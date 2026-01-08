Parte da Pollicina la nuova edizione dei Pomeriggi da Favola a Besozzo

Con l’anno nuovo al Teatro Duse di Besozzo torna la rassegna per famiglie Pomeriggi da Favola con quattro spettacoli selezionati dal gruppo Pantarei adatti ai bambini e pensati per tutta la famiglia.

Il primo appuntamento è per domenica 11 gennaio alle ore 16.30 con Pollicina, la favola classica che racconta di una bambina piccolissima, della sua crescita e del viaggio per trovare la propria identità.

Pollicina

Tutto inizia con il desiderio di una donna di avere una bambina: fa un buco nella terra e ci depone un seme magico. E proprio lì un bel mattino spunta un fiore speciale, al cui interno c’è una bimba, piccola, minuscola, grande quanto un ditino! Così la chiama Pollicina.

«È una storia che parla soprattutto di amore – si legge nella presentazione dello spettacolo – L’amore di una donna che desidera avere una bambina, l’amore delle creature minuscole e leggere come le farfalle, l’amore del topolino che la accoglie in casa per l’inverno, l’amore di Pollicina nel curare la casa del topolino e la sua gratitudine che si esprime nel raccontargli ogni sera una nuova fiaba.

La vita per Pollicina è piena di insidie, ma anche di piccole, meravigliose sorprese. Grazie all’aiuto di una rondine, intraprenderà un viaggio alla scoperta della propria identità, indipendenza e libertà.

Uno sguardo su una fiaba intramontabile, che è un inno all’amore, ma anche alla diversità, al coraggio e alla capacità di cambiare.

Pomeriggi da Favola

Come sempre la rassegna per famiglie Pomeriggi da favola al Teatro Duse è promossa dal Comune di Besozzo.

Gli spettacoli vanno in scena la domenica pomeriggio alle ore 16.30 secondo il seguente calendario.

11 gennaio

POLLICINA

del gruppo Pantarei

25 gennaio

PETER PAN

di Febo Teatro

15 febbraio

I LUPI SONO CATTIVI… SOLO NELLE FAVOLE

di Lagrù ragazzi

8 marzo

VIAGGIO AL CENTRO DELLA TERRA

del gruppo Pantarei

Biglietto posto unico a 7 €. Sotto i 3 anni l’ingresso è gratuito.

La biglietteria del teatro apre un’ora prima dell’inizio di ogni spettacolo.

Per prenotazione biglietti scrivere a info@gruppopantarei.it oppure 331 4212911.

Per maggiori infrmazioni biblioteca@comune.besozzo.va.it oppure 0332 970623.