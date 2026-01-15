Impara a disegnare i manga alla biblioteca di Ternate

La Biblioteca di Ternate propone un appuntamento creativo aperto ai grandi e ai piccoli: un laboratorio di manga per imparare a disegna il tuo personaggio in stile “Chibi” con Cristal, illustratrice esperta di arte giapponese.

L’incontro si terrà giovedì 22 gennaio dalle 20:30 alle 21:30 alla Biblioteca di Ternate. Durante il laboratorio, i partecipanti – bambini dagli 8 anni in su e adulti appassionati – potranno imparare a disegnare un personaggio “Chibi”, tipico dell’estetica manga.

L’evento è gratuito grazie all’iniziativa Condividi il sapere, che valorizza la condivisione delle competenze in modo libero e accessibile. I posti sono limitati: è richiesta la prenotazione tramite il modulo online, oppure mandando un messaggio Whatsapp al numero 3783071335.