Che fare a Varese e nel Varesotto il weekend del 9,10,11 gennaio

Timidi fiocchi di neve potrebbero aprire il fine settimana. A Varese un sabato di festa in piazza per scambiarsi i “regali di troppo” con il mercato del riuso dalle 10 alle 16 si potranno portare in piazza non solo doni natalizi superflui, e molto altro: e nel pomeriggio laboratori per tutte le età. A Cislago la “Camminata d’inverno” tra natura, silenzio e consapevolezza. L’appuntamento è per domenica 11 gennaio con ritrovo alle 9.30 al posteggio di via Maestri del lavoro. Il percorso ad anello di circa 4 chilometri all’interno del bosco è accessibile anche alle famiglie con bambini dai 6 anni in su. La rassegna Primi Applausi a Busto Arsizio riparte da Gaber e De Andrè con Senti che musica! Canzoni, pupazzi e un cantastorie di Orto teatro nello spettacolo per tutta la famiglia in programma domenica 11 gennaio alle 17 al Teatro S. G. Bosco.

METEO

LE PREVISIONI – Primi timidi fiocchi: il meteo del weekend tra neve e favonio. Il Centro Geofisico Prealpino annuncia un venerdì di incertezza con le prime spruzzate di bianco sulle colline, ma il fine settimana sarà all’insegna del sole e del vento da Nord con temperature in risalita – Tutte le informazioni

EVENTI

Tradate – È un viaggio tra Natura e Spazio la prima domenica di Porte aperte del 2026 al Parco Pineta. Domenica 11 gennaio dalle ore 14 il Centro didattico scientifico apre l’area protetta ai visitatori per avventure nell’area protetta e viaggi per piccoli astronauti in EcoPlanetario – Tutte le informazioni

Varese – A Varese un sabato di festa in piazza per scambiarsi i “regali di troppo” con il mercato del riuso. “Regali che non servono? Scambiali”. Sabato 10 gennaio dalle 10 alle 16 si potranno portare in piazza non solo doni natalizi superflui, e molto altro: e nel pomeriggio laboratori per tutte le età – Tutte le informazioni

Solaro – Solaro riscopre il fascino del riuso con “Vintage”, il Mercatino del baratto e dell’usato. Il primo appuntamento è in programma domenica 11 gennaio dalle 9.00 alle 18.00, con decine di espositori pronti a dare nuova vita a oggetti, accessori, arredi e curiosità dal sapore retrò – Tutte le informazioni

Saronno – Sabato in piazza Libertà la premiazione del contest “Saronno Città delle vetrine di Natale”. Sabato 10 gennaio alle 10,45 la premiazione della terza edizione del concorso organizzato da Radiorizzonti – Tutte le informazioni

Locate Varesino – A Locate Varesino si gioca a tombola: domenica la “Cinquina in oratorio”. Domenica 11 gennaio a partire dalle 15 all’oratorio un pomeriggio all’insegna del divertimento e del piacere di stare insieme – Tutte le informazioni

Caronno Pertusella – Alla scoperta del Museo Onda Rossa di Caronno Pertusella. Un’esposizione di oltre 50 automobili che hanno fatto la storia d’Italia e non solo. Appuntamento Fai – Tutte le informazioni

CINEMA E TEATRO

Gallarate – “Piccoli principi e principesse” aspettano bambini e famiglie al Teatro delle Arti di Gallarate. Uno spettacolo che gioca di specchi e di fili invisibili col capolavoro di Saint-Exupéry – Tutte le informazioni

Besozzo – Parte da Pollicina la nuova edizione dei Pomeriggi da Favola a Besozzo. Lo spettacolo per bambini e famiglie del gruppo Pantarei va in scena al Teatro Duse domenica 11 gennaio alle ore 16.30. Qui tutto il calendario – Tutte le informazioni

Cassano Valcuvia – Due donne e la scelta di “dimettersi” dalle loro vite precedenti. A teatro lo spettacolo “Ora felice”. Lo spettacolo tratta il tema del cambiamento, della scelta di lasciare una vita per costruirne un’altra, in una forma teatrale che rende protagonista e parte della scena anche il pubblico – Tutte le informazioni

Barasso – “Vocazione”, a Barasso lo spettacolo dedicato a Pier Giorgio Frassati. Venerdì 9 gennaio nella sala polivalente San Martino andrà in scena il monologo teatrale di Christian Di Domenico ispirato alla figura del giovane santo. Ingresso libero – Tutte le informazioni

Solbiate Olona – “Elle – Le cose semplici”: a Solbiate Olona la prima serata di SolbiaTeatro. La rassegna organizzata dalla Compagnia Fuori dalle Quinte con il patrocinio del Comune debutta sabato 10 gennaio con lo spettacolo Elle della formazione I Derivati Complessi – Tutte le informazioni

MUSICA

Samarate – Il Caffè Teatro si fa rock, con il concerto di The Marcello’s, Shake! e Fottuta Marmellata. Il locale di Verghera propone una serata con tre band di Gallarate: tre storie diverse, tre modi di intendere la musica, ma un’unica anima profondamente rock – Tutte le informazioni

Varese – Domenica in jazz a Varese tra atmosfere gospel e ritmi caraibici con il 67 Jazz Club. Il trombettista varesino Mauro Brunini inaugura la stagione 2026 del 67 Jazz Club con un quintetto d’eccezione dedicato alle storiche composizioni del pianista Horace Silver – Tutte le informazioni

Busto Arsizio – La rassegna Primi Applausi a Busto Arsizio riparte da Gaber e De Andrè con Senti che musica! Canzoni, pupazzi e un cantastorie di Orto teatro nello spettacolo per tutta la famiglia in programma domenica 11 gennaio alle 17 al Teatro S. G. Bosco – Tutte le informazioni

Busto Arsizio – Eventi in Jazz Spin Off: il quintetto di Rossana Casale il 9 gennaio al Teatro Sociale di Busto Arsizio. Interprete talentuosa e sofisticata, la cantante presenterà “Almost Blue”, progetto discografico che segna il suo ritorno al jazz – Tutte le informazioni

Sesto Calende – Banda e coro al Centro Studi Angelo dell’Acqua di Sesto Calende per festeggiare il nuovo anno. Sabato 10 gennaio l’appuntamento gratuito con il Corpo Musicale S. Cecilia e il Coro Abraham – Tutte le informazioni

Brezzo di Bedero – L’Alto Varesotto risuona con “Paesaggi Sonori”: a Brezzo di Bedero il primo evento del 2026. Il maestro Adalberto Maria Riva inaugura il 2026 di Paesaggi Sonori con una ricerca dedicata ai compositori meno noti del Settecento viennese offrendo al pubblico una nuova chiave di lettura del repertorio classico – Tutte le informazioni

Golasecca – Suoneranno il Corpo Musicale “A. Viotti” insieme al Corpo Musicale “G. Colombo” di Sesto Calende – Tutte le informazioni

ARTE E MOSTRE

Gallarate – Il colore e le emozioni: al museo Maga di Gallarate apre la mostra “Kandinsky e l’Italia”. Progettata e realizzata dal Maga in collaborazione con la Fondazione Musei Civici di Venezia, si concentra sulla centralità dell’opera e del pensiero del maestro russo in relazione alla scena europea e alla grande stagione dell’astrattismo italiano – Tutte le informazioni

Varese – Gaza vista dagli occhi di Omar Al Qattaa: una mostra allo spazio CLIP del liceo Frattini. Sabato 10 gennaio 2026, alle ore 11, la vetrina espositiva riprende l’attività dopo le vacanze natalizie inaugurando una mostra intitolata “Sotto il cielo di Gaza” – Tutte le informazioni

Varese – “Arte in vetta”, a Varese una mostra tra montagna, sport e cambiamenti climatici. Dal 10 al 25 gennaio 2026 la Sala Veratti ospita l’evento d’arte ideato e curato da Fabrizia Buzio Negri, in occasione delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Ingresso libero – Tutte le informazioni

ESCURSIONI

Cislago – A Cislago la “Camminata d’inverno” tra natura, silenzio e consapevolezza. L’appuntamento è per domenica 11 gennaio con ritrovo alle 9.30 al posteggio di via Maestri del lavoro. Il percorso ad anello di circa 4 chilometri all’interno del bosco è accessibile anche alle famiglie con bambini dai 6 anni in su – Tutte le informazioni

Tempo Libero – Escursione tra le cave di molera per la “Passeggiata dei Presepi sul Lanza”. Domenica 11 gennaio l’iniziativa che chiude le festività natalizie e dà il via alle iniziative del 2026. Alle 16 merenda ai Mulini del Trotto – Tutte le informazioni