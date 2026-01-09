Cosa fare con i bambini nel weekend del 9, 10 e 11 gennaio a Varese e nel Varesotto

Dagli equilibristi ai burattini passando per attori, musicisti e pupazzi, sono tanti e tutti diversi gli spettacoli per bambini e famiglie in programma in questo weekend di gennaio. In programma anche storie e laboratori in inglese gratuiti nelle biblioteche, occasioni per dare nuova vita a regali non graditi e piccole escursioi per scoprire le bellezze del freddo e dell’inverno. Complici anche sole e favonio che promettono di rendere progressivamente meno rigide le temperature sabato e domenica.

STORIE E SPETTACOLI

GALLARATE – È un gioco di specchi e fili invisibili con il capolavoro di Saint-Exupéry lo spettacolo Piccoli principi e principesse in programma sabato pomeriggio al al Teatro delle Arti per bambini e famiglie – L’evento

VARESE – Domenica mattina il Multisala Impero si fa teatro per la rassegna Burattini in città che propone in doppia replica lo spettacolo Streghe, draghi e maghi della compagnia Teatro dei burattini di Como. Protagonista la maschera tradizionale lariana Tavà – Scopri di più

BUSTO ARSIZIO – Cover dei mitici Beatles accompagnano domenica pomeriggio il primo appuntamento dell’anno con la stagione teatrale per famiglie Primi Applausi del Teatro San Giovanni Bosco: lo spettacolo si intitola Senti che musica! – L’iniziativa

BESOZZO – Parte domenica da Pollicina spettacolo per famiglie del gruppo Pantarei ispirato alla favola classica, la nuova edizione dei Pomeriggi da Favola del Teatro Duse – Tutto il calendario

CARDANO AL CAMPO – Tra calici e bottiglie volanti, equilibrismi estremi e strani suoni, venerdì 9 gennaio alle 21.15 allo Sbocc va in scena Le Sommelier, esilarante spettacolo di circo teatro della compagnia Freakclown – Lo spettacolo

ESCURSIONI

GANNA – Le rigide temperature degli ultimi giorni hanno trasformato la Torbiera di Ganna in una grande pista di pattinaggio immersa nella natura protetta dall’ente Parco del Campo dei Fiori. Come godere dello spettacolo in tutta sicurezza – Leggi qui

MALNATE – Domenica pomeriggio due escursioni tra le cave di molera per la tradizionale Passeggiata dei Presepi sul Lanza e merenda alle ore 16 ai Mulini del Trotto di Cagno – Tutto il programma

EVENTI

VARESE – Nella giornata di sabato piazza Monte Grappa ospita RE-GIFT e si trasforma in un grande mercato della seconda occasione, dove i regali di Natale in eccedenza potranno trovare nuova vita e dove adulti e piccini potranno partecipare a numerisi laboratori per costruire, aggiustare e creare – L’iniziativa

VARESE – Varese scende di nuovo in piazza per la Palestina sabato 10 gennaio dalle ore 16,30 in piazza del Garibaldino a Varese – Qui tutte le info

TRADATE – Un viaggio tra natura e Spazio attende i visitatori nella nuova domenica di Porte aperte al Centro Didattico Scientifico del Parco Pineta con giochi ed esplorazioni della natura lungo i sentieri dell’area protetta e un volo per piccoli astronauti in EcoPlanetario alla scoperta del Sistema solare – l’Evento

GIOCHI

LOCATE VARESINO – Domenica pomeriggio c’è Cinquina in oratorio, un momento di incontro tra generazioni organizzato dalla Comunità pastorale per un momento di gioco e condivisione da vivere in un clima familiare e accogliente – L’iniziativa

VARESE – Temperature ideali nel weekend per la nuova stagione della Pista di pattinaggio su ghiaccio in esterna allestita ai Giardini Estensi, accanto all’area giochi – Scopri di più

LAVENO – La Pista del Ghiaccio nell’Area Gaggetto, rimane attiva fino al 18 gennaio – Tutto il programma

STORIE IN INGLESE

CUVEGLIO – Sabato mattina in biblioteca riparte English Story Time, letture in inglese di albi illustrati per bambini dai 4 anni in su con l’arte terapeuta e insegnante italo-americana Emanuela Vincenzi, seguiti da un laboratorio crativo per tutta la famiglia – L’iniziativa

LONATE POZZOLO – Riparte sabato 10 gennaio alle ore 10.30 in bblioteca

English Tales, letture in inglese con laboratorio creativo in lingua per bambini tra i 5 e gli 11 anni. Attività gratuita – Come partecipare

MAMMA E PAPÀ

SCUOLE – Ultimo giro di open day a gennaio per le scuole di ogni ordine e grado che aprono le porte a futuri alunni e famiglie per presentare l’offerta formativa. Questo sabato tocca ad esempio alle scuole dell’infanzia di Brinzio, Caronno Varesino, Luvinate, e Ronchetto Fè di Varese, dove si presentano alle famiglie anche la media Pellico e la primaia Pascoli in zona Ippodromo – Scopri qui tutti gli open day in programma

