività pratiche aperte a tutta la cittadinanza, con l’obiettivo di rendere la comunità più preparata ad affrontare situazioni di emergenza e a promuovere comportamenti responsabili.

Sicurezza personale e prevenzione della violenza di genere

La prima giornata, sabato 15 novembre, sarà dedicata alla sicurezza personale e alla prevenzione della violenza di genere. Alle 15:00, il Centro Ascolto Donna EOS Varese proporrà l’incontro “Riconoscere per prevenire”, un approfondimento sui segnali precoci della violenza di genere.

Alle 17:30, la palestra Judo Bu-Sen di Tradate terrà invece un corso introduttivo di difesa personale, pensato per fornire strumenti pratici di autodifesa. La giornata proseguirà con un focus sulla gestione delle emorragie e con un momento di confronto aperto dedicato all’organizzazione e ai servizi di SOS Valceresio.

Domenica tra formazione e primo soccorso

Domenica 16 novembre l’attenzione si sposterà sulla formazione sanitaria e sul primo soccorso.

La mattinata si aprirà alle 8:30 con il corso BLSD laico (fino alle 13:30), valido per l’abilitazione regionale all’uso del defibrillatore e comprensivo di moduli pediatrici.

Dalle 11:00 alle 12:30, i più piccoli saranno protagonisti di “112 Bimbi”, un’attività educativa per imparare come riconoscere un’emergenza e contattare i soccorsi in modo corretto.

Nel pomeriggio, dalle 15:00 alle 18:00, spazio al corso di Primo Soccorso Pediatrico con esercitazioni pratiche su manichini bambino e lattante, seguito alle 16:30 dall’incontro “inFORMARE i Giovani”, dedicato alla prevenzione dell’abuso di alcol e droghe.

Per tutta la giornata, i bambini potranno visitare l’ambulanza e ricevere l’attestato di Soccorritore Junior.

Partecipazione gratuita e iscrizione obbligatoria

Tutte le attività sono gratuite, ma è richiesta l’iscrizione obbligatoria. Per informazioni e adesioni è possibile contattare SOS Valceresio ODV al numero 345 9613822 o via email all’indirizzo coordinamento@sosvalceresio.it. Due giornate per imparare, prevenire e costruire insieme una comunità più consapevole e pronta a intervenire.