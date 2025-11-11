Bisuschio
Una serata a Bisuschio per scoprire come si vive “una giornata nello spazio”
Un incontro divulgativo su tecnologia e vita nello spazio insieme a Piermario e Aurora Ardizio
14 Novembre 2025
Come si vive davvero nello spazio? Quali tecnologie permettono agli astronauti di respirare, dormire e comunicare a centinaia di chilometri dalla Terra? A queste domande risponderanno Piermario e Aurora Ardizio, relatori della serata Una giornata nello spazio, organizzata dall’associazione astronomica Ipazia di Bisuschio-Monteviasco.
L’appuntamento è per venerdì 14 novembre 2025 alle 21 presso il Maxisalone del Comune di Bisuschio, in via Mazzini 14.
L’iniziativa, a ingresso gratuito, rientra nel programma del Novembre Scientifico promosso dal Comune di Bisuschio e dedicato alla divulgazione delle scienze.
